https://ria.ru/20221129/sudi-1835026200.html

Путин дал наказ судьям

Путин дал наказ судьям - РИА Новости, 29.11.2022

Путин дал наказ судьям

Судьи находятся в эпицентре споров и конфликтов, но должны проявлять выдержку по отношению ко всем участников процесса, быть честными и неподкупными, заявил... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T14:16

2022-11-29T14:16

2022-11-29T14:17

общество

владимир путин

россия

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Судьи находятся в эпицентре споров и конфликтов, но должны проявлять выдержку по отношению ко всем участников процесса, быть честными и неподкупными, заявил президент РФ Владимир Путин.Десятый Всероссийский съезд судей во вторник открылся в Государственном Кремлевском дворце. В мероприятии также принимает участие глава государства."На судей всегда смотрят особо внимательно. Понимаю, что соответствовать таким запросам общества непросто, ведь вы постоянно находитесь в эпицентре конфликтов и споров, в атмосфере, где подчас эмоции накаляются до предела, но вы обязаны сохранять выдержку, проявлять уважение и внимание ко всем участникам судебных заседаний", - сказал Путин на съезде."Каждый из вас - ключевая фигура в суде, именно вас государство наделило особыми полномочиями, от вашей работы, от нравственных установок, понимания значимости, достоинства своей миссии зависит качество правосудия и авторитет судебной власти в стране, чтобы люди обращались в суд, доверяли ему, были уверенными, что получат законное и справедливое решение, что суд будут вершить беспристрастные, честные, неподкупные люди. Уверен, что наш судебный корпус будет всегда держать эту высокую планку", - добавил глава государства.

https://ria.ru/20221129/sudi-1835014800.html

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Ольга Фомченкова

общество, владимир путин, россия