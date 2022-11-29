Рейтинг@Mail.ru
Путин призвал использовать технологии для гарантии права на судебную защиту - РИА Новости, 29.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221129/tekhnologii-1835017748.html
Путин призвал использовать технологии для гарантии права на судебную защиту
Путин призвал использовать технологии для гарантии права на судебную защиту - РИА Новости, 29.11.2022
Путин призвал использовать технологии для гарантии права на судебную защиту
Современные информационные дистанционные технологии очень актуальны и востребованы, использование таких технологий должно служить гарантией на судебную защиту,... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T14:03
2022-11-29T14:03
россия
владимир путин
государственный кремлевский дворец
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:239:3072:1967_1920x0_80_0_0_e9b0a4c938a7007f989845845688797b.jpg
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Современные информационные дистанционные технологии очень актуальны и востребованы, использование таких технологий должно служить гарантией на судебную защиту, а не только удобством, заявил президент РФ Владимир Путин.Десятый всероссийский съезд судей во вторник открылся в Государственном Кремлевском дворце. В мероприятии также принимает участие глава государства."Отмечу актуальность и востребованность внедрения в судебной системе современных технологий... Но хотел бы подчеркнуть, что использование таких технологий должно служить не только удобству для всех сторон в отправлении правосудия, но и повышению гарантий прав граждан и юридических лиц на качественную, справедливую судебную защиту", - сказал Путин.Он добавил, что современные информационные технологии позволяют дистанционное участие в судебных заседаниях, возможность ознакомиться с материалами дела, изучать документы в электронном виде.
https://ria.ru/20221129/sudi-1835014800.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7b0a0cfcafbb6ea167bce7798e5619d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, государственный кремлевский дворец, общество
Россия, Владимир Путин, Государственный Кремлевский дворец, Общество
14:03 29.11.2022
 
Путин призвал использовать технологии для гарантии права на судебную защиту

Путин: использование информационных технологий должно служить гарантией на судебную защиту

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Современные информационные дистанционные технологии очень актуальны и востребованы, использование таких технологий должно служить гарантией на судебную защиту, а не только удобством, заявил президент РФ Владимир Путин.
Десятый всероссийский съезд судей во вторник открылся в Государственном Кремлевском дворце. В мероприятии также принимает участие глава государства.
"Отмечу актуальность и востребованность внедрения в судебной системе современных технологий... Но хотел бы подчеркнуть, что использование таких технологий должно служить не только удобству для всех сторон в отправлении правосудия, но и повышению гарантий прав граждан и юридических лиц на качественную, справедливую судебную защиту", - сказал Путин.
Он добавил, что современные информационные технологии позволяют дистанционное участие в судебных заседаниях, возможность ознакомиться с материалами дела, изучать документы в электронном виде.
Место судьи в зале заседаний - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
Вчера, 13:56
Путин объяснил, почему к судьям предъявляются высокие требования
 
РоссияВладимир ПутинГосударственный Кремлевский дворецОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала