https://ria.ru/20221129/proekt-1835098089.html

Тверская область поддержит проект логистического комплекса "АвтоВАЗ"

Тверская область поддержит проект логистического комплекса "АвтоВАЗ" - РИА Новости, 29.11.2022

Тверская область поддержит проект логистического комплекса "АвтоВАЗ"

Торговой компании, реализующей в Тверской области инвестиционный проект по созданию логистического комплекса концерна "АвтоВАЗ", предоставлено право... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T18:04

2022-11-29T18:04

2022-11-29T18:04

тверская область

автоваз

тверская область

экономика

коммерческая недвижимость

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ТВЕРЬ, 29 ноя – РИА Новости. Торговой компании, реализующей в Тверской области инвестиционный проект по созданию логистического комплекса концерна "АвтоВАЗ", предоставлено право воспользоваться особыми мерами поддержки со стороны региона, сообщает пресс-служба регионального правительства.Логистический комплекс концерна "АвтоВАЗ" площадью 25 тысяч квадратных метров введенный в эксплуатацию в 2021 году расположен на федеральной трассе М-10 под Тверью. Это позволяет обслуживать Москву и Санкт-Петербургу, оперативно доставлять грузы дилерской сети LADA в Нижний Новгород, Воронеж, Владимир, Ярославль, Смоленск и другие города. При реализации проекта созданы свыше 350 новых рабочих мест.Инвестиционному проекту был присвоен статус приоритетного, что позволяет компании получить региональные преференции. В частности, инвестор в течение трех налоговых периодов, начиная с 2023 года, может пользоваться правом на получение субсидии по налогу на имущество и налогу на прибыль организаций (100% налога на имущество организаций и 4,5 % от налогооблагаемой прибыли). Компания приняла решение о расширении мощностей и строительстве второй очереди логистического комплекса по хранению запчастей площадью 25 тысяч квадратных метров. Инвестиционный проект будет реализован в 2023-2024 годах. Предполагается создание ещё 150 новых рабочих мест."Наша задача – обеспечить для инвесторов максимально благоприятные условия, чтобы все проекты были выполнены, созданы рабочие места для наших жителей", – сказал губернатор области Игорь Руденя.

https://ria.ru/20220916/kompleks-1817328820.html

тверская область

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

автоваз, тверская область, экономика, коммерческая недвижимость