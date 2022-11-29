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В скотомогильнике в Астраханской области обнаружили 60 трупов собак - РИА Новости, 29.11.2022
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В скотомогильнике в Астраханской области обнаружили 60 трупов собак
В скотомогильнике в Астраханской области обнаружили 60 трупов собак - РИА Новости, 29.11.2022
В скотомогильнике в Астраханской области обнаружили 60 трупов собак
Полиция организовала проверку после того, как местные жители обнаружили на территории скотомогильника в Астраханской области 60 трупов собак, сообщает УМВД... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T21:32
2022-11-29T21:32
происшествия
здоровье - общество
астраханская область
россия
приволжский район
животные
бездомные животные
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 ноя - РИА Новости. Полиция организовала проверку после того, как местные жители обнаружили на территории скотомогильника в Астраханской области 60 трупов собак, сообщает УМВД России по региону.По данным ведомства, в отдел полиции по Приволжскому району поступило сообщение об обнаружении на территории скотомогильника 60 трупов собак."На место незамедлительно была направлена следственно-оперативная группа. При осмотре места происшествия сообщение подтвердилось. В настоящее время по факту обнаружения мертвых животных проводится процессуальная проверка", - говорится в сообщении. Полиция устанавливает причастных.Как сообщил РИА Новости представитель прокуратуры Астраханской области, ведомство взяло на контроль ход данной проверки.
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происшествия, здоровье - общество, астраханская область, россия, приволжский район, животные, бездомные животные
Происшествия, Здоровье - Общество, Астраханская область, Россия, Приволжский район, Животные, бездомные животные
21:32 29.11.2022
 
В скотомогильнике в Астраханской области обнаружили 60 трупов собак

В Астраханской области полиция организовала проверку после обнаружения 60 трупов собак

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 ноя - РИА Новости. Полиция организовала проверку после того, как местные жители обнаружили на территории скотомогильника в Астраханской области 60 трупов собак, сообщает УМВД России по региону.
По данным ведомства, в отдел полиции по Приволжскому району поступило сообщение об обнаружении на территории скотомогильника 60 трупов собак.
"На место незамедлительно была направлена следственно-оперативная группа. При осмотре места происшествия сообщение подтвердилось. В настоящее время по факту обнаружения мертвых животных проводится процессуальная проверка", - говорится в сообщении. Полиция устанавливает причастных.
Как сообщил РИА Новости представитель прокуратуры Астраханской области, ведомство взяло на контроль ход данной проверки.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
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ПроисшествияЗдоровье - ОбществоАстраханская областьРоссияПриволжский районЖивотныебездомные животные
 
 
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