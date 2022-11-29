https://ria.ru/20221129/rozhdestvo-1835076780.html

Большинство британцев могут не оплатить рождественский ужин, показал опрос

Большинство британцев могут не оплатить рождественский ужин, показал опрос - РИА Новости, 29.11.2022

Большинство британцев могут не оплатить рождественский ужин, показал опрос

Более 65% британцев беспокоятся, что не смогут позволить себе рождественский ужин, следует из результатов исследования благотворительной международной... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T16:41

2022-11-29T16:41

2022-11-29T16:41

в мире

великобритания

англия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/13/1832709820_301:335:2980:1842_1920x0_80_0_0_77cd44abb688276c32c195a2215f0361.jpg

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Более 65% британцев беспокоятся, что не смогут позволить себе рождественский ужин, следует из результатов исследования благотворительной международной организации "Армия спасения"."Около семи из десяти людей (67%) беспокоятся о том, смогут ли они позволить себе рождественский ужин в этом году из-за кризиса стоимости жизни", - говорится в исследовании, опубликованном на сайте "Армии спасения".Исследование показало, что 38% людей откажутся от рождественского ужина, если возникнут непредвиденные затраты, такие как сломанный бойлер или ремонт автомобиля, 14% респондентов не смогут купить детям подарки на Рождество.Сообщается, что наибольшая обеспокоенность перед праздниками наблюдается у людей от 65 лет (81%) и респондентов, проживающих на востоке Англии (80%)."Если такое количество людей беспокоится, что они не смогут позволить себе один из самых важных ужинов в году, то это значит, что приближается "красный флаг" бедности", - заявил сотрудник "Армии спасения" Дин Паллант.Он добавил, что это Рождество будет одним из самых тяжелых за всю историю, поэтому организация постарается обеспечить продуктовыми наборами наиболее в них нуждающихся людей.В исследовании приняли участие 2 тысячи британцев, статистическая погрешность не указывается.

https://ria.ru/20221128/ukraina-1834807103.html

https://ria.ru/20221127/energoresursy-1834619079.html

великобритания

англия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, великобритания, англия