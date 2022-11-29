https://ria.ru/20221129/siriya-1834985782.html

В Анкаре заявили, что продолжают диалог с Сирией на уровне разведок

В Анкаре заявили, что продолжают диалог с Сирией на уровне разведок - РИА Новости, 29.11.2022

В Анкаре заявили, что продолжают диалог с Сирией на уровне разведок

Турция продолжает диалог с Сирией на уровне разведывательных ведомств, заявил во вторник представитель президента Турции Ибрагим Калын. РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T12:44

2022-11-29T12:44

2022-11-29T12:44

война в сирии

в мире

ибрагим калын

турция

сирия

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Турция продолжает диалог с Сирией на уровне разведывательных ведомств, заявил во вторник представитель президента Турции Ибрагим Калын."С Сирией мы поддерживаем контакт на уровне разведывательных управлений, глава нашей разведки обсуждает координацию с сирийским (коллегой - ред.) в рамках наших потребностей", - заявил Калын в интервью телеканалу AHaber. По его словам, контакт ведется для минимизации угроз Турции со стороны террористических группировок, в первую очередь запрещенной в Турции "Рабочей партии Курдистана".Турция с 20 ноября проводит воздушную операцию против сирийского крыла запрещенной в стране "Рабочей партии Курдистана" (РПК) на севере Сирии - сообщалось об ударах по городу Кобани, а также на севере Ирака. Президент Турции Тайип Эрдоган назвал операцию успешной и не исключил, что за ней последует и наземная.

https://ria.ru/20221128/operatsiya-1834779885.html

турция

сирия

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Кирилл Волков

в мире, ибрагим калын, турция, сирия