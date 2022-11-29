Рейтинг@Mail.ru
Рябков: происходящее на Украине не влияет на подходы в ядерном сдерживании - РИА Новости, 29.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221129/sderzhivanie-1835087106.html
Рябков: происходящее на Украине не влияет на подходы в ядерном сдерживании
Рябков: происходящее на Украине не влияет на подходы в ядерном сдерживании - РИА Новости, 29.11.2022
Рябков: происходящее на Украине не влияет на подходы в ядерном сдерживании
Происходящее на Украине и вокруг нее не влияет на подходы России в области ядерного сдерживания, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T17:18
2022-11-29T17:23
в мире
сергей рябков
россия
украина
сша
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0a/1736413028_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_049cdb86f602e86d591e16f266386d89.jpg
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Происходящее на Украине и вокруг нее не влияет на подходы России в области ядерного сдерживания, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Он отметил, что несмотря на многократные опровержения и развернутые пояснения позиции России, США "продолжают спекулировать, к примеру, как они говорят, это их слова, на "безответственной ядерной риторике"."Я не знаю, кто в Америке может находить основания для подобного рода обвинений в наш адрес, когда мы на всех уровнях досконально объяснили суть подхода. В двух словах он сводится к тому, что никаких отклонений от того, что записано в нашей военной доктрине и в Основах госполитики в области ядерного сдерживания, нет. И на этот подход не влияет происходящее на Украине и вокруг нее", - сказал Рябков.
https://ria.ru/20221129/dogovor-1835080029.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0a/1736413028_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_325e654927d79614eca721350b536a67.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сергей рябков, россия, украина, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Сергей Рябков, Россия, Украина, США, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
17:18 29.11.2022 (обновлено: 17:23 29.11.2022)
 
Рябков: происходящее на Украине не влияет на подходы в ядерном сдерживании

Рябков: происходящее на Украине не влияет на подходы России в области ядерного сдерживания

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Происходящее на Украине и вокруг нее не влияет на подходы России в области ядерного сдерживания, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Он отметил, что несмотря на многократные опровержения и развернутые пояснения позиции России, США "продолжают спекулировать, к примеру, как они говорят, это их слова, на "безответственной ядерной риторике".
"Я не знаю, кто в Америке может находить основания для подобного рода обвинений в наш адрес, когда мы на всех уровнях досконально объяснили суть подхода. В двух словах он сводится к тому, что никаких отклонений от того, что записано в нашей военной доктрине и в Основах госполитики в области ядерного сдерживания, нет. И на этот подход не влияет происходящее на Украине и вокруг нее", - сказал Рябков.
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
Вчера, 16:46
Рябков назвал договор о СНВ по-прежнему эффективным
 
В миреСергей РябковРоссияУкраинаСШАМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала