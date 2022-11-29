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Глава Генштаба ВС Армении инициировал проверку в воинских частях

Глава Генштаба ВС Армении инициировал проверку в воинских частях - РИА Новости, 29.11.2022

Глава Генштаба ВС Армении инициировал проверку в воинских частях

Начальник генерального штаба вооруженных сил Армении, первый заместитель министра обороны Эдвард Асрян инициировал комплексную проверку в воинских частях и... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T14:45

2022-11-29T14:45

2022-11-29T14:47

армения

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ЕРЕВАН, 29 ноя - РИА Новости. Начальник генерального штаба вооруженных сил Армении, первый заместитель министра обороны Эдвард Асрян инициировал комплексную проверку в воинских частях и соединениях армянской армии, сообщили во вторник в пресс-службе военного ведомства."С 28 ноября начальником генерального штаба ВС, первым заместителем министра обороны инициирована комплексная и многоплановая проверка воинских объединений, соединений и частей в рамках подведения итогов учебного года", - говорится на сайте минобороны.Отмечается, что целью комплексных проверок является оценка состояния боеготовности, боевой подготовки, систем управления и обеспечения войск.

https://ria.ru/20221124/ranenie-1833821063.html

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