https://ria.ru/20221129/rozhdestvo-1835076780.html
Большинство британцев могут не оплатить рождественский ужин, показал опрос
Большинство британцев могут не оплатить рождественский ужин, показал опрос - РИА Новости, 29.11.2022
Большинство британцев могут не оплатить рождественский ужин, показал опрос
Более 65% британцев беспокоятся, что не смогут позволить себе рождественский ужин, следует из результатов исследования благотворительной международной... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T16:41
2022-11-29T16:41
2022-11-29T16:41
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Более 65% британцев беспокоятся, что не смогут позволить себе рождественский ужин, следует из результатов исследования благотворительной международной организации "Армия спасения"."Около семи из десяти людей (67%) беспокоятся о том, смогут ли они позволить себе рождественский ужин в этом году из-за кризиса стоимости жизни", - говорится в исследовании, опубликованном на сайте "Армии спасения".Исследование показало, что 38% людей откажутся от рождественского ужина, если возникнут непредвиденные затраты, такие как сломанный бойлер или ремонт автомобиля, 14% респондентов не смогут купить детям подарки на Рождество.Сообщается, что наибольшая обеспокоенность перед праздниками наблюдается у людей от 65 лет (81%) и респондентов, проживающих на востоке Англии (80%)."Если такое количество людей беспокоится, что они не смогут позволить себе один из самых важных ужинов в году, то это значит, что приближается "красный флаг" бедности", - заявил сотрудник "Армии спасения" Дин Паллант.Он добавил, что это Рождество будет одним из самых тяжелых за всю историю, поэтому организация постарается обеспечить продуктовыми наборами наиболее в них нуждающихся людей.В исследовании приняли участие 2 тысячи британцев, статистическая погрешность не указывается.
https://ria.ru/20221128/ukraina-1834807103.html
https://ria.ru/20221127/energoresursy-1834619079.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания, англия
В мире, Великобритания, Англия
Большинство британцев могут не оплатить рождественский ужин, показал опрос
Опрос: более 65 процентов британцев боятся, что не смогут оплатить рождественский ужин
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости.
Более 65% британцев беспокоятся, что не смогут позволить себе рождественский ужин, следует
из результатов исследования благотворительной международной организации "Армия спасения".
"Около семи из десяти людей (67%) беспокоятся о том, смогут ли они позволить себе рождественский ужин в этом году из-за кризиса стоимости жизни", - говорится в исследовании, опубликованном на сайте "Армии спасения".
Исследование показало, что 38% людей откажутся от рождественского ужина, если возникнут непредвиденные затраты, такие как сломанный бойлер или ремонт автомобиля, 14% респондентов не смогут купить детям подарки на Рождество.
Сообщается, что наибольшая обеспокоенность перед праздниками наблюдается у людей от 65 лет (81%) и респондентов, проживающих на востоке Англии
(80%).
"Если такое количество людей беспокоится, что они не смогут позволить себе один из самых важных ужинов в году, то это значит, что приближается "красный флаг" бедности", - заявил сотрудник "Армии спасения" Дин Паллант.
Он добавил, что это Рождество будет одним из самых тяжелых за всю историю, поэтому организация постарается обеспечить продуктовыми наборами наиболее в них нуждающихся людей.
В исследовании приняли участие 2 тысячи британцев, статистическая погрешность не указывается.