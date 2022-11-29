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В Норвегии запускавшего дрон россиянина приговорили к 120 дням тюрьмы
В Норвегии запускавшего дрон россиянина приговорили к 120 дням тюрьмы - РИА Новости, 29.11.2022
В Норвегии запускавшего дрон россиянина приговорили к 120 дням тюрьмы
Гражданин России, задержанный в октябре при выезде из Норвегии в РФ, у которого в багаже был обнаружен беспилотник и карты памяти, приговорен к 120 дням тюрьмы, РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T15:27
2022-11-29T15:27
2022-11-29T15:27
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МУРМАНСК, 29 ноя – РИА Новости. Гражданин России, задержанный в октябре при выезде из Норвегии в РФ, у которого в багаже был обнаружен беспилотник и карты памяти, приговорен к 120 дням тюрьмы, сообщила телерадиокомпания NRK."Россиянин, задержанный на КПП "Стурскуг", приговорен к 120 дням тюрьмы". – говорится в сообщении.Телекомпания называет имя задержанного - Виталий Рустанович, он был задержан 11 октября. Во время обычного досмотра на границе у него в багаже был обнаружен беспилотник и карты памяти. Мужчина утверждал, что является туристом и делал записи исключительно для себя.Сообщается, что у осужденного, кроме российского гражданства, есть израильское, суд над ним начался 24 ноября в Осло. Свою вину он не признал.С начала специальной военной операции РФ на Украине Норвегия запретила российским компаниям и гражданам использовать беспилотники. В октябре полиция Норвегии задержала семерых россиян в разных регионах страны за съемку с беспилотников, все они были заключены под стражу, позже некоторых из них отпустили. Во вторник начался суд по этой же статье над российским бизнесменом Андреем Якуниным, задержанным за запуск дронов на Шпицбергене.
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в мире, норвегия, туризм, новости - туризм, технологии, россия, осло
Туризм, В мире, Норвегия, Туризм, Новости - Туризм, Технологии, Россия, Осло
В Норвегии запускавшего дрон россиянина приговорили к 120 дням тюрьмы
Россиянина, у которого при выезде из Норвегии нашли дрон, приговорили к 120 дням тюрьмы