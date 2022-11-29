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Российская ПВО сбила за сутки девять украинских беспилотников
Российская ПВО сбила за сутки девять украинских беспилотников - РИА Новости, 29.11.2022
Российская ПВО сбила за сутки девять украинских беспилотников
Российские средства ПВО сбили за сутки девять украинских беспилотников и перехватили два снаряда РСЗО "Ураган", сообщило во вторник Минобороны. РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T14:30
2022-11-29T14:30
2022-11-29T14:30
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
новая каховка
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Российские средства ПВО сбили за сутки девять украинских беспилотников и перехватили два снаряда РСЗО "Ураган", сообщило во вторник Минобороны."Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбито девять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Червоная Диборова, Краснореченское, Голиково, Площанка, Житловка Луганской народной республики, Рыбинское и Максимовка Донецкой народной республики. Кроме того, перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня "Ураган" в районе населенного пункта Новая Каховка Херсонской области", - говорится в сообщении российского военного ведомства.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 333 самолета, 177 вертолетов, 2581 беспилотный летательный аппарат, 391 зенитный ракетный комплекс, 6876 танков и других боевых бронированных машин, 904 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3628 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7406 единиц специальной военной автомобильной техники.
донецкая народная республика
новая каховка
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, донецкая народная республика, новая каховка, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Новая Каховка, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российская ПВО сбила за сутки девять украинских беспилотников
Российская ПВО сбила за сутки девять украинских беспилотников и два снаряда РСЗО "Ураган"