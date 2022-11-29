https://ria.ru/20221129/siriya-1834985782.html
В Анкаре заявили, что продолжают диалог с Сирией на уровне разведок
В Анкаре заявили, что продолжают диалог с Сирией на уровне разведок - РИА Новости, 29.11.2022
В Анкаре заявили, что продолжают диалог с Сирией на уровне разведок
Турция продолжает диалог с Сирией на уровне разведывательных ведомств, заявил во вторник представитель президента Турции Ибрагим Калын. РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T12:44
2022-11-29T12:44
2022-11-29T12:44
война в сирии
в мире
ибрагим калын
турция
сирия
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Турция продолжает диалог с Сирией на уровне разведывательных ведомств, заявил во вторник представитель президента Турции Ибрагим Калын."С Сирией мы поддерживаем контакт на уровне разведывательных управлений, глава нашей разведки обсуждает координацию с сирийским (коллегой - ред.) в рамках наших потребностей", - заявил Калын в интервью телеканалу AHaber. По его словам, контакт ведется для минимизации угроз Турции со стороны террористических группировок, в первую очередь запрещенной в Турции "Рабочей партии Курдистана".Турция с 20 ноября проводит воздушную операцию против сирийского крыла запрещенной в стране "Рабочей партии Курдистана" (РПК) на севере Сирии - сообщалось об ударах по городу Кобани, а также на севере Ирака. Президент Турции Тайип Эрдоган назвал операцию успешной и не исключил, что за ней последует и наземная.
https://ria.ru/20221128/operatsiya-1834779885.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ибрагим калын, турция, сирия
Война в Сирии, В мире, Ибрагим Калын, Турция, Сирия
В Анкаре заявили, что продолжают диалог с Сирией на уровне разведок
Представитель Эрдогана Калын: Турция продолжает диалог с Сирией на уровне разведок