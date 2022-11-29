https://ria.ru/20221129/produktsiya-1834993406.html

РЭЦ: компании из России представят продукцию на строительной выставке в ОАЭ

РЭЦ: компании из России представят продукцию на строительной выставке в ОАЭ - РИА Новости, 29.11.2022

РЭЦ: компании из России представят продукцию на строительной выставке в ОАЭ

Российские компании-производители строительных товаров примут участие в крупнейшей строительной выставке Ближнего Востока – The Big 5 Show 2022, сообщает... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T13:08

2022-11-29T13:08

2022-11-29T13:08

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

ближний восток

россия

дубай

технологии

экономика

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Российские компании-производители строительных товаров примут участие в крупнейшей строительной выставке Ближнего Востока – The Big 5 Show 2022, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."14 российских компаний-производителей товаров в области строительства станут участниками крупнейшей на Ближнем Востоке строительной выставки – The Big 5 Show 2022. Выставка пройдет в Дубае (ОАЭ) с 5 по 8 декабря 2022 года в международном выставочном конгресс-центре – Dubai World Trade Center", - говорится в сообщении.Участники российской экспозиции представят герметизирующие материалы, плитные материалы, продукцию деревообработки, композитные строительные материалы, информационные технологии и другую продукцию в области строительства.Для успешного выхода на рынки Ближнего Востока для российских компаний запланированы b2b-встречи с потенциальными покупателями.Более 40 лет выставка Big 5 является деловой, информационной и коммуникационной платформой в рамках строительной индустрии, а также отправной точкой при выходе на строительный рынок Ближнего востока и Северной Африки (MENA). В мероприятии участвуют более 3 тысяч экспонентов из более 80 стран.

https://ria.ru/20221124/stroitelstvo-1834006538.html

ближний восток

россия

дубай

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), ближний восток, россия, дубай, технологии, экономика