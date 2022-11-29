https://ria.ru/20221129/reysy-1834705632.html

Пилот рассказал, на каких рейсах нужно летать аэрофобам

Пилот рассказал, на каких рейсах нужно летать аэрофобам - РИА Новости, 29.11.2022

Пилот рассказал, на каких рейсах нужно летать аэрофобам

Пилот Boeing 737 Морган Смит объяснила, почему аэрофобам нужно бронировать билеты на утренние рейсы, пишет The Sun. РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T02:16

2022-11-29T02:16

2022-11-29T02:16

туризм

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туризм

пассажиры

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Пилот Boeing 737 Морган Смит объяснила, почему аэрофобам нужно бронировать билеты на утренние рейсы, пишет The Sun.У некоторых пассажиров турбулентность провоцирует плохое самочувствие, тошноту, вызывает страх. Чтобы минимизировать риски попадания в "болтанку", Смит советует выбирать самые ранние рейсы."Когда температура воздуха повышается, вероятность турбулентности возрастает. Утром же еще не жарко, поэтому полет, скорее всего, пройдет спокойно", — поясняет она.Единственное, чего пассажиры должны опасаться во время тряски, — это пролить напиток. "Большинство инцидентов случаются, когда люди встают, — добавляет пилот. — Поэтому держите свой ремень безопасности пристегнутым и не ставьте стаканчик с соком на ноутбук".

https://ria.ru/20221006/puteshestviya-1821659268.html

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, туризм, пассажиры