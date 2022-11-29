https://ria.ru/20221129/shkola-1835035640.html
Прокуратура начала проверку после массового заболевания в школе в Югре
Прокуратура начала проверку после массового заболевания в школе в Югре - РИА Новости, 29.11.2022
Прокуратура начала проверку после массового заболевания в школе в Югре
Прокуратура взяла на контроль инцидент с массовым отравлением в ханты-мансийской школе, по словам мэра города, речь идет о ротовирусной и энтеровирусной... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T14:42
2022-11-29T14:42
2022-11-29T14:51
происшествия
здоровье - общество
нягань
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 ноя - РИА Новости. Прокуратура взяла на контроль инцидент с массовым отравлением в ханты-мансийской школе, по словам мэра города, речь идет о ротовирусной и энтеровирусной инфекциях.Во время проверки планируется не только установить причины массового отравления детей и педагогов, но и дать оценку выполнения санитарных норм должностными лицами образовательного учреждения.Как сообщил мэр Нягани Иван Ямашев, первые случаи заражения кишечной инфекцией были выявлены на предыдущей неделе. "По работе школы №2 в связи со вспышкой ротовирусной и энтеровирусной инфекций - занятия отменены с 24 ноября и продлены на текущую неделю. Болеют 82 человека, 26 ноября на месте работала окружная комиссия, проводится профилактическая санэпидобработка комбината питания", - написал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" глава города.В региональном управление Роспотребнадзора РИА Новости пообещали позже предоставить информацию по инциденту.
https://ria.ru/20221117/otravlenie-1832260846.html
нягань
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, здоровье - общество, нягань, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Здоровье - Общество, Нягань, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
14:42 29.11.2022 (обновлено: 14:51 29.11.2022)
Прокуратура начала проверку после массового заболевания в школе в Югре
Прокуратура проверит инцидент с заражением кишечной инфекцией 82 человек в школе в Югре