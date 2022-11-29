На Украине бывшего военного прокурора Крыма приговорили к 12 годам тюрьмы
На Украине бывшего военного прокурора Крыма заочно приговорили к 12 годам за госизмену
Здание Генеральной прокуратуры Украины. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. На Украине бывшего военного прокурора Крыма заочно приговорили к лишению свободы на 12 лет за государственную измену, заявили во вторник в офисе украинского генерального прокурора.
"При публичном обвинении прокуратуры автономии к 12 годам лишения свободы заочно приговорен бывший военный прокурор Крымского региона за государственную измену (ч. 1 ст. 111 УК Украины)", - говорится в заявлении офиса Генпрокурора в Telegram-канале.
Фамилия обвиняемого не называется.
По данным прокуратуры, обвиняемый с 2012 по 2014 год был военным прокурором Крыма. В марте 2014 года он перешел на службу в военную прокуратуру Черноморского флота РФ, заняв там должность заместителя прокурора, ему было присвоено звание генерал-майора юстиции России.
На данный момент обвиняемый объявлен в розыск.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".