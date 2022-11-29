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В Анкаре заявили, что продолжают диалог с Сирией на уровне разведок - РИА Новости, 29.11.2022
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Война в Сирии
https://ria.ru/20221129/siriya-1834985782.html
В Анкаре заявили, что продолжают диалог с Сирией на уровне разведок
В Анкаре заявили, что продолжают диалог с Сирией на уровне разведок - РИА Новости, 29.11.2022
В Анкаре заявили, что продолжают диалог с Сирией на уровне разведок
Турция продолжает диалог с Сирией на уровне разведывательных ведомств, заявил во вторник представитель президента Турции Ибрагим Калын. РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T12:44
2022-11-29T12:44
война в сирии
в мире
ибрагим калын
турция
сирия
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Турция продолжает диалог с Сирией на уровне разведывательных ведомств, заявил во вторник представитель президента Турции Ибрагим Калын."С Сирией мы поддерживаем контакт на уровне разведывательных управлений, глава нашей разведки обсуждает координацию с сирийским (коллегой - ред.) в рамках наших потребностей", - заявил Калын в интервью телеканалу AHaber. По его словам, контакт ведется для минимизации угроз Турции со стороны террористических группировок, в первую очередь запрещенной в Турции "Рабочей партии Курдистана".Турция с 20 ноября проводит воздушную операцию против сирийского крыла запрещенной в стране "Рабочей партии Курдистана" (РПК) на севере Сирии - сообщалось об ударах по городу Кобани, а также на севере Ирака. Президент Турции Тайип Эрдоган назвал операцию успешной и не исключил, что за ней последует и наземная.
https://ria.ru/20221128/operatsiya-1834779885.html
турция
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в мире, ибрагим калын, турция, сирия
Война в Сирии, В мире, Ибрагим Калын, Турция, Сирия
12:44 29.11.2022
 
В Анкаре заявили, что продолжают диалог с Сирией на уровне разведок

Представитель Эрдогана Калын: Турция продолжает диалог с Сирией на уровне разведок

© РИА Новости / Михаил АлаеддинБлокпост турецкой армии на трассе Дамаск-Алеппо
Блокпост турецкой армии на трассе Дамаск-Алеппо - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Блокпост турецкой армии на трассе Дамаск-Алеппо. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Турция продолжает диалог с Сирией на уровне разведывательных ведомств, заявил во вторник представитель президента Турции Ибрагим Калын.
"С Сирией мы поддерживаем контакт на уровне разведывательных управлений, глава нашей разведки обсуждает координацию с сирийским (коллегой - ред.) в рамках наших потребностей", - заявил Калын в интервью телеканалу AHaber. По его словам, контакт ведется для минимизации угроз Турции со стороны террористических группировок, в первую очередь запрещенной в Турции "Рабочей партии Курдистана".
Турция с 20 ноября проводит воздушную операцию против сирийского крыла запрещенной в стране "Рабочей партии Курдистана" (РПК) на севере Сирии - сообщалось об ударах по городу Кобани, а также на севере Ирака. Президент Турции Тайип Эрдоган назвал операцию успешной и не исключил, что за ней последует и наземная.
Турецкая бронетехника - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
28 ноября, 15:18
Турецкая армия готова к наземной операции в Сирии, пишут СМИ
 
Война в СирииВ миреИбрагим КалынТурцияСирия
 
 
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