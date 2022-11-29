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Путин дал наказ судьям - РИА Новости, 29.11.2022
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Путин дал наказ судьям
Путин дал наказ судьям - РИА Новости, 29.11.2022
Путин дал наказ судьям
Судьи находятся в эпицентре споров и конфликтов, но должны проявлять выдержку по отношению ко всем участников процесса, быть честными и неподкупными, заявил... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T14:16
2022-11-29T14:17
общество
владимир путин
россия
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Судьи находятся в эпицентре споров и конфликтов, но должны проявлять выдержку по отношению ко всем участников процесса, быть честными и неподкупными, заявил президент РФ Владимир Путин.Десятый Всероссийский съезд судей во вторник открылся в Государственном Кремлевском дворце. В мероприятии также принимает участие глава государства."На судей всегда смотрят особо внимательно. Понимаю, что соответствовать таким запросам общества непросто, ведь вы постоянно находитесь в эпицентре конфликтов и споров, в атмосфере, где подчас эмоции накаляются до предела, но вы обязаны сохранять выдержку, проявлять уважение и внимание ко всем участникам судебных заседаний", - сказал Путин на съезде."Каждый из вас - ключевая фигура в суде, именно вас государство наделило особыми полномочиями, от вашей работы, от нравственных установок, понимания значимости, достоинства своей миссии зависит качество правосудия и авторитет судебной власти в стране, чтобы люди обращались в суд, доверяли ему, были уверенными, что получат законное и справедливое решение, что суд будут вершить беспристрастные, честные, неподкупные люди. Уверен, что наш судебный корпус будет всегда держать эту высокую планку", - добавил глава государства.
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общество, владимир путин, россия
Общество, Владимир Путин, Россия
14:16 29.11.2022 (обновлено: 14:17 29.11.2022)
 
Путин дал наказ судьям

Путин призвал судей быть неподкупными и проявлять выдержку ко всем участникам процесса

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на Х Всероссийском съезде судей, посвященном 100-летию Верховного суда РФ
Президент РФ Владимир Путин выступает на Х Всероссийском съезде судей, посвященном 100-летию Верховного суда РФ - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин выступает на Х Всероссийском съезде судей, посвященном 100-летию Верховного суда РФ
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Судьи находятся в эпицентре споров и конфликтов, но должны проявлять выдержку по отношению ко всем участников процесса, быть честными и неподкупными, заявил президент РФ Владимир Путин.
Десятый Всероссийский съезд судей во вторник открылся в Государственном Кремлевском дворце. В мероприятии также принимает участие глава государства.
"На судей всегда смотрят особо внимательно. Понимаю, что соответствовать таким запросам общества непросто, ведь вы постоянно находитесь в эпицентре конфликтов и споров, в атмосфере, где подчас эмоции накаляются до предела, но вы обязаны сохранять выдержку, проявлять уважение и внимание ко всем участникам судебных заседаний", - сказал Путин на съезде.
"Каждый из вас - ключевая фигура в суде, именно вас государство наделило особыми полномочиями, от вашей работы, от нравственных установок, понимания значимости, достоинства своей миссии зависит качество правосудия и авторитет судебной власти в стране, чтобы люди обращались в суд, доверяли ему, были уверенными, что получат законное и справедливое решение, что суд будут вершить беспристрастные, честные, неподкупные люди. Уверен, что наш судебный корпус будет всегда держать эту высокую планку", - добавил глава государства.
Место судьи в зале заседаний - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
Вчера, 13:56
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