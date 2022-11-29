Рейтинг@Mail.ru
Пилот рассказал, на каких рейсах нужно летать аэрофобам - РИА Новости, 29.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20221129/reysy-1834705632.html
Пилот рассказал, на каких рейсах нужно летать аэрофобам
Пилот рассказал, на каких рейсах нужно летать аэрофобам - РИА Новости, 29.11.2022
Пилот рассказал, на каких рейсах нужно летать аэрофобам
Пилот Boeing 737 Морган Смит объяснила, почему аэрофобам нужно бронировать билеты на утренние рейсы, пишет The Sun. РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T02:16
2022-11-29T02:16
туризм
новости - туризм
туризм
пассажиры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/11/1764236275_0:191:2730:1727_1920x0_80_0_0_f87e4aa192f31e9bf7bb6200f2c91aba.jpg
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Пилот Boeing 737 Морган Смит объяснила, почему аэрофобам нужно бронировать билеты на утренние рейсы, пишет The Sun.У некоторых пассажиров турбулентность провоцирует плохое самочувствие, тошноту, вызывает страх. Чтобы минимизировать риски попадания в "болтанку", Смит советует выбирать самые ранние рейсы."Когда температура воздуха повышается, вероятность турбулентности возрастает. Утром же еще не жарко, поэтому полет, скорее всего, пройдет спокойно", — поясняет она.Единственное, чего пассажиры должны опасаться во время тряски, — это пролить напиток. "Большинство инцидентов случаются, когда люди встают, — добавляет пилот. — Поэтому держите свой ремень безопасности пристегнутым и не ставьте стаканчик с соком на ноутбук".
https://ria.ru/20221006/puteshestviya-1821659268.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Кабанова
Ольга Кабанова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/11/1764236275_1:0:2730:2047_1920x0_80_0_0_7fc55a3bfc95ea8d3a2c9028cd5b2ba1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, туризм, пассажиры
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, пассажиры
02:16 29.11.2022
 
Пилот рассказал, на каких рейсах нужно летать аэрофобам

Пилот объяснила, почему аэрофобам нужно бронировать билеты на ранние рейсы

© Depositphotos.com / primagefactory Девушка страдает от боли в ухе во время полета на самолете
Девушка страдает от боли в ухе во время полета на самолете - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© Depositphotos.com / primagefactory
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Пилот Boeing 737 Морган Смит объяснила, почему аэрофобам нужно бронировать билеты на утренние рейсы, пишет The Sun.
У некоторых пассажиров турбулентность провоцирует плохое самочувствие, тошноту, вызывает страх. Чтобы минимизировать риски попадания в "болтанку", Смит советует выбирать самые ранние рейсы.
"Когда температура воздуха повышается, вероятность турбулентности возрастает. Утром же еще не жарко, поэтому полет, скорее всего, пройдет спокойно", — поясняет она.
Единственное, чего пассажиры должны опасаться во время тряски, — это пролить напиток. "Большинство инцидентов случаются, когда люди встают, — добавляет пилот. — Поэтому держите свой ремень безопасности пристегнутым и не ставьте стаканчик с соком на ноутбук".
Девушка во время сна в самолете - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
6 октября, 02:59Туризм
Стюардесса назвала самые грязные места в самолете
 
ТуризмНовости - ТуризмТуризмпассажиры
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала