https://ria.ru/20221129/shpionazh-1835051351.html

В Туле начали судить гражданина Украины по обвинению в шпионаже

В Туле начали судить гражданина Украины по обвинению в шпионаже - РИА Новости, 29.11.2022

В Туле начали судить гражданина Украины по обвинению в шпионаже

Тульский областной суд во вторник приступил к рассмотрению уголовного дела о шпионаже в отношении гражданина Украины, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T15:36

2022-11-29T15:36

2022-11-29T15:36

происшествия

россия

тула

тульский областной суд

украина

тульская область

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ЯРОСЛАВЛЬ, 29 ноя - РИА Новости. Тульский областной суд во вторник приступил к рассмотрению уголовного дела о шпионаже в отношении гражданина Украины, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Анастасия Дронова."Уголовное дело о шпионаже в отношении гражданина Украины поступило в Тульский областной суд. Первое заседание прошло сегодня в закрытом режиме", - сказала собеседница агентства. Дронова не раскрыла деталей дела. По ее словам, подсудимый содержится под стражей.В августе 2021 года ФСБ сообщала о задержании с поличным в Туле агента спецслужб Украины, собиравшего данные о перспективном стрелковом оружии России. Утверждалось, что шпион по заданию украинской разведки искал работников оборонных предприятий из числа носителей секретной информации с целью их вербовки.

https://ria.ru/20221109/shpion-1830156504.html

россия

тула

украина

тульская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, тула, тульский областной суд, украина, тульская область