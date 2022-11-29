https://ria.ru/20221129/shkola-1835117957.html

Шапша подчеркнул значимость внедрения информационной системы "Моя школа"

Шапша подчеркнул значимость внедрения информационной системы "Моя школа" - РИА Новости, 29.11.2022

Шапша подчеркнул значимость внедрения информационной системы "Моя школа"

Губернатор Калужской области Владислав Шапша подчеркнул значимость внедрения в регионе федеральной государственной информационной системы "Моя школа",... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T19:15

2022-11-29T19:15

2022-11-29T19:25

владислав шапша

калужская область

россия

калуга

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калужская область

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КАЛУГА, 29 ноя – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша подчеркнул значимость внедрения в регионе федеральной государственной информационной системы "Моя школа", поскольку, по его словам, она предоставляет доступ к лучшему образовательному контенту и дает учащимся дополнительные возможности для развития, сообщает областное правительство.Калужская область первая и пока единственная в России апробирует федеральную государственную информационную систему "Моя школа". По данным правительства Калужской области, губернатор во вторник встретился с педагогами, участвующими в пилотном проекте по внедрению "Моей школы". Речь идет о трех площадках в Калуге – это школы №13, №25 и гимназия №19. В разговоре приняли участие министр образования и науки области Александр Аникеев, педагоги, учащиеся и их родители – активные пользователи системы "Моя школа". Главу региона интересовало их мнение о возможностях новой информационной системы, её преимуществах и опциях, требующих доработки.В ходе обсуждения отмечалось, что ФГИС "Моя школа" используется не только как электронный дневник и журнал. По сути это единый федеральный портал с доступом к качественному образовательному контенту и различным современным системам и сервисам. Он позволяет, с одной стороны, сделать обучение более содержательным, упростить возможность взаимодействия детей, педагогов и родителей, а с другой стороны, повышает ответственность всех участников учебного процесса.Положительно оценив возможности новой информационной системы, Владислав Шапша отметил значимость её внедрения в учебный процесс. По словам губернатора, можно по-разному относиться к требованиям времени, в частности, к внедрению IT-технологий, но жизнь всё равно диктует необходимость и удобство их применения."Те, кто хочет идти вперед, в ногу со временем, идут вперед. А те, кто хочет стоять на месте – это их выбор", - добавил Шапша.По итогам встречи глава региона отметил, что родители и педагоги по итогам работы с ФГИС "Моя школа" отмечают возможность доступа к безопасному и интересному образовательному контенту. По его словам, это почти два миллиона материалов."Еще раз подчеркну: система не "вместо" традиционного образования. А "плюсом". Она дает дополнительные возможности, упрощает коммуникации", - резюмировал Владислав Шапша.

https://ria.ru/20221125/bulling-1834347332.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

владислав шапша, калужская область, россия, калуга, общество