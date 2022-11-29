https://ria.ru/20221129/reysy-1834705632.html
Пилот рассказал, на каких рейсах нужно летать аэрофобам
Пилот рассказал, на каких рейсах нужно летать аэрофобам - РИА Новости, 29.11.2022
Пилот рассказал, на каких рейсах нужно летать аэрофобам
Пилот Boeing 737 Морган Смит объяснила, почему аэрофобам нужно бронировать билеты на утренние рейсы, пишет The Sun. РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T02:16
2022-11-29T02:16
2022-11-29T02:16
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туризм
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Пилот Boeing 737 Морган Смит объяснила, почему аэрофобам нужно бронировать билеты на утренние рейсы, пишет The Sun.У некоторых пассажиров турбулентность провоцирует плохое самочувствие, тошноту, вызывает страх. Чтобы минимизировать риски попадания в "болтанку", Смит советует выбирать самые ранние рейсы."Когда температура воздуха повышается, вероятность турбулентности возрастает. Утром же еще не жарко, поэтому полет, скорее всего, пройдет спокойно", — поясняет она.Единственное, чего пассажиры должны опасаться во время тряски, — это пролить напиток. "Большинство инцидентов случаются, когда люди встают, — добавляет пилот. — Поэтому держите свой ремень безопасности пристегнутым и не ставьте стаканчик с соком на ноутбук".
https://ria.ru/20221006/puteshestviya-1821659268.html
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туризм, пассажиры
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, пассажиры
Пилот рассказал, на каких рейсах нужно летать аэрофобам
Пилот объяснила, почему аэрофобам нужно бронировать билеты на ранние рейсы
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости.
Пилот Boeing 737 Морган Смит объяснила, почему аэрофобам нужно бронировать билеты на утренние рейсы, пишет
The Sun.
У некоторых пассажиров турбулентность провоцирует плохое самочувствие, тошноту, вызывает страх. Чтобы минимизировать риски попадания в "болтанку", Смит советует выбирать самые ранние рейсы.
"Когда температура воздуха повышается, вероятность турбулентности возрастает. Утром же еще не жарко, поэтому полет, скорее всего, пройдет спокойно", — поясняет она.
Единственное, чего пассажиры должны опасаться во время тряски, — это пролить напиток. "Большинство инцидентов случаются, когда люди встают, — добавляет пилот. — Поэтому держите свой ремень безопасности пристегнутым и не ставьте стаканчик с соком на ноутбук".