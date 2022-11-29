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В Норвегии запускавшего дрон россиянина приговорили к 120 дням тюрьмы - РИА Новости, 29.11.2022
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Туризм
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В Норвегии запускавшего дрон россиянина приговорили к 120 дням тюрьмы
В Норвегии запускавшего дрон россиянина приговорили к 120 дням тюрьмы - РИА Новости, 29.11.2022
В Норвегии запускавшего дрон россиянина приговорили к 120 дням тюрьмы
Гражданин России, задержанный в октябре при выезде из Норвегии в РФ, у которого в багаже был обнаружен беспилотник и карты памяти, приговорен к 120 дням тюрьмы, РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T15:27
2022-11-29T15:27
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МУРМАНСК, 29 ноя – РИА Новости. Гражданин России, задержанный в октябре при выезде из Норвегии в РФ, у которого в багаже был обнаружен беспилотник и карты памяти, приговорен к 120 дням тюрьмы, сообщила телерадиокомпания NRK."Россиянин, задержанный на КПП "Стурскуг", приговорен к 120 дням тюрьмы". – говорится в сообщении.Телекомпания называет имя задержанного - Виталий Рустанович, он был задержан 11 октября. Во время обычного досмотра на границе у него в багаже был обнаружен беспилотник и карты памяти. Мужчина утверждал, что является туристом и делал записи исключительно для себя.Сообщается, что у осужденного, кроме российского гражданства, есть израильское, суд над ним начался 24 ноября в Осло. Свою вину он не признал.С начала специальной военной операции РФ на Украине Норвегия запретила российским компаниям и гражданам использовать беспилотники. В октябре полиция Норвегии задержала семерых россиян в разных регионах страны за съемку с беспилотников, все они были заключены под стражу, позже некоторых из них отпустили. Во вторник начался суд по этой же статье над российским бизнесменом Андреем Якуниным, задержанным за запуск дронов на Шпицбергене.
https://ria.ru/20221024/obekty-1826310645.html
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в мире, норвегия, туризм, новости - туризм, технологии, россия, осло
Туризм, В мире, Норвегия, Туризм, Новости - Туризм, Технологии, Россия, Осло
15:27 29.11.2022
 
В Норвегии запускавшего дрон россиянина приговорили к 120 дням тюрьмы

Россиянина, у которого при выезде из Норвегии нашли дрон, приговорили к 120 дням тюрьмы

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в медиабанкДрон
Дрон - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Дрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 29 ноя – РИА Новости. Гражданин России, задержанный в октябре при выезде из Норвегии в РФ, у которого в багаже был обнаружен беспилотник и карты памяти, приговорен к 120 дням тюрьмы, сообщила телерадиокомпания NRK.
"Россиянин, задержанный на КПП "Стурскуг", приговорен к 120 дням тюрьмы". – говорится в сообщении.
Флаг Норвегии - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
24 октября, 15:41Туризм
В Норвегии задержали двоих россиян за съемку военных объектов
Телекомпания называет имя задержанного - Виталий Рустанович, он был задержан 11 октября. Во время обычного досмотра на границе у него в багаже был обнаружен беспилотник и карты памяти. Мужчина утверждал, что является туристом и делал записи исключительно для себя.
Сообщается, что у осужденного, кроме российского гражданства, есть израильское, суд над ним начался 24 ноября в Осло. Свою вину он не признал.
С начала специальной военной операции РФ на Украине Норвегия запретила российским компаниям и гражданам использовать беспилотники. В октябре полиция Норвегии задержала семерых россиян в разных регионах страны за съемку с беспилотников, все они были заключены под стражу, позже некоторых из них отпустили. Во вторник начался суд по этой же статье над российским бизнесменом Андреем Якуниным, задержанным за запуск дронов на Шпицбергене.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
21 октября, 12:54
Москва осуждает практику арестов россиян за рубежом, заявил Песков
 
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