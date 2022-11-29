https://ria.ru/20221129/sderzhivanie-1835087106.html

Рябков: происходящее на Украине не влияет на подходы в ядерном сдерживании

Рябков: происходящее на Украине не влияет на подходы в ядерном сдерживании - РИА Новости, 29.11.2022

Рябков: происходящее на Украине не влияет на подходы в ядерном сдерживании

Происходящее на Украине и вокруг нее не влияет на подходы России в области ядерного сдерживания, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T17:18

2022-11-29T17:18

2022-11-29T17:23

в мире

сергей рябков

россия

украина

сша

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0a/1736413028_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_049cdb86f602e86d591e16f266386d89.jpg

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Происходящее на Украине и вокруг нее не влияет на подходы России в области ядерного сдерживания, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Он отметил, что несмотря на многократные опровержения и развернутые пояснения позиции России, США "продолжают спекулировать, к примеру, как они говорят, это их слова, на "безответственной ядерной риторике"."Я не знаю, кто в Америке может находить основания для подобного рода обвинений в наш адрес, когда мы на всех уровнях досконально объяснили суть подхода. В двух словах он сводится к тому, что никаких отклонений от того, что записано в нашей военной доктрине и в Основах госполитики в области ядерного сдерживания, нет. И на этот подход не влияет происходящее на Украине и вокруг нее", - сказал Рябков.

https://ria.ru/20221129/dogovor-1835080029.html

россия

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, сергей рябков, россия, украина, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)