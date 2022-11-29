https://ria.ru/20221129/razumnyykinematograf-1835039659.html

Фестиваль о природе "Разумный кинематограф" пройдет в Москве

Фестиваль о природе "Разумный кинематограф" пройдет в Москве - РИА Новости, 29.11.2022

Фестиваль о природе "Разумный кинематограф" пройдет в Москве

Куда гуси улетают на зимовку, уникальные места на Алтае, светящиеся клювы птиц и древние окаменелости – об этих и других темах, связанных с природой,... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T15:03

2022-11-29T15:03

2022-11-29T15:03

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москино

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МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Куда гуси улетают на зимовку, уникальные места на Алтае, светящиеся клювы птиц и древние окаменелости – об этих и других темах, связанных с природой, рассказывают фильмы фестиваля "Разумный кинематограф", который пройдет со 2 по 4 декабря в Москве, сообщают организаторы. Фестиваль проводится уже восьмой раз, он международный и собирает лучшие познавательные фильмы о дикой природе и редких животных. РИА Новости рассказывает о фильмах фестиваля. Сделать так, чтобы уникальные фильмы о животных и природе попали на экраны кинотеатров – вот одна из главных задач кураторов фестиваля "Разумный кинематограф". Он пройдет в Москве сразу на нескольких площадках: показы и обсуждения фильмов в рамках фестиваля пройдут в Зоологическом музее МГУ имени Ломоносова, Музее Техники Вадима Задорожного, Галерее "Лес" в Павильоне №17 на ВДНХ, Москино-Тула и в сети кинотеатров "КАРО".Столетняя историяИсторию этого фестиваля его организаторы ведут от специальных кинопоказов просветительских фильмов, которые проводились в кинотеатрах в начале ХХ века. На специальных сеансах "Разумный кинематограф" показывали ленты о далеких странах и их экзотической природе, необычных ремеслах и здоровье человека. После сеансов для зрителей устраивали лекции с обсуждением увиденного.В 2014 году проект возродили. Как и столетие назад на фестивале "Разумный кинематограф" показывают научно-популярные фильмы современных режиссеров. В них авторы рассказывают о редких видах животных и птиц, экологических проблемах и людях, которые ищут пути их решения. Идеолог кинофестиваля – автор более полусотни документальных фильмов Светлана Быченко. Среди ее наиболее известных работ –документальная сказка "Побег слонов из России", "Острова. Варлам Шаламов", документальный сериал "Страна птиц"."В этом году мы получили более 40 заявок. Для нас это достижение, так как фильмов о природе в России снимается немного, и наша задача состоит в том, чтобы их стало больше, чтобы в такой богатой природой стране, как наша, появились новые Ледины и свои Аттенборо", – говорит Быченко. Она не случайно вспоминает выдающегося советского кинодокументалиста Юрия Ледина, известного своими фильмами о животных Севера. Одна из задач "Разумного кинематографа" – привлечь внимание к документальной киноанималистике, стать открытой площадкой для обмена опытом между кинематографистами.В этом году организаторы получили заявки от авторов и режиссеров из России, Белоруссии, Казахстана, ЮАР и Коста-Рики. Объективы камер этих авторов запечатлели природу не только своих стран, но и красоту Абхазии, Бельгии и Индии.Три дня – три темыФестиваль откроется работой Станислава Ставинова "Ковчег". Картина рассказывает о Кавказском биосферном заповеднике и о людях, живущих на его территории. Фильм охватывает годовой жизненный цикл его обитателей. Кавказский заповедник — это самая большая и старейшая особо охраняемая природная территория на Северном Кавказе. Он расположен в районе Сочи. Здесь растёт самый высокий в России лес и выпадает самый глубокий снег. И именно сюда постепенно стекались животные, когда-то обитавшие на всей территории современной Европы и северо-западной части Азии.Программу продолжит работа "Плато Укок" Алексея Зацепина. Это документальный фильм об одном из самых красивых и труднодоступных мест Республики Алтай. Плато Укок, будучи географическим центром Евразии, является ещё и уникальным местом Горного Алтая. Сюда стремятся попасть как учёные разных направлений, так и путешественники. Автор картины рассказывает о том, как переплетаются история, наука, культура, легенды и неожиданные факты, связанные с этим местом.Второй день фестиваля будет посвящен теме "Культурный код". Его откроет фильм "Женщины Алтая". Судьбы четырех героинь ленты неразрывно связаны с природными местами Алтая. Картина "Полночные Афины" расскажет о белорусском музыканте Алесе.Съемочная группа фильма "Ехал Грека" начала свое путешествие на юге Пермского края в городе Суксун и отправилась строго на север, в старинный город Чердынь. По дороге кинематографисты посетили Всеволодо-Вильву, куда в 1916 году приехал Борис Пастернак и провёл там полгода. В Чердыни группу ждали "Пермские боги" — знаменитая деревянная скульптура.Экспериментальная лента "Сотворение", которую Ярослав Булавин снял один, без съемочной группы, исследует тему зарождения жизни. Картина "Оторванные" представит монолог о жизни чукчи. А "Наследие предков" расскажет о ремесле изготовления детских колыбелей в одной казахской семье.Третий день фестиваля его организаторы решили посвятить теме "Время открытий". Зрители смогут увидеть фильм "Почему светится клюв?" о необычном недавнем открытии – по мнению ученых, клювы некоторых морских птиц светятся.Документальный проект Надии Крутько Сабальос "Ихтиозавр" повествует о жителе Дагестана с необычным хобби – откапывать скелеты древних животных. Древние окаменелости — смысл жизни Омара Хаписова, "чудика" и одиночки среди жителей традиционного аварского горного села.Лента "Краснолуцкий" рассказывает о скульпторе, преподавателе детской художественной школы и учёном-самородке. В честь археолога и палеонтолога Сергея Краснолуцкого названы три вида ископаемых животных. Героями фильма "Охотники за глубиною" стали московские экстремалы-спелеологи. Они установили новый мировой рекорд, покорив самую глубокую на планете пещеру Веревкина в Абхазии.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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