https://ria.ru/20221129/sderzhivanie-1835087106.html
Рябков: происходящее на Украине не влияет на подходы в ядерном сдерживании
Рябков: происходящее на Украине не влияет на подходы в ядерном сдерживании - РИА Новости, 29.11.2022
Рябков: происходящее на Украине не влияет на подходы в ядерном сдерживании
Происходящее на Украине и вокруг нее не влияет на подходы России в области ядерного сдерживания, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T17:18
2022-11-29T17:18
2022-11-29T17:23
в мире
сергей рябков
россия
украина
сша
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Происходящее на Украине и вокруг нее не влияет на подходы России в области ядерного сдерживания, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Он отметил, что несмотря на многократные опровержения и развернутые пояснения позиции России, США "продолжают спекулировать, к примеру, как они говорят, это их слова, на "безответственной ядерной риторике"."Я не знаю, кто в Америке может находить основания для подобного рода обвинений в наш адрес, когда мы на всех уровнях досконально объяснили суть подхода. В двух словах он сводится к тому, что никаких отклонений от того, что записано в нашей военной доктрине и в Основах госполитики в области ядерного сдерживания, нет. И на этот подход не влияет происходящее на Украине и вокруг нее", - сказал Рябков.
https://ria.ru/20221129/dogovor-1835080029.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, сергей рябков, россия, украина, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Сергей Рябков, Россия, Украина, США, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
17:18 29.11.2022 (обновлено: 17:23 29.11.2022)
Рябков: происходящее на Украине не влияет на подходы в ядерном сдерживании
Рябков: происходящее на Украине не влияет на подходы России в области ядерного сдерживания