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Глава Генштаба ВС Армении инициировал проверку в воинских частях
Глава Генштаба ВС Армении инициировал проверку в воинских частях - РИА Новости, 29.11.2022
Глава Генштаба ВС Армении инициировал проверку в воинских частях
Начальник генерального штаба вооруженных сил Армении, первый заместитель министра обороны Эдвард Асрян инициировал комплексную проверку в воинских частях и... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T14:45
2022-11-29T14:45
2022-11-29T14:47
армения
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ЕРЕВАН, 29 ноя - РИА Новости. Начальник генерального штаба вооруженных сил Армении, первый заместитель министра обороны Эдвард Асрян инициировал комплексную проверку в воинских частях и соединениях армянской армии, сообщили во вторник в пресс-службе военного ведомства."С 28 ноября начальником генерального штаба ВС, первым заместителем министра обороны инициирована комплексная и многоплановая проверка воинских объединений, соединений и частей в рамках подведения итогов учебного года", - говорится на сайте минобороны.Отмечается, что целью комплексных проверок является оценка состояния боеготовности, боевой подготовки, систем управления и обеспечения войск.
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армения
14:45 29.11.2022 (обновлено: 14:47 29.11.2022)
Глава Генштаба ВС Армении инициировал проверку в воинских частях
Глава Генштаба ВС Армении Эдвард Асрян инициировал комплексную проверку в воинских частях