https://ria.ru/20221129/prokuror-1835053644.html

На Украине бывшего военного прокурора Крыма приговорили к 12 годам тюрьмы

На Украине бывшего военного прокурора Крыма приговорили к 12 годам тюрьмы - РИА Новости, 29.11.2022

На Украине бывшего военного прокурора Крыма приговорили к 12 годам тюрьмы

На Украине бывшего военного прокурора Крыма заочно приговорили к лишению свободы на 12 лет за государственную измену, заявили во вторник в офисе украинского... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T15:40

2022-11-29T15:40

2022-11-29T15:40

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украина

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оон

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МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. На Украине бывшего военного прокурора Крыма заочно приговорили к лишению свободы на 12 лет за государственную измену, заявили во вторник в офисе украинского генерального прокурора.Фамилия обвиняемого не называется.По данным прокуратуры, обвиняемый с 2012 по 2014 год был военным прокурором Крыма. В марте 2014 года он перешел на службу в военную прокуратуру Черноморского флота РФ, заняв там должность заместителя прокурора, ему было присвоено звание генерал-майора юстиции России.На данный момент обвиняемый объявлен в розыск.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20221128/petitsiya-1834878787.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

владимир путин, россия, украина, севастополь, оон