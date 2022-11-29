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В Туле начали судить гражданина Украины по обвинению в шпионаже - РИА Новости, 29.11.2022
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В Туле начали судить гражданина Украины по обвинению в шпионаже
В Туле начали судить гражданина Украины по обвинению в шпионаже - РИА Новости, 29.11.2022
В Туле начали судить гражданина Украины по обвинению в шпионаже
Тульский областной суд во вторник приступил к рассмотрению уголовного дела о шпионаже в отношении гражданина Украины, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T15:36
2022-11-29T15:36
происшествия
россия
тула
тульский областной суд
украина
тульская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 29 ноя - РИА Новости. Тульский областной суд во вторник приступил к рассмотрению уголовного дела о шпионаже в отношении гражданина Украины, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Анастасия Дронова."Уголовное дело о шпионаже в отношении гражданина Украины поступило в Тульский областной суд. Первое заседание прошло сегодня в закрытом режиме", - сказала собеседница агентства. Дронова не раскрыла деталей дела. По ее словам, подсудимый содержится под стражей.В августе 2021 года ФСБ сообщала о задержании с поличным в Туле агента спецслужб Украины, собиравшего данные о перспективном стрелковом оружии России. Утверждалось, что шпион по заданию украинской разведки искал работников оборонных предприятий из числа носителей секретной информации с целью их вербовки.
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россия
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происшествия, россия, тула, тульский областной суд, украина, тульская область
Происшествия, Россия, Тула, Тульский областной суд, Украина, Тульская область
15:36 29.11.2022
 
В Туле начали судить гражданина Украины по обвинению в шпионаже

Тульский областной суд начал судить гражданина Украины по обвинению в шпионаже

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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ЯРОСЛАВЛЬ, 29 ноя - РИА Новости. Тульский областной суд во вторник приступил к рассмотрению уголовного дела о шпионаже в отношении гражданина Украины, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Анастасия Дронова.
"Уголовное дело о шпионаже в отношении гражданина Украины поступило в Тульский областной суд. Первое заседание прошло сегодня в закрытом режиме", - сказала собеседница агентства. Дронова не раскрыла деталей дела. По ее словам, подсудимый содержится под стражей.
В августе 2021 года ФСБ сообщала о задержании с поличным в Туле агента спецслужб Украины, собиравшего данные о перспективном стрелковом оружии России. Утверждалось, что шпион по заданию украинской разведки искал работников оборонных предприятий из числа носителей секретной информации с целью их вербовки.
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