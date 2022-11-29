https://ria.ru/20221129/prestupleniya-1835146896.html
Страны G7 усилят сотрудничество в расследовании преступлений на Украине
Страны G7 усилят сотрудничество в расследовании преступлений на Украине - РИА Новости, 29.11.2022
Страны G7 усилят сотрудничество в расследовании преступлений на Украине
Министры юстиции стран "Большой семерки" договорились активизировать сотрудничество в области расследований, говорится в сообщении, опубликованном на портале G7 РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T22:49
2022-11-29T22:49
2022-11-29T22:49
специальная военная операция на украине
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БЕРЛИН, 29 ноя - РИА Новости. Министры юстиции стран "Большой семерки" договорились активизировать сотрудничество в области расследований, говорится в сообщении, опубликованном на портале G7 страны-председателя Германии.Как пояснил министр юстиции ФРГ Марко Бушман, страны "Большой семерки" хотят добиться того, чтобы обмен доказательствами между их различными правовыми системами проходил легче, и чтобы свидетелей не допрашивали излишне часто."Мы должны добиться успеха в более эффективном преследовании военных преступлений, совершенных на Украине", - приводятся слова Бушмана. Он также отметил, что "военные преступники нигде не могут чувствовать себя в безопасности". "Мы привлечем их к ответственности. Ни одно военное преступление не должно остаться безнаказанным", - заключил министр ФРГ.В неформальный клуб G7 входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, украина, великобритания, g7
Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, Украина, Великобритания, G7
Страны G7 усилят сотрудничество в расследовании преступлений на Украине
Страны G7 договорились об усилении сотрудничества в расследовании преступлений на Украине
БЕРЛИН, 29 ноя - РИА Новости. Министры юстиции стран "Большой семерки" договорились активизировать сотрудничество в области расследований, говорится в сообщении, опубликованном на портале G7 страны-председателя Германии.
"В совместной декларации министры юстиции стран "Большой семерки" договорились активизировать и ускорить сотрудничество в области расследований. Усилия правоохранительных органов должны быть лучше скоординированы, а вся деятельность должна быть органично переплетена", - говорится в сообщении.
Как пояснил министр юстиции ФРГ Марко Бушман, страны "Большой семерки" хотят добиться того, чтобы обмен доказательствами между их различными правовыми системами проходил легче, и чтобы свидетелей не допрашивали излишне часто.
"Мы должны добиться успеха в более эффективном преследовании военных преступлений, совершенных на Украине", - приводятся слова Бушмана. Он также отметил, что "военные преступники нигде не могут чувствовать себя в безопасности". "Мы привлечем их к ответственности. Ни одно военное преступление не должно остаться безнаказанным", - заключил министр ФРГ.
В неформальный клуб G7 входят Великобритания
, Германия, Италия
, Канада
, Франция
, Япония
и США
.