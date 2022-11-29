https://ria.ru/20221129/pvo-1835032607.html

Российская ПВО сбила за сутки девять украинских беспилотников

Российская ПВО сбила за сутки девять украинских беспилотников - РИА Новости, 29.11.2022

Российская ПВО сбила за сутки девять украинских беспилотников

Российские средства ПВО сбили за сутки девять украинских беспилотников и перехватили два снаряда РСЗО "Ураган", сообщило во вторник Минобороны. РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T14:30

2022-11-29T14:30

2022-11-29T14:30

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

новая каховка

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Российские средства ПВО сбили за сутки девять украинских беспилотников и перехватили два снаряда РСЗО "Ураган", сообщило во вторник Минобороны."Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбито девять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Червоная Диборова, Краснореченское, Голиково, Площанка, Житловка Луганской народной республики, Рыбинское и Максимовка Донецкой народной республики. Кроме того, перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня "Ураган" в районе населенного пункта Новая Каховка Херсонской области", - говорится в сообщении российского военного ведомства.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 333 самолета, 177 вертолетов, 2581 беспилотный летательный аппарат, 391 зенитный ракетный комплекс, 6876 танков и других боевых бронированных машин, 904 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3628 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7406 единиц специальной военной автомобильной техники.

донецкая народная республика

новая каховка

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, донецкая народная республика, новая каховка, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)