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Строительство канатной дороги Благовещенск-Хэйхэ приостановят на зиму - РИА Новости, 29.11.2022
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Строительство канатной дороги Благовещенск-Хэйхэ приостановят на зиму
Строительство канатной дороги Благовещенск-Хэйхэ приостановят на зиму - РИА Новости, 29.11.2022
Строительство канатной дороги Благовещенск-Хэйхэ приостановят на зиму
Строительство трансграничной канатной дороги из Благовещенска в китайский Хэйхэ приостановят на зимний период, сообщил РИА Новости источник. РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T11:19
2022-11-29T11:19
россия-китай: главное
благовещенск
хэйхэ
владивосток
василий орлов (губернатор)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 ноя – РИА Новости. Строительство трансграничной канатной дороги из Благовещенска в китайский Хэйхэ приостановят на зимний период, сообщил РИА Новости источник.С российской стороны уже завершено устройство свайного основания для опоры канатной дороги и здания терминала - произведено бурение, армирование и бетонирование 152 свай. Выполнены работы по устройству фундаментной плиты. Готовы вертикальные железобетонные конструкции подземной части терминала и фундамент линейной опоры. Армирование и бетонирование пилонов канатной дороги завершено на 50%. Выполнены работы по обратной засыпке под силовую плиту пола на 30%, уточнил собеседник агенства.Ранее губернатор Приамурья Василий Орлов в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме во Владивостоке говорил о том, что поставщик технологий канатной дороги — французская компания, и канатная дорога относится к предметам роскоши, на которые наложены санкции Евросоюза. Он отмечал, что график строительства будет корректироваться, скорее всего, на год, то есть сдача объекта возможна в 2025 году.В октябре губернатор сообщил на форуме ProДФО, что строители канатной дороги рассматривают возможность поставки оборудования из Индии и Турции.
https://ria.ru/20221102/avtodorogi-1828664968.html
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благовещенск, хэйхэ, владивосток, василий орлов (губернатор)
Россия-Китай: Главное, Благовещенск, Хэйхэ, Владивосток, Василий Орлов (губернатор)
11:19 29.11.2022
 

Строительство канатной дороги Благовещенск-Хэйхэ приостановят на зиму

© Фото : правительство Амурской областиСтроительство канатной дороги Благовещенск – Хэйхэ
Строительство канатной дороги Благовещенск – Хэйхэ - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© Фото : правительство Амурской области
Строительство канатной дороги Благовещенск – Хэйхэ. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 ноя – РИА Новости. Строительство трансграничной канатной дороги из Благовещенска в китайский Хэйхэ приостановят на зимний период, сообщил РИА Новости источник.
"В настоящее время на строительной площадке проведены мероприятия по сохранности конструкций от повреждений в результате погодных воздействий на зимний период", - рассказал собеседник.
С российской стороны уже завершено устройство свайного основания для опоры канатной дороги и здания терминала - произведено бурение, армирование и бетонирование 152 свай. Выполнены работы по устройству фундаментной плиты. Готовы вертикальные железобетонные конструкции подземной части терминала и фундамент линейной опоры. Армирование и бетонирование пилонов канатной дороги завершено на 50%. Выполнены работы по обратной засыпке под силовую плиту пола на 30%, уточнил собеседник агенства.
Ранее губернатор Приамурья Василий Орлов в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме во Владивостоке говорил о том, что поставщик технологий канатной дороги — французская компания, и канатная дорога относится к предметам роскоши, на которые наложены санкции Евросоюза. Он отмечал, что график строительства будет корректироваться, скорее всего, на год, то есть сдача объекта возможна в 2025 году.
В октябре губернатор сообщил на форуме ProДФО, что строители канатной дороги рассматривают возможность поставки оборудования из Индии и Турции.
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Россия-Китай: ГлавноеБлаговещенскХэйхэВладивостокВасилий Орлов (губернатор)
 
 
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