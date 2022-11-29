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Путин отметил важность социальной направленности правосудия - РИА Новости, 29.11.2022
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Путин отметил важность социальной направленности правосудия
Путин отметил важность социальной направленности правосудия - РИА Новости, 29.11.2022
Путин отметил важность социальной направленности правосудия
В текущем году российскими судами удовлетворено 95% требований об оплате труда, 53% требований граждан о восстановлении на работе и 84% по защите прав... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T14:21
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общество
владимир путин
россия
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. В текущем году российскими судами удовлетворено 95% требований об оплате труда, 53% требований граждан о восстановлении на работе и 84% по защите прав потребителей, нужно и далее уделять пристальное внимание социальной направленности правосудия, заявил президент РФ Владимир Путин."Особо отмечу социальную направленность правосудия. В текущем году судами удовлетворено 95% требований об оплате труда, 53% требований граждан о восстановлении на работе, 84% по защите прав потребителей", - сказал Путин в своей речи на Всероссийском съезде судей.Президент отметил, что этим вопросам и впредь нужно уделять такое же повышенное и пристальное внимание.
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общество, владимир путин, россия
Общество, Владимир Путин, Россия
14:21 29.11.2022 (обновлено: 14:27 29.11.2022)
 
Путин отметил важность социальной направленности правосудия

Путин: в этом году суды удовлетворили 95 процентов требований граждан об оплате труда

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на Х Всероссийском съезде судей, посвященном 100-летию Верховного суда РФ
Президент РФ Владимир Путин выступает на Х Всероссийском съезде судей, посвященном 100-летию Верховного суда РФ - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин выступает на Х Всероссийском съезде судей, посвященном 100-летию Верховного суда РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. В текущем году российскими судами удовлетворено 95% требований об оплате труда, 53% требований граждан о восстановлении на работе и 84% по защите прав потребителей, нужно и далее уделять пристальное внимание социальной направленности правосудия, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Особо отмечу социальную направленность правосудия. В текущем году судами удовлетворено 95% требований об оплате труда, 53% требований граждан о восстановлении на работе, 84% по защите прав потребителей", - сказал Путин в своей речи на Всероссийском съезде судей.
Президент отметил, что этим вопросам и впредь нужно уделять такое же повышенное и пристальное внимание.
Президент РФ Владимир Путин выступает на Х Всероссийском съезде судей, посвященном 100-летию Верховного суда РФ - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
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