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Полиция изъяла десять килограмм наркотиков у жителя Уссурийска - РИА Новости, 29.11.2022
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Полиция изъяла десять килограмм наркотиков у жителя Уссурийска
Полиция изъяла десять килограмм наркотиков у жителя Уссурийска - РИА Новости, 29.11.2022
Полиция изъяла десять килограмм наркотиков у жителя Уссурийска
Сотрудники полиции задержали сотрудника магазина синтетических наркотиков и обнаружили при обыске по месту его жительства в городе Уссурийске более 10... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T05:14
2022-11-29T05:14
здоровье - общество
уссурийск
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 29 ноя - РИА Новости. Сотрудники полиции задержали сотрудника магазина синтетических наркотиков и обнаружили при обыске по месту его жительства в городе Уссурийске более 10 килограммов запрещенных веществ, сообщили в пресс-службе дальневосточного управления на транспорте МВД России."Задержан 22-летний житель Уссурийска. Молодой человек являлся сотрудником одного из магазинов по продаже синтетических наркотиков, так называемым "региональным складом", и занимался получением через логистические компании наркотических средств, дальнейшей их фасовкой и отправкой в другие регионы Дальнего Востока", - говорится в сообщении пресс-службы.При обыске квартиры подозреваемого и его гаража полицейские нашли около десяти килограммов синтетических наркотиков. Уголовное дело было возбужденно по статьям "Приготовление к преступлению и покушение на преступление" и "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Дело уже передали в суд, добавили в транспортной полиции.По сообщению пресс-службы, фигурант дела находится в СИЗО, а в будущем его может ждать тюремное заключение на срок до 20 лет.
https://ria.ru/20221123/narkotiki-1833735009.html
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здоровье - общество, уссурийск, россия
Здоровье - Общество, Уссурийск, Россия
05:14 29.11.2022
 
Полиция изъяла десять килограмм наркотиков у жителя Уссурийска

Полиция изъяла десять килограмм синтетических наркотиков у 22-летнего жителя Уссурийска

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 29 ноя - РИА Новости. Сотрудники полиции задержали сотрудника магазина синтетических наркотиков и обнаружили при обыске по месту его жительства в городе Уссурийске более 10 килограммов запрещенных веществ, сообщили в пресс-службе дальневосточного управления на транспорте МВД России.
"Задержан 22-летний житель Уссурийска. Молодой человек являлся сотрудником одного из магазинов по продаже синтетических наркотиков, так называемым "региональным складом", и занимался получением через логистические компании наркотических средств, дальнейшей их фасовкой и отправкой в другие регионы Дальнего Востока", - говорится в сообщении пресс-службы.
При обыске квартиры подозреваемого и его гаража полицейские нашли около десяти килограммов синтетических наркотиков. Уголовное дело было возбужденно по статьям "Приготовление к преступлению и покушение на преступление" и "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Дело уже передали в суд, добавили в транспортной полиции.
По сообщению пресс-службы, фигурант дела находится в СИЗО, а в будущем его может ждать тюремное заключение на срок до 20 лет.
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
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Здоровье - ОбществоУссурийскРоссия
 
 
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