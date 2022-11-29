Рейтинг@Mail.ru
В Якутске начала работу Арктическая зимняя школа для молодых ученых - РИА Новости, 29.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка для Республика Саха (Якутия)
Республика Саха (Якутия)
https://ria.ru/20221129/shkola-1835029245.html
В Якутске начала работу Арктическая зимняя школа для молодых ученых
В Якутске начала работу Арктическая зимняя школа для молодых ученых - РИА Новости, 29.11.2022
В Якутске начала работу Арктическая зимняя школа для молодых ученых
Ежегодная Арктическая зимняя школа для молодых ученых начала работу в Якутске в рамках IV Северного форума по устойчивому развитию, мероприятие соберет более... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T14:24
2022-11-29T14:24
республика саха (якутия)
якутск
россия
китай
северо-восточный федеральный университет
республика саха (якутия)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156230/41/1562304143_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_00e3020862c2394f2c934f3db1c871b9.jpg
ЯКУТСК, 29 ноя – РИА Новости. Ежегодная Арктическая зимняя школа для молодых ученых начала работу в Якутске в рамках IV Северного форума по устойчивому развитию, мероприятие соберет более 300 участников из Китая, Индии, Белоруссии, Казахстана и России, сообщает пресс-служба главы и правительства Якутии.Арктическая школа проводится с 2019 года в двух форматах - летней и зимней. Организаторами выступают Институт зарубежной филологии и регионоведения СВФУ, Департамент международного сотрудничества СВФУ, международная организация северных регионов "Северный Форум", Ассоциация технических университетов России и Китая (АТУРК)."В Якутске стартовала ежегодная Арктическая зимняя школа, международный проект для молодых исследователей и студентов, в рамках которого участники смогут услышать 31 лекцию ведущих российских и иностранных ученых. Организаторы получили около 300 заявок из Китая, Индии, Беларуси, Казахстана и всей России. В этом году в школе очно участвуют 10 человек, более 250 подключаются онлайн", - рассказали в пресс-службе.По словам заместителя исполнительного директора Северного Форума, и.о. заведующей кафедрой международных исследований института зарубежной филологии и регионоведения СВФУ Дарьяны Максимовой, лекции будут посвящены темам международного сотрудничества, бизнеса, привлечения инвестиций и транспортной инфраструктуры в Арктической зоне.По данным министерства по внешним связям и делам народом республики, в IV Северном форуме по устойчивому развитию принимают участие свыше 700 человек из более 30 российских регионов и восьми стран мира. В программу вошли 36 мероприятий: круглые столы, презентации, конференции. В обсуждениях участвуют представители министерств и ведомств, научных, образовательных и культурных учреждений страны, известные блогеры и общественные деятели.Международная организация "Северный форум" учреждена в 1991 году с целью превратить данную площадку в эффективную структуру межрегионального и международного сотрудничества регионов Севера и Арктики. В настоящее время в организации до апреля 2023 года председательствует финская провинция Лапландия. В Северный форум входят и регионы Российской Федерации: Красноярский край, Чукотский автономный округ, Республика Саха (Якутия), Ямало-Ненецкий автономный округ, Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Приморский край, Камчатский край, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра.
https://ria.ru/20221125/ugol-1834296405.html
https://ria.ru/20221128/forum-1834668243.html
якутск
россия
китай
республика саха (якутия)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156230/41/1562304143_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_533a284d79e2c9e29affc62a87ff4760.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
якутск, россия, китай, северо-восточный федеральный университет, республика саха (якутия)
Республика Саха (Якутия), Якутск, Россия, Китай, Северо-Восточный федеральный университет, Республика Саха (Якутия)
14:24 29.11.2022
 
В Якутске начала работу Арктическая зимняя школа для молодых ученых

В Якутске начала работу ежегодная Арктическая зимняя школа для молодых ученых

© РИА Новости / Болот Бочкарев / Перейти в медиабанкПроспект Ленина в городе Якутске
Проспект Ленина в городе Якутске - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© РИА Новости / Болот Бочкарев
Перейти в медиабанк
Проспект Ленина в городе Якутске. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 29 ноя – РИА Новости. Ежегодная Арктическая зимняя школа для молодых ученых начала работу в Якутске в рамках IV Северного форума по устойчивому развитию, мероприятие соберет более 300 участников из Китая, Индии, Белоруссии, Казахстана и России, сообщает пресс-служба главы и правительства Якутии.
Арктическая школа проводится с 2019 года в двух форматах - летней и зимней. Организаторами выступают Институт зарубежной филологии и регионоведения СВФУ, Департамент международного сотрудничества СВФУ, международная организация северных регионов "Северный Форум", Ассоциация технических университетов России и Китая (АТУРК).
Работа экскаватора на складе угля - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
25 ноября, 17:24Республика Саха (Якутия)
Якутия готова увеличить экспорт угля в страны АТР за счет роста добычи
"В Якутске стартовала ежегодная Арктическая зимняя школа, международный проект для молодых исследователей и студентов, в рамках которого участники смогут услышать 31 лекцию ведущих российских и иностранных ученых. Организаторы получили около 300 заявок из Китая, Индии, Беларуси, Казахстана и всей России. В этом году в школе очно участвуют 10 человек, более 250 подключаются онлайн", - рассказали в пресс-службе.
По словам заместителя исполнительного директора Северного Форума, и.о. заведующей кафедрой международных исследований института зарубежной филологии и регионоведения СВФУ Дарьяны Максимовой, лекции будут посвящены темам международного сотрудничества, бизнеса, привлечения инвестиций и транспортной инфраструктуры в Арктической зоне.
По данным министерства по внешним связям и делам народом республики, в IV Северном форуме по устойчивому развитию принимают участие свыше 700 человек из более 30 российских регионов и восьми стран мира. В программу вошли 36 мероприятий: круглые столы, презентации, конференции. В обсуждениях участвуют представители министерств и ведомств, научных, образовательных и культурных учреждений страны, известные блогеры и общественные деятели.
Международная организация "Северный форум" учреждена в 1991 году с целью превратить данную площадку в эффективную структуру межрегионального и международного сотрудничества регионов Севера и Арктики. В настоящее время в организации до апреля 2023 года председательствует финская провинция Лапландия. В Северный форум входят и регионы Российской Федерации: Красноярский край, Чукотский автономный округ, Республика Саха (Якутия), Ямало-Ненецкий автономный округ, Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Приморский край, Камчатский край, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра.
Панорама города Якутска - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
28 ноября, 09:05Республика Саха (Якутия)
В Якутске начался IV Международный Северный форум по устойчивому развитию
 
Республика Саха (Якутия)ЯкутскРоссияКитайСеверо-Восточный федеральный университетРеспублика Саха (Якутия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала