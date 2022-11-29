https://ria.ru/20221129/shpionazh-1835051351.html
В Туле начали судить гражданина Украины по обвинению в шпионаже
В Туле начали судить гражданина Украины по обвинению в шпионаже - РИА Новости, 29.11.2022
В Туле начали судить гражданина Украины по обвинению в шпионаже
Тульский областной суд во вторник приступил к рассмотрению уголовного дела о шпионаже в отношении гражданина Украины, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T15:36
2022-11-29T15:36
2022-11-29T15:36
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тульский областной суд
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тульская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 29 ноя - РИА Новости. Тульский областной суд во вторник приступил к рассмотрению уголовного дела о шпионаже в отношении гражданина Украины, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Анастасия Дронова."Уголовное дело о шпионаже в отношении гражданина Украины поступило в Тульский областной суд. Первое заседание прошло сегодня в закрытом режиме", - сказала собеседница агентства. Дронова не раскрыла деталей дела. По ее словам, подсудимый содержится под стражей.В августе 2021 года ФСБ сообщала о задержании с поличным в Туле агента спецслужб Украины, собиравшего данные о перспективном стрелковом оружии России. Утверждалось, что шпион по заданию украинской разведки искал работников оборонных предприятий из числа носителей секретной информации с целью их вербовки.
https://ria.ru/20221109/shpion-1830156504.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, тула, тульский областной суд, украина, тульская область
Происшествия, Россия, Тула, Тульский областной суд, Украина, Тульская область
В Туле начали судить гражданина Украины по обвинению в шпионаже
Тульский областной суд начал судить гражданина Украины по обвинению в шпионаже