https://ria.ru/20221129/stantsiya-1834969849.html

Артюхов: станция "Снежинка" поможет найти ответы на арктические вызовы

Артюхов: станция "Снежинка" поможет найти ответы на арктические вызовы - РИА Новости, 29.11.2022

Артюхов: станция "Снежинка" поможет найти ответы на арктические вызовы

Международная научная станция "Снежинка", которая будет создана на Ямале, поможет найти ответы на арктические вызовы, заявил губернатор Ямало-Ненецкого... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T12:12

2022-11-29T12:12

2022-11-29T12:12

ямало-ненецкий автономный округ

ямал

россия

европа

дмитрий артюхов

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 ноя – РИА Новости. Международная научная станция "Снежинка", которая будет создана на Ямале, поможет найти ответы на арктические вызовы, заявил губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов.Артюхов принимает участие в IV Международном Северном форуме по устойчивому развитию, который проходит в Якутии. Как отметил глава региона в ходе пленарного заседания на тему "Энергия Арктики: новые вызовы – новые решения и технологии", несмотря на то, что Ямал был и остается ключевым центром добычи полезных ископаемых, внедрение альтернативных источников энергии является для округа одной из приоритетных задач. Губернатор рассказал о проекте международной научной станции "Снежинка", которая будет решать сразу три крупные задачи: развитие "зеленой" водородной энергетики, прикладные научные исследования и образовательные программы для молодежи."У нас очень амбициозные задачи в области водородной энергии, использовании энергии ветра, солнца. Мы создаем "Снежинку" вместе с МФТИ – ключевым техническим институтом в стране. Еще недавно мы рассчитывали на международную кооперацию, но понимаем, что сегодня она будет сильно усложнена, значит – нужна будет концентрация собственных усилий. Исторически мы уже не раз такое проходили. С помощью наших ведущих научных центров мы должны найти решения на арктические вызовы. Уверен, мы с этим справимся, и для наших регионов это будут технологии, которые будут как упрощать жизнь северян, так и работать на нашу промышленность", - приводят слова Артюхова в его пресс-службе.Проект научной станции включен в Стратегию развития Арктической зоны Российской Федерации. Проводить исследования на "Снежинке" смогут ученые со всего мира. Начало тестовой эксплуатации проекта запланировано на 2024 год. Основные работы по созданию "Снежинки" ведут Ямало-Ненецкий автономный округ, Минобрнауки России и МФТИ."Снежинка" будет работать полностью автономно на базе альтернативных источников энергии, без дизельного топлива. Станция расположится среди гор Полярного Урала, в самой продуваемой точке местности – на границе Европы и Азии. Там будет создан крупный полигон для тестирования экспериментального оборудования, работающего на водороде, уточняют власти.

https://ria.ru/20221123/issledovaniya-1833737240.html

https://ria.ru/20220912/doppodderzhka-1816171849.html

ямал

россия

европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ямал, россия, европа, дмитрий артюхов