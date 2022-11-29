https://ria.ru/20221129/sobaki-1835137953.html

В скотомогильнике в Астраханской области обнаружили 60 трупов собак

В скотомогильнике в Астраханской области обнаружили 60 трупов собак - РИА Новости, 29.11.2022

В скотомогильнике в Астраханской области обнаружили 60 трупов собак

Полиция организовала проверку после того, как местные жители обнаружили на территории скотомогильника в Астраханской области 60 трупов собак, сообщает УМВД... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T21:32

2022-11-29T21:32

2022-11-29T21:32

происшествия

здоровье - общество

астраханская область

россия

приволжский район

животные

бездомные животные

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 ноя - РИА Новости. Полиция организовала проверку после того, как местные жители обнаружили на территории скотомогильника в Астраханской области 60 трупов собак, сообщает УМВД России по региону.По данным ведомства, в отдел полиции по Приволжскому району поступило сообщение об обнаружении на территории скотомогильника 60 трупов собак."На место незамедлительно была направлена следственно-оперативная группа. При осмотре места происшествия сообщение подтвердилось. В настоящее время по факту обнаружения мертвых животных проводится процессуальная проверка", - говорится в сообщении. Полиция устанавливает причастных.Как сообщил РИА Новости представитель прокуратуры Астраханской области, ведомство взяло на контроль ход данной проверки.

https://ria.ru/20221129/otlov-1835121885.html

астраханская область

россия

приволжский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, здоровье - общество, астраханская область, россия, приволжский район, животные, бездомные животные