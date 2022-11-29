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Большинство британцев могут не оплатить рождественский ужин, показал опрос - РИА Новости, 29.11.2022
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Большинство британцев могут не оплатить рождественский ужин, показал опрос
Большинство британцев могут не оплатить рождественский ужин, показал опрос - РИА Новости, 29.11.2022
Большинство британцев могут не оплатить рождественский ужин, показал опрос
Более 65% британцев беспокоятся, что не смогут позволить себе рождественский ужин, следует из результатов исследования благотворительной международной... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T16:41
2022-11-29T16:41
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Более 65% британцев беспокоятся, что не смогут позволить себе рождественский ужин, следует из результатов исследования благотворительной международной организации "Армия спасения"."Около семи из десяти людей (67%) беспокоятся о том, смогут ли они позволить себе рождественский ужин в этом году из-за кризиса стоимости жизни", - говорится в исследовании, опубликованном на сайте "Армии спасения".Исследование показало, что 38% людей откажутся от рождественского ужина, если возникнут непредвиденные затраты, такие как сломанный бойлер или ремонт автомобиля, 14% респондентов не смогут купить детям подарки на Рождество.Сообщается, что наибольшая обеспокоенность перед праздниками наблюдается у людей от 65 лет (81%) и респондентов, проживающих на востоке Англии (80%)."Если такое количество людей беспокоится, что они не смогут позволить себе один из самых важных ужинов в году, то это значит, что приближается "красный флаг" бедности", - заявил сотрудник "Армии спасения" Дин Паллант.Он добавил, что это Рождество будет одним из самых тяжелых за всю историю, поэтому организация постарается обеспечить продуктовыми наборами наиболее в них нуждающихся людей.В исследовании приняли участие 2 тысячи британцев, статистическая погрешность не указывается.
https://ria.ru/20221128/ukraina-1834807103.html
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в мире, великобритания, англия
В мире, Великобритания, Англия
16:41 29.11.2022
 
Большинство британцев могут не оплатить рождественский ужин, показал опрос

Опрос: более 65 процентов британцев боятся, что не смогут оплатить рождественский ужин

© AP Photo / Kirsty WigglesworthПрохожие на Оксфорд-стрит в Лондоне
Прохожие на Оксфорд-стрит в Лондоне - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Прохожие на Оксфорд-стрит в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Более 65% британцев беспокоятся, что не смогут позволить себе рождественский ужин, следует из результатов исследования благотворительной международной организации "Армия спасения".
"Около семи из десяти людей (67%) беспокоятся о том, смогут ли они позволить себе рождественский ужин в этом году из-за кризиса стоимости жизни", - говорится в исследовании, опубликованном на сайте "Армии спасения".
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Исследование показало, что 38% людей откажутся от рождественского ужина, если возникнут непредвиденные затраты, такие как сломанный бойлер или ремонт автомобиля, 14% респондентов не смогут купить детям подарки на Рождество.
Сообщается, что наибольшая обеспокоенность перед праздниками наблюдается у людей от 65 лет (81%) и респондентов, проживающих на востоке Англии (80%).
"Если такое количество людей беспокоится, что они не смогут позволить себе один из самых важных ужинов в году, то это значит, что приближается "красный флаг" бедности", - заявил сотрудник "Армии спасения" Дин Паллант.
Он добавил, что это Рождество будет одним из самых тяжелых за всю историю, поэтому организация постарается обеспечить продуктовыми наборами наиболее в них нуждающихся людей.
В исследовании приняли участие 2 тысячи британцев, статистическая погрешность не указывается.
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