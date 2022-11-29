https://ria.ru/20221129/tekhnologii-1835017748.html
Путин призвал использовать технологии для гарантии права на судебную защиту
Путин призвал использовать технологии для гарантии права на судебную защиту - РИА Новости, 29.11.2022
Путин призвал использовать технологии для гарантии права на судебную защиту
Современные информационные дистанционные технологии очень актуальны и востребованы, использование таких технологий должно служить гарантией на судебную защиту,... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T14:03
2022-11-29T14:03
2022-11-29T14:03
россия
владимир путин
государственный кремлевский дворец
общество
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Современные информационные дистанционные технологии очень актуальны и востребованы, использование таких технологий должно служить гарантией на судебную защиту, а не только удобством, заявил президент РФ Владимир Путин.Десятый всероссийский съезд судей во вторник открылся в Государственном Кремлевском дворце. В мероприятии также принимает участие глава государства."Отмечу актуальность и востребованность внедрения в судебной системе современных технологий... Но хотел бы подчеркнуть, что использование таких технологий должно служить не только удобству для всех сторон в отправлении правосудия, но и повышению гарантий прав граждан и юридических лиц на качественную, справедливую судебную защиту", - сказал Путин.Он добавил, что современные информационные технологии позволяют дистанционное участие в судебных заседаниях, возможность ознакомиться с материалами дела, изучать документы в электронном виде.
https://ria.ru/20221129/sudi-1835014800.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, государственный кремлевский дворец, общество
Россия, Владимир Путин, Государственный Кремлевский дворец, Общество
Путин призвал использовать технологии для гарантии права на судебную защиту
Путин: использование информационных технологий должно служить гарантией на судебную защиту
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Современные информационные дистанционные технологии очень актуальны и востребованы, использование таких технологий должно служить гарантией на судебную защиту, а не только удобством, заявил президент РФ Владимир Путин.
Десятый всероссийский съезд судей во вторник открылся в Государственном Кремлевском дворце
. В мероприятии также принимает участие глава государства.
"Отмечу актуальность и востребованность внедрения в судебной системе современных технологий... Но хотел бы подчеркнуть, что использование таких технологий должно служить не только удобству для всех сторон в отправлении правосудия, но и повышению гарантий прав граждан и юридических лиц на качественную, справедливую судебную защиту", - сказал Путин.
Он добавил, что современные информационные технологии позволяют дистанционное участие в судебных заседаниях, возможность ознакомиться с материалами дела, изучать документы в электронном виде.