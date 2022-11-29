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Страны G7 усилят сотрудничество в расследовании преступлений на Украине - РИА Новости, 29.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221129/prestupleniya-1835146896.html
Страны G7 усилят сотрудничество в расследовании преступлений на Украине
Страны G7 усилят сотрудничество в расследовании преступлений на Украине - РИА Новости, 29.11.2022
Страны G7 усилят сотрудничество в расследовании преступлений на Украине
Министры юстиции стран "Большой семерки" договорились активизировать сотрудничество в области расследований, говорится в сообщении, опубликованном на портале G7 РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T22:49
2022-11-29T22:49
специальная военная операция на украине
в мире
германия
украина
великобритания
g7
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БЕРЛИН, 29 ноя - РИА Новости. Министры юстиции стран "Большой семерки" договорились активизировать сотрудничество в области расследований, говорится в сообщении, опубликованном на портале G7 страны-председателя Германии.Как пояснил министр юстиции ФРГ Марко Бушман, страны "Большой семерки" хотят добиться того, чтобы обмен доказательствами между их различными правовыми системами проходил легче, и чтобы свидетелей не допрашивали излишне часто."Мы должны добиться успеха в более эффективном преследовании военных преступлений, совершенных на Украине", - приводятся слова Бушмана. Он также отметил, что "военные преступники нигде не могут чувствовать себя в безопасности". "Мы привлечем их к ответственности. Ни одно военное преступление не должно остаться безнаказанным", - заключил министр ФРГ.В неформальный клуб G7 входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США.
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в мире, германия, украина, великобритания, g7
Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, Украина, Великобритания, G7
22:49 29.11.2022
 
Страны G7 усилят сотрудничество в расследовании преступлений на Украине

Страны G7 договорились об усилении сотрудничества в расследовании преступлений на Украине

© AP Photo / The New York Times/Doug MillsВстреча лидеров G7 и НАТО на Бали
Встреча лидеров G7 и НАТО на Бали - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© AP Photo / The New York Times/Doug Mills
Встреча лидеров G7 и НАТО на Бали. Архивное фото
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БЕРЛИН, 29 ноя - РИА Новости. Министры юстиции стран "Большой семерки" договорились активизировать сотрудничество в области расследований, говорится в сообщении, опубликованном на портале G7 страны-председателя Германии.
"В совместной декларации министры юстиции стран "Большой семерки" договорились активизировать и ускорить сотрудничество в области расследований. Усилия правоохранительных органов должны быть лучше скоординированы, а вся деятельность должна быть органично переплетена", - говорится в сообщении.
Как пояснил министр юстиции ФРГ Марко Бушман, страны "Большой семерки" хотят добиться того, чтобы обмен доказательствами между их различными правовыми системами проходил легче, и чтобы свидетелей не допрашивали излишне часто.
"Мы должны добиться успеха в более эффективном преследовании военных преступлений, совершенных на Украине", - приводятся слова Бушмана. Он также отметил, что "военные преступники нигде не могут чувствовать себя в безопасности". "Мы привлечем их к ответственности. Ни одно военное преступление не должно остаться безнаказанным", - заключил министр ФРГ.
В неформальный клуб G7 входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США.
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