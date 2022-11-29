https://ria.ru/20221129/shkola-1835029245.html

В Якутске начала работу Арктическая зимняя школа для молодых ученых

В Якутске начала работу Арктическая зимняя школа для молодых ученых - РИА Новости, 29.11.2022

В Якутске начала работу Арктическая зимняя школа для молодых ученых

Ежегодная Арктическая зимняя школа для молодых ученых начала работу в Якутске в рамках IV Северного форума по устойчивому развитию, мероприятие соберет более... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T14:24

2022-11-29T14:24

2022-11-29T14:24

республика саха (якутия)

якутск

россия

китай

северо-восточный федеральный университет

республика саха (якутия)

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ЯКУТСК, 29 ноя – РИА Новости. Ежегодная Арктическая зимняя школа для молодых ученых начала работу в Якутске в рамках IV Северного форума по устойчивому развитию, мероприятие соберет более 300 участников из Китая, Индии, Белоруссии, Казахстана и России, сообщает пресс-служба главы и правительства Якутии.Арктическая школа проводится с 2019 года в двух форматах - летней и зимней. Организаторами выступают Институт зарубежной филологии и регионоведения СВФУ, Департамент международного сотрудничества СВФУ, международная организация северных регионов "Северный Форум", Ассоциация технических университетов России и Китая (АТУРК)."В Якутске стартовала ежегодная Арктическая зимняя школа, международный проект для молодых исследователей и студентов, в рамках которого участники смогут услышать 31 лекцию ведущих российских и иностранных ученых. Организаторы получили около 300 заявок из Китая, Индии, Беларуси, Казахстана и всей России. В этом году в школе очно участвуют 10 человек, более 250 подключаются онлайн", - рассказали в пресс-службе.По словам заместителя исполнительного директора Северного Форума, и.о. заведующей кафедрой международных исследований института зарубежной филологии и регионоведения СВФУ Дарьяны Максимовой, лекции будут посвящены темам международного сотрудничества, бизнеса, привлечения инвестиций и транспортной инфраструктуры в Арктической зоне.По данным министерства по внешним связям и делам народом республики, в IV Северном форуме по устойчивому развитию принимают участие свыше 700 человек из более 30 российских регионов и восьми стран мира. В программу вошли 36 мероприятий: круглые столы, презентации, конференции. В обсуждениях участвуют представители министерств и ведомств, научных, образовательных и культурных учреждений страны, известные блогеры и общественные деятели.Международная организация "Северный форум" учреждена в 1991 году с целью превратить данную площадку в эффективную структуру межрегионального и международного сотрудничества регионов Севера и Арктики. В настоящее время в организации до апреля 2023 года председательствует финская провинция Лапландия. В Северный форум входят и регионы Российской Федерации: Красноярский край, Чукотский автономный округ, Республика Саха (Якутия), Ямало-Ненецкий автономный округ, Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Приморский край, Камчатский край, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра.

https://ria.ru/20221125/ugol-1834296405.html

https://ria.ru/20221128/forum-1834668243.html

якутск

россия

китай

республика саха (якутия)

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якутск, россия, китай, северо-восточный федеральный университет, республика саха (якутия)