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В Иркутске прокуратура выясняет причины смерти младенца в больнице - РИА Новости, 29.11.2022
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В Иркутске прокуратура выясняет причины смерти младенца в больнице
В Иркутске прокуратура выясняет причины смерти младенца в больнице - РИА Новости, 29.11.2022
В Иркутске прокуратура выясняет причины смерти младенца в больнице
Прокуратура начала проверку по факту смерти четырехмесячного младенца в больнице Иркутска, также на контроле ведомства находится расследование уголовного дела о РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T13:37
2022-11-29T13:38
происшествия
здоровье - общество
иркутск
иркутская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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ИРКУТСК, 29 ноя – РИА Новости. Прокуратура начала проверку по факту смерти четырехмесячного младенца в больнице Иркутска, также на контроле ведомства находится расследование уголовного дела о причинении смерти по неосторожности, сообщает Иркутская областная прокуратура.По информации СМИ и Telegram-каналов, 24 ноября ребенок был привит детской вакциной "Пентаксим", через два дня ему стало хуже. Мать дала младенцу половину таблетки успокоительного, которое ранее назначила ребенку врач из детской поликлиники, но состояние не улучшилось.Как сообщает прокуратура, 28 ноября в отдел полиции из Ивано-Матренинской детской больницы в полицию поступило сообщение о смерти 4-месячного мальчика. Известно, что состояние ребенка ухудшилось ночью 26 ноября, и родители привезли его в медучреждение."Органами прокуратуры Иркутской области организована проверка в связи с поступившим сообщением о гибели младенца. По данному факту следователями СК возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), ход и результаты которого находятся на контроле прокуратуры", - говорится в сообщении.В настоящее время следователями СК изучается медицинская документация, история болезни ребенка. В рамках расследования уголовного дела будет проведен ряд необходимых судебных экспертиз.
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происшествия, здоровье - общество, иркутск, иркутская область, следственный комитет россии (ск рф), россия
Происшествия, Здоровье - Общество, Иркутск, Иркутская область, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
13:37 29.11.2022 (обновлено: 13:38 29.11.2022)
 
В Иркутске прокуратура выясняет причины смерти младенца в больнице

В Иркутске прокуратура и СК выясняют причины смерти четырехмесячного младенца в больнице

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкМедицинский работник со шприцем
Медицинский работник со шприцем - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Медицинский работник со шприцем. Архивное фото
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ИРКУТСК, 29 ноя – РИА Новости. Прокуратура начала проверку по факту смерти четырехмесячного младенца в больнице Иркутска, также на контроле ведомства находится расследование уголовного дела о причинении смерти по неосторожности, сообщает Иркутская областная прокуратура.
По информации СМИ и Telegram-каналов, 24 ноября ребенок был привит детской вакциной "Пентаксим", через два дня ему стало хуже. Мать дала младенцу половину таблетки успокоительного, которое ранее назначила ребенку врач из детской поликлиники, но состояние не улучшилось.
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Как сообщает прокуратура, 28 ноября в отдел полиции из Ивано-Матренинской детской больницы в полицию поступило сообщение о смерти 4-месячного мальчика. Известно, что состояние ребенка ухудшилось ночью 26 ноября, и родители привезли его в медучреждение.
"Органами прокуратуры Иркутской области организована проверка в связи с поступившим сообщением о гибели младенца. По данному факту следователями СК возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), ход и результаты которого находятся на контроле прокуратуры", - говорится в сообщении.
В настоящее время следователями СК изучается медицинская документация, история болезни ребенка. В рамках расследования уголовного дела будет проведен ряд необходимых судебных экспертиз.
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