https://ria.ru/20221129/stroitelstvo-1834955511.html

Строительство канатной дороги Благовещенск-Хэйхэ приостановят на зиму

Строительство канатной дороги Благовещенск-Хэйхэ приостановят на зиму - РИА Новости, 29.11.2022

Строительство канатной дороги Благовещенск-Хэйхэ приостановят на зиму

Строительство трансграничной канатной дороги из Благовещенска в китайский Хэйхэ приостановят на зимний период, сообщил РИА Новости источник. РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T11:19

2022-11-29T11:19

2022-11-29T11:19

россия-китай: главное

благовещенск

хэйхэ

владивосток

василий орлов (губернатор)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 ноя – РИА Новости. Строительство трансграничной канатной дороги из Благовещенска в китайский Хэйхэ приостановят на зимний период, сообщил РИА Новости источник.С российской стороны уже завершено устройство свайного основания для опоры канатной дороги и здания терминала - произведено бурение, армирование и бетонирование 152 свай. Выполнены работы по устройству фундаментной плиты. Готовы вертикальные железобетонные конструкции подземной части терминала и фундамент линейной опоры. Армирование и бетонирование пилонов канатной дороги завершено на 50%. Выполнены работы по обратной засыпке под силовую плиту пола на 30%, уточнил собеседник агенства.Ранее губернатор Приамурья Василий Орлов в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме во Владивостоке говорил о том, что поставщик технологий канатной дороги — французская компания, и канатная дорога относится к предметам роскоши, на которые наложены санкции Евросоюза. Он отмечал, что график строительства будет корректироваться, скорее всего, на год, то есть сдача объекта возможна в 2025 году.В октябре губернатор сообщил на форуме ProДФО, что строители канатной дороги рассматривают возможность поставки оборудования из Индии и Турции.

https://ria.ru/20221102/avtodorogi-1828664968.html

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

благовещенск, хэйхэ, владивосток, василий орлов (губернатор)