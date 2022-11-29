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Тверская область поддержит проект логистического комплекса "АвтоВАЗ" - РИА Новости, 29.11.2022
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Тверская область
https://ria.ru/20221129/proekt-1835098089.html
Тверская область поддержит проект логистического комплекса "АвтоВАЗ"
Тверская область поддержит проект логистического комплекса "АвтоВАЗ" - РИА Новости, 29.11.2022
Тверская область поддержит проект логистического комплекса "АвтоВАЗ"
Торговой компании, реализующей в Тверской области инвестиционный проект по созданию логистического комплекса концерна "АвтоВАЗ", предоставлено право... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T18:04
2022-11-29T18:04
тверская область
автоваз
тверская область
экономика
коммерческая недвижимость
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ТВЕРЬ, 29 ноя – РИА Новости. Торговой компании, реализующей в Тверской области инвестиционный проект по созданию логистического комплекса концерна "АвтоВАЗ", предоставлено право воспользоваться особыми мерами поддержки со стороны региона, сообщает пресс-служба регионального правительства.Логистический комплекс концерна "АвтоВАЗ" площадью 25 тысяч квадратных метров введенный в эксплуатацию в 2021 году расположен на федеральной трассе М-10 под Тверью. Это позволяет обслуживать Москву и Санкт-Петербургу, оперативно доставлять грузы дилерской сети LADA в Нижний Новгород, Воронеж, Владимир, Ярославль, Смоленск и другие города. При реализации проекта созданы свыше 350 новых рабочих мест.Инвестиционному проекту был присвоен статус приоритетного, что позволяет компании получить региональные преференции. В частности, инвестор в течение трех налоговых периодов, начиная с 2023 года, может пользоваться правом на получение субсидии по налогу на имущество и налогу на прибыль организаций (100% налога на имущество организаций и 4,5 % от налогооблагаемой прибыли). Компания приняла решение о расширении мощностей и строительстве второй очереди логистического комплекса по хранению запчастей площадью 25 тысяч квадратных метров. Инвестиционный проект будет реализован в 2023-2024 годах. Предполагается создание ещё 150 новых рабочих мест."Наша задача – обеспечить для инвесторов максимально благоприятные условия, чтобы все проекты были выполнены, созданы рабочие места для наших жителей", – сказал губернатор области Игорь Руденя.
https://ria.ru/20220916/kompleks-1817328820.html
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автоваз, тверская область, экономика, коммерческая недвижимость
Тверская область, АвтоВАЗ, Тверская область, Экономика, Коммерческая недвижимость
18:04 29.11.2022
 

Тверская область поддержит проект логистического комплекса "АвтоВАЗ"

© РИА Новости / Дмитрий Каса / Перейти в медиабанкКонтрольно-пропускной пункт №6 предприятия "АвтоВАЗ" в Тольятти
Контрольно-пропускной пункт №6 предприятия АвтоВАЗ в Тольятти - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© РИА Новости / Дмитрий Каса
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ТВЕРЬ, 29 ноя – РИА Новости. Торговой компании, реализующей в Тверской области инвестиционный проект по созданию логистического комплекса концерна "АвтоВАЗ", предоставлено право воспользоваться особыми мерами поддержки со стороны региона, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Логистический комплекс концерна "АвтоВАЗ" площадью 25 тысяч квадратных метров введенный в эксплуатацию в 2021 году расположен на федеральной трассе М-10 под Тверью. Это позволяет обслуживать Москву и Санкт-Петербургу, оперативно доставлять грузы дилерской сети LADA в Нижний Новгород, Воронеж, Владимир, Ярославль, Смоленск и другие города. При реализации проекта созданы свыше 350 новых рабочих мест.
Инвестиционному проекту был присвоен статус приоритетного, что позволяет компании получить региональные преференции. В частности, инвестор в течение трех налоговых периодов, начиная с 2023 года, может пользоваться правом на получение субсидии по налогу на имущество и налогу на прибыль организаций (100% налога на имущество организаций и 4,5 % от налогооблагаемой прибыли). Компания приняла решение о расширении мощностей и строительстве второй очереди логистического комплекса по хранению запчастей площадью 25 тысяч квадратных метров. Инвестиционный проект будет реализован в 2023-2024 годах. Предполагается создание ещё 150 новых рабочих мест.
"Наша задача – обеспечить для инвесторов максимально благоприятные условия, чтобы все проекты были выполнены, созданы рабочие места для наших жителей", – сказал губернатор области Игорь Руденя.
Под Тверью построят еще один логистический комплекс АвтоВАЗа - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
16 сентября, 16:36Тверская область
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Тверская областьАвтоВАЗТверская областьЭкономикаКоммерческая недвижимость
 
 
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