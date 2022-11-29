https://ria.ru/20221129/tekhnologii-1835017748.html

Путин призвал использовать технологии для гарантии права на судебную защиту

Путин призвал использовать технологии для гарантии права на судебную защиту - РИА Новости, 29.11.2022

Путин призвал использовать технологии для гарантии права на судебную защиту

Современные информационные дистанционные технологии очень актуальны и востребованы, использование таких технологий должно служить гарантией на судебную защиту,... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T14:03

2022-11-29T14:03

2022-11-29T14:03

россия

владимир путин

государственный кремлевский дворец

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:239:3072:1967_1920x0_80_0_0_e9b0a4c938a7007f989845845688797b.jpg

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Современные информационные дистанционные технологии очень актуальны и востребованы, использование таких технологий должно служить гарантией на судебную защиту, а не только удобством, заявил президент РФ Владимир Путин.Десятый всероссийский съезд судей во вторник открылся в Государственном Кремлевском дворце. В мероприятии также принимает участие глава государства."Отмечу актуальность и востребованность внедрения в судебной системе современных технологий... Но хотел бы подчеркнуть, что использование таких технологий должно служить не только удобству для всех сторон в отправлении правосудия, но и повышению гарантий прав граждан и юридических лиц на качественную, справедливую судебную защиту", - сказал Путин.Он добавил, что современные информационные технологии позволяют дистанционное участие в судебных заседаниях, возможность ознакомиться с материалами дела, изучать документы в электронном виде.

https://ria.ru/20221129/sudi-1835014800.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, владимир путин, государственный кремлевский дворец, общество