https://ria.ru/20221129/sudy-1835027904.html
Путин отметил важность социальной направленности правосудия
Путин отметил важность социальной направленности правосудия - РИА Новости, 29.11.2022
Путин отметил важность социальной направленности правосудия
В текущем году российскими судами удовлетворено 95% требований об оплате труда, 53% требований граждан о восстановлении на работе и 84% по защите прав... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T14:21
2022-11-29T14:21
2022-11-29T14:27
общество
владимир путин
россия
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. В текущем году российскими судами удовлетворено 95% требований об оплате труда, 53% требований граждан о восстановлении на работе и 84% по защите прав потребителей, нужно и далее уделять пристальное внимание социальной направленности правосудия, заявил президент РФ Владимир Путин."Особо отмечу социальную направленность правосудия. В текущем году судами удовлетворено 95% требований об оплате труда, 53% требований граждан о восстановлении на работе, 84% по защите прав потребителей", - сказал Путин в своей речи на Всероссийском съезде судей.Президент отметил, что этим вопросам и впредь нужно уделять такое же повышенное и пристальное внимание.
https://ria.ru/20221129/sudi-1835026200.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, владимир путин, россия
Общество, Владимир Путин, Россия
14:21 29.11.2022 (обновлено: 14:27 29.11.2022)
Путин отметил важность социальной направленности правосудия
Путин: в этом году суды удовлетворили 95 процентов требований граждан об оплате труда
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. В текущем году российскими судами удовлетворено 95% требований об оплате труда, 53% требований граждан о восстановлении на работе и 84% по защите прав потребителей, нужно и далее уделять пристальное внимание социальной направленности правосудия, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Особо отмечу социальную направленность правосудия. В текущем году судами удовлетворено 95% требований об оплате труда, 53% требований граждан о восстановлении на работе, 84% по защите прав потребителей", - сказал Путин в своей речи на Всероссийском съезде судей.
Президент отметил, что этим вопросам и впредь нужно уделять такое же повышенное и пристальное внимание.