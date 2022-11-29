https://ria.ru/20221129/sudy-1835027904.html

Путин отметил важность социальной направленности правосудия

Путин отметил важность социальной направленности правосудия - РИА Новости, 29.11.2022

Путин отметил важность социальной направленности правосудия

В текущем году российскими судами удовлетворено 95% требований об оплате труда, 53% требований граждан о восстановлении на работе и 84% по защите прав... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T14:21

2022-11-29T14:21

2022-11-29T14:27

общество

владимир путин

россия

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. В текущем году российскими судами удовлетворено 95% требований об оплате труда, 53% требований граждан о восстановлении на работе и 84% по защите прав потребителей, нужно и далее уделять пристальное внимание социальной направленности правосудия, заявил президент РФ Владимир Путин."Особо отмечу социальную направленность правосудия. В текущем году судами удовлетворено 95% требований об оплате труда, 53% требований граждан о восстановлении на работе, 84% по защите прав потребителей", - сказал Путин в своей речи на Всероссийском съезде судей.Президент отметил, что этим вопросам и впредь нужно уделять такое же повышенное и пристальное внимание.

https://ria.ru/20221129/sudi-1835026200.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

общество, владимир путин, россия