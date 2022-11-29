https://ria.ru/20221129/razminirovanie-1834915692.html

Саперы МЧС продолжают разминирование территории ДНР

Саперы МЧС продолжают разминирование территории ДНР - РИА Новости, 29.11.2022

Саперы МЧС продолжают разминирование территории ДНР

Сотрудники МЧС России продолжают разминирование на территории ДНР, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T05:31

2022-11-29T05:31

2022-11-29T05:31

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

россия

мариуполь

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Сотрудники МЧС России продолжают разминирование на территории ДНР, сообщает пресс-служба ведомства."Сотрудники МЧС продолжают проводить работы по разминированию в Донецкой Народной Республике. Особое внимание уделяется объектам местной инфраструктуры, а также жилым домам. На данный момент без газа, воды и электричества продолжает оставаться ряд территорий ДНР. Саперы в оперативном порядке проводят обследование мест прокладки газопровода для того, чтобы специалисты смогли приступить к работе", - говорится в сообщении.Отмечается, что при обследовании местности специалисты часто сталкиваются с минными полями, как противотанковыми, так и противопехотными.Кроме того, саперы МЧС проводят обследование площадок под строительство новых жилых кварталов и территории разрушенных домостроений, подлежащих сносу, для того, чтобы обеспечить безопасное проведение работ.Уточняется, что на текущий момент на территории Мариуполя обследовано более 200 гектаров под застройку новых кварталов, где обнаружено свыше 2 500 взрывоопасных предметов."Всего на освобождённых территориях саперами МЧС обследовано более 3 тысяч гектар открытой местности и порядка двух миллионов 240 тысяч квадратных метров зданий, обнаружено и обезврежено около 114,5 тысяч взрывоопасных предметов, уничтожено более 158 тысяч", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20221129/donetsk-1834915535.html

https://ria.ru/20221129/narkotiki-1834913497.html

донецкая народная республика

россия

мариуполь

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донецкая народная республика, россия, мариуполь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)