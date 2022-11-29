https://ria.ru/20221129/razminirovanie-1834915692.html
Саперы МЧС продолжают разминирование территории ДНР
Саперы МЧС продолжают разминирование территории ДНР - РИА Новости, 29.11.2022
Саперы МЧС продолжают разминирование территории ДНР
Сотрудники МЧС России продолжают разминирование на территории ДНР, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T05:31
2022-11-29T05:31
2022-11-29T05:31
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
мариуполь
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Сотрудники МЧС России продолжают разминирование на территории ДНР, сообщает пресс-служба ведомства."Сотрудники МЧС продолжают проводить работы по разминированию в Донецкой Народной Республике. Особое внимание уделяется объектам местной инфраструктуры, а также жилым домам. На данный момент без газа, воды и электричества продолжает оставаться ряд территорий ДНР. Саперы в оперативном порядке проводят обследование мест прокладки газопровода для того, чтобы специалисты смогли приступить к работе", - говорится в сообщении.Отмечается, что при обследовании местности специалисты часто сталкиваются с минными полями, как противотанковыми, так и противопехотными.Кроме того, саперы МЧС проводят обследование площадок под строительство новых жилых кварталов и территории разрушенных домостроений, подлежащих сносу, для того, чтобы обеспечить безопасное проведение работ.Уточняется, что на текущий момент на территории Мариуполя обследовано более 200 гектаров под застройку новых кварталов, где обнаружено свыше 2 500 взрывоопасных предметов."Всего на освобождённых территориях саперами МЧС обследовано более 3 тысяч гектар открытой местности и порядка двух миллионов 240 тысяч квадратных метров зданий, обнаружено и обезврежено около 114,5 тысяч взрывоопасных предметов, уничтожено более 158 тысяч", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20221129/donetsk-1834915535.html
https://ria.ru/20221129/narkotiki-1834913497.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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донецкая народная республика, россия, мариуполь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Мариуполь, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Саперы МЧС продолжают разминирование территории ДНР
Саперы МЧС продолжают проводить работы по разминированию в Донецкой Народной Республике
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Сотрудники МЧС России продолжают разминирование на территории ДНР, сообщает пресс-служба ведомства.
"Сотрудники МЧС продолжают проводить работы по разминированию в Донецкой Народной Республике. Особое внимание уделяется объектам местной инфраструктуры, а также жилым домам. На данный момент без газа, воды и электричества продолжает оставаться ряд территорий ДНР. Саперы в оперативном порядке проводят обследование мест прокладки газопровода для того, чтобы специалисты смогли приступить к работе", - говорится в сообщении.
Отмечается, что при обследовании местности специалисты часто сталкиваются с минными полями, как противотанковыми, так и противопехотными.
Кроме того, саперы МЧС проводят обследование площадок под строительство новых жилых кварталов и территории разрушенных домостроений, подлежащих сносу, для того, чтобы обеспечить безопасное проведение работ.
Уточняется, что на текущий момент на территории Мариуполя
обследовано более 200 гектаров под застройку новых кварталов, где обнаружено свыше 2 500 взрывоопасных предметов.
"Всего на освобождённых территориях саперами МЧС обследовано более 3 тысяч гектар открытой местности и порядка двух миллионов 240 тысяч квадратных метров зданий, обнаружено и обезврежено около 114,5 тысяч взрывоопасных предметов, уничтожено более 158 тысяч", - добавляется в сообщении.