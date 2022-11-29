https://ria.ru/20221129/sudi-1835026200.html
Путин дал наказ судьям
Путин дал наказ судьям - РИА Новости, 29.11.2022
Путин дал наказ судьям
Судьи находятся в эпицентре споров и конфликтов, но должны проявлять выдержку по отношению ко всем участников процесса, быть честными и неподкупными, заявил... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T14:16
2022-11-29T14:16
2022-11-29T14:17
общество
владимир путин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1d/1835024203_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_35d384b3282710461499cffb13c390ab.jpg
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Судьи находятся в эпицентре споров и конфликтов, но должны проявлять выдержку по отношению ко всем участников процесса, быть честными и неподкупными, заявил президент РФ Владимир Путин.Десятый Всероссийский съезд судей во вторник открылся в Государственном Кремлевском дворце. В мероприятии также принимает участие глава государства."На судей всегда смотрят особо внимательно. Понимаю, что соответствовать таким запросам общества непросто, ведь вы постоянно находитесь в эпицентре конфликтов и споров, в атмосфере, где подчас эмоции накаляются до предела, но вы обязаны сохранять выдержку, проявлять уважение и внимание ко всем участникам судебных заседаний", - сказал Путин на съезде."Каждый из вас - ключевая фигура в суде, именно вас государство наделило особыми полномочиями, от вашей работы, от нравственных установок, понимания значимости, достоинства своей миссии зависит качество правосудия и авторитет судебной власти в стране, чтобы люди обращались в суд, доверяли ему, были уверенными, что получат законное и справедливое решение, что суд будут вершить беспристрастные, честные, неподкупные люди. Уверен, что наш судебный корпус будет всегда держать эту высокую планку", - добавил глава государства.
https://ria.ru/20221129/sudi-1835014800.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1d/1835024203_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_bade3410af15262753156f0c19d57b4f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир путин, россия
Общество, Владимир Путин, Россия
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Судьи находятся в эпицентре споров и конфликтов, но должны проявлять выдержку по отношению ко всем участников процесса, быть честными и неподкупными, заявил президент РФ Владимир Путин.
Десятый Всероссийский съезд судей во вторник открылся в Государственном Кремлевском дворце. В мероприятии также принимает участие глава государства.
"На судей всегда смотрят особо внимательно. Понимаю, что соответствовать таким запросам общества непросто, ведь вы постоянно находитесь в эпицентре конфликтов и споров, в атмосфере, где подчас эмоции накаляются до предела, но вы обязаны сохранять выдержку, проявлять уважение и внимание ко всем участникам судебных заседаний", - сказал Путин на съезде.
"Каждый из вас - ключевая фигура в суде, именно вас государство наделило особыми полномочиями, от вашей работы, от нравственных установок, понимания значимости, достоинства своей миссии зависит качество правосудия и авторитет судебной власти в стране, чтобы люди обращались в суд, доверяли ему, были уверенными, что получат законное и справедливое решение, что суд будут вершить беспристрастные, честные, неподкупные люди. Уверен, что наш судебный корпус будет всегда держать эту высокую планку", - добавил глава государства.