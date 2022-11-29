https://ria.ru/20221129/sintetika-1834915106.html

Полиция изъяла десять килограмм наркотиков у жителя Уссурийска

Полиция изъяла десять килограмм наркотиков у жителя Уссурийска - РИА Новости, 29.11.2022

Полиция изъяла десять килограмм наркотиков у жителя Уссурийска

Сотрудники полиции задержали сотрудника магазина синтетических наркотиков и обнаружили при обыске по месту его жительства в городе Уссурийске более 10... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T05:14

2022-11-29T05:14

2022-11-29T05:14

здоровье - общество

уссурийск

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 29 ноя - РИА Новости. Сотрудники полиции задержали сотрудника магазина синтетических наркотиков и обнаружили при обыске по месту его жительства в городе Уссурийске более 10 килограммов запрещенных веществ, сообщили в пресс-службе дальневосточного управления на транспорте МВД России."Задержан 22-летний житель Уссурийска. Молодой человек являлся сотрудником одного из магазинов по продаже синтетических наркотиков, так называемым "региональным складом", и занимался получением через логистические компании наркотических средств, дальнейшей их фасовкой и отправкой в другие регионы Дальнего Востока", - говорится в сообщении пресс-службы.При обыске квартиры подозреваемого и его гаража полицейские нашли около десяти килограммов синтетических наркотиков. Уголовное дело было возбужденно по статьям "Приготовление к преступлению и покушение на преступление" и "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Дело уже передали в суд, добавили в транспортной полиции.По сообщению пресс-службы, фигурант дела находится в СИЗО, а в будущем его может ждать тюремное заключение на срок до 20 лет.

https://ria.ru/20221123/narkotiki-1833735009.html

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здоровье - общество, уссурийск, россия