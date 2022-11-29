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Артюхов: станция "Снежинка" поможет найти ответы на арктические вызовы - РИА Новости, 29.11.2022
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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
https://ria.ru/20221129/stantsiya-1834969849.html
Артюхов: станция "Снежинка" поможет найти ответы на арктические вызовы
Артюхов: станция "Снежинка" поможет найти ответы на арктические вызовы - РИА Новости, 29.11.2022
Артюхов: станция "Снежинка" поможет найти ответы на арктические вызовы
Международная научная станция "Снежинка", которая будет создана на Ямале, поможет найти ответы на арктические вызовы, заявил губернатор Ямало-Ненецкого... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T12:12
2022-11-29T12:12
ямало-ненецкий автономный округ
ямал
россия
европа
дмитрий артюхов
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 ноя – РИА Новости. Международная научная станция "Снежинка", которая будет создана на Ямале, поможет найти ответы на арктические вызовы, заявил губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов.Артюхов принимает участие в IV Международном Северном форуме по устойчивому развитию, который проходит в Якутии. Как отметил глава региона в ходе пленарного заседания на тему "Энергия Арктики: новые вызовы – новые решения и технологии", несмотря на то, что Ямал был и остается ключевым центром добычи полезных ископаемых, внедрение альтернативных источников энергии является для округа одной из приоритетных задач. Губернатор рассказал о проекте международной научной станции "Снежинка", которая будет решать сразу три крупные задачи: развитие "зеленой" водородной энергетики, прикладные научные исследования и образовательные программы для молодежи."У нас очень амбициозные задачи в области водородной энергии, использовании энергии ветра, солнца. Мы создаем "Снежинку" вместе с МФТИ – ключевым техническим институтом в стране. Еще недавно мы рассчитывали на международную кооперацию, но понимаем, что сегодня она будет сильно усложнена, значит – нужна будет концентрация собственных усилий. Исторически мы уже не раз такое проходили. С помощью наших ведущих научных центров мы должны найти решения на арктические вызовы. Уверен, мы с этим справимся, и для наших регионов это будут технологии, которые будут как упрощать жизнь северян, так и работать на нашу промышленность", - приводят слова Артюхова в его пресс-службе.Проект научной станции включен в Стратегию развития Арктической зоны Российской Федерации. Проводить исследования на "Снежинке" смогут ученые со всего мира. Начало тестовой эксплуатации проекта запланировано на 2024 год. Основные работы по созданию "Снежинки" ведут Ямало-Ненецкий автономный округ, Минобрнауки России и МФТИ."Снежинка" будет работать полностью автономно на базе альтернативных источников энергии, без дизельного топлива. Станция расположится среди гор Полярного Урала, в самой продуваемой точке местности – на границе Европы и Азии. Там будет создан крупный полигон для тестирования экспериментального оборудования, работающего на водороде, уточняют власти.
https://ria.ru/20221123/issledovaniya-1833737240.html
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ямал, россия, европа, дмитрий артюхов
Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямал, Россия, Европа, Дмитрий Артюхов
12:12 29.11.2022
 

Артюхов: станция "Снежинка" поможет найти ответы на арктические вызовы

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в медиабанкГубернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в медиабанк
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 ноя – РИА Новости. Международная научная станция "Снежинка", которая будет создана на Ямале, поможет найти ответы на арктические вызовы, заявил губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов.
Артюхов принимает участие в IV Международном Северном форуме по устойчивому развитию, который проходит в Якутии. Как отметил глава региона в ходе пленарного заседания на тему "Энергия Арктики: новые вызовы – новые решения и технологии", несмотря на то, что Ямал был и остается ключевым центром добычи полезных ископаемых, внедрение альтернативных источников энергии является для округа одной из приоритетных задач. Губернатор рассказал о проекте международной научной станции "Снежинка", которая будет решать сразу три крупные задачи: развитие "зеленой" водородной энергетики, прикладные научные исследования и образовательные программы для молодежи.
Ученые оценивают территорию Международной арктической станции Снежинка - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
23 ноября, 17:33Ямало-Ненецкий автономный округ
Ученые МФТИ провели исследования на месте, где построят станцию "Снежинка"
"У нас очень амбициозные задачи в области водородной энергии, использовании энергии ветра, солнца. Мы создаем "Снежинку" вместе с МФТИ – ключевым техническим институтом в стране. Еще недавно мы рассчитывали на международную кооперацию, но понимаем, что сегодня она будет сильно усложнена, значит – нужна будет концентрация собственных усилий. Исторически мы уже не раз такое проходили. С помощью наших ведущих научных центров мы должны найти решения на арктические вызовы. Уверен, мы с этим справимся, и для наших регионов это будут технологии, которые будут как упрощать жизнь северян, так и работать на нашу промышленность", - приводят слова Артюхова в его пресс-службе.
Проект научной станции включен в Стратегию развития Арктической зоны Российской Федерации. Проводить исследования на "Снежинке" смогут ученые со всего мира. Начало тестовой эксплуатации проекта запланировано на 2024 год. Основные работы по созданию "Снежинки" ведут Ямало-Ненецкий автономный округ, Минобрнауки России и МФТИ.
"Снежинка" будет работать полностью автономно на базе альтернативных источников энергии, без дизельного топлива. Станция расположится среди гор Полярного Урала, в самой продуваемой точке местности – на границе Европы и Азии. Там будет создан крупный полигон для тестирования экспериментального оборудования, работающего на водороде, уточняют власти.
Проект международной арктической станции Снежинка
12 сентября, 13:27Ямало-Ненецкий автономный округ
Арктическая станция "Снежинка" получит допподдержку от ЯНАО
 
Ямало-Ненецкий автономный округЯмалРоссияЕвропаДмитрий Артюхов
 
 
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