https://ria.ru/20221129/shkola-1835035640.html

Прокуратура начала проверку после массового заболевания в школе в Югре

Прокуратура начала проверку после массового заболевания в школе в Югре - РИА Новости, 29.11.2022

Прокуратура начала проверку после массового заболевания в школе в Югре

Прокуратура взяла на контроль инцидент с массовым отравлением в ханты-мансийской школе, по словам мэра города, речь идет о ротовирусной и энтеровирусной... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T14:42

2022-11-29T14:42

2022-11-29T14:51

происшествия

здоровье - общество

нягань

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 ноя - РИА Новости. Прокуратура взяла на контроль инцидент с массовым отравлением в ханты-мансийской школе, по словам мэра города, речь идет о ротовирусной и энтеровирусной инфекциях.Во время проверки планируется не только установить причины массового отравления детей и педагогов, но и дать оценку выполнения санитарных норм должностными лицами образовательного учреждения.Как сообщил мэр Нягани Иван Ямашев, первые случаи заражения кишечной инфекцией были выявлены на предыдущей неделе. "По работе школы №2 в связи со вспышкой ротовирусной и энтеровирусной инфекций - занятия отменены с 24 ноября и продлены на текущую неделю. Болеют 82 человека, 26 ноября на месте работала окружная комиссия, проводится профилактическая санэпидобработка комбината питания", - написал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" глава города.В региональном управление Роспотребнадзора РИА Новости пообещали позже предоставить информацию по инциденту.

https://ria.ru/20221117/otravlenie-1832260846.html

нягань

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, здоровье - общество, нягань, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)