Тверская область поддержит проект логистического комплекса "АвтоВАЗ"
© РИА Новости / Дмитрий Каса / Перейти в медиабанкКонтрольно-пропускной пункт №6 предприятия "АвтоВАЗ" в Тольятти
ТВЕРЬ, 29 ноя – РИА Новости. Торговой компании, реализующей в Тверской области инвестиционный проект по созданию логистического комплекса концерна "АвтоВАЗ", предоставлено право воспользоваться особыми мерами поддержки со стороны региона, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Логистический комплекс концерна "АвтоВАЗ" площадью 25 тысяч квадратных метров введенный в эксплуатацию в 2021 году расположен на федеральной трассе М-10 под Тверью. Это позволяет обслуживать Москву и Санкт-Петербургу, оперативно доставлять грузы дилерской сети LADA в Нижний Новгород, Воронеж, Владимир, Ярославль, Смоленск и другие города. При реализации проекта созданы свыше 350 новых рабочих мест.
Инвестиционному проекту был присвоен статус приоритетного, что позволяет компании получить региональные преференции. В частности, инвестор в течение трех налоговых периодов, начиная с 2023 года, может пользоваться правом на получение субсидии по налогу на имущество и налогу на прибыль организаций (100% налога на имущество организаций и 4,5 % от налогооблагаемой прибыли). Компания приняла решение о расширении мощностей и строительстве второй очереди логистического комплекса по хранению запчастей площадью 25 тысяч квадратных метров. Инвестиционный проект будет реализован в 2023-2024 годах. Предполагается создание ещё 150 новых рабочих мест.
"Наша задача – обеспечить для инвесторов максимально благоприятные условия, чтобы все проекты были выполнены, созданы рабочие места для наших жителей", – сказал губернатор области Игорь Руденя.