https://ria.ru/20221129/snaryady-1835121765.html
Эксперт прокомментировал сведения о выпуске на Украине снарядов 152 калибра
Эксперт прокомментировал сведения о выпуске на Украине снарядов 152 калибра - РИА Новости, 29.11.2022
Эксперт прокомментировал сведения о выпуске на Украине снарядов 152 калибра
Сведения о выпуске 152-мм артиллерийских снарядов на Украине необходимо подтвердить российской военной разведке, технически освоить выпуск таких снарядов не... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T19:38
2022-11-29T19:38
2022-11-29T19:49
специальная военная операция на украине
игорь коротченко
алексей резников
украина
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МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Сведения о выпуске 152-мм артиллерийских снарядов на Украине необходимо подтвердить российской военной разведке, технически освоить выпуск таких снарядов не представляет особой сложности, считает директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.Министерство обороны Украины во вторник заявило, что "Укроборонпром" начал серийное производство артиллерийских снарядов калибром 152 миллиметра. В ноябре министр обороны Украины Алексей Резников уже заявлял, что концерн начал производство боеприпасов советского образца, и обещал увеличить их производство."Выпуск подобного рода боеприпасов не представляет особой технической сложности, поэтому вполне могло быть освоено производство", - сказал Коротченко РИА Новости.Однако, по его словам, заявления украинского военного ведомства необходимо верифицировать данными российской военной разведки, чтобы подтвердить, является это фактом или блефом. Он также считает, что нужно выявить и уничтожить предприятия, которые производят боеприпасы в интересах украинских войск.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь коротченко, алексей резников, украина
Специальная военная операция на Украине, Игорь Коротченко, Алексей Резников, Украина
19:38 29.11.2022 (обновлено: 19:49 29.11.2022)
Эксперт прокомментировал сведения о выпуске на Украине снарядов 152 калибра
Директор ЦАМТО Коротченко: Киев технически мог освоить выпуск снарядов 152 калибра
МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Сведения о выпуске 152-мм артиллерийских снарядов на Украине необходимо подтвердить российской военной разведке, технически освоить выпуск таких снарядов не представляет особой сложности, считает директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.
Министерство обороны Украины во вторник заявило, что "Укроборонпром" начал серийное производство артиллерийских снарядов калибром 152 миллиметра. В ноябре министр обороны Украины Алексей Резников
уже заявлял, что концерн начал производство боеприпасов советского образца, и обещал увеличить их производство.
"Выпуск подобного рода боеприпасов не представляет особой технической сложности, поэтому вполне могло быть освоено производство", - сказал Коротченко РИА Новости.
Однако, по его словам, заявления украинского военного ведомства необходимо верифицировать данными российской военной разведки, чтобы подтвердить, является это фактом или блефом. Он также считает, что нужно выявить и уничтожить предприятия, которые производят боеприпасы в интересах украинских войск.