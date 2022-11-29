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Страны G7 усилят сотрудничество в расследовании преступлений на Украине

Страны G7 усилят сотрудничество в расследовании преступлений на Украине - РИА Новости, 29.11.2022

Страны G7 усилят сотрудничество в расследовании преступлений на Украине

Министры юстиции стран "Большой семерки" договорились активизировать сотрудничество в области расследований, говорится в сообщении, опубликованном на портале G7 РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T22:49

2022-11-29T22:49

2022-11-29T22:49

специальная военная операция на украине

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БЕРЛИН, 29 ноя - РИА Новости. Министры юстиции стран "Большой семерки" договорились активизировать сотрудничество в области расследований, говорится в сообщении, опубликованном на портале G7 страны-председателя Германии.Как пояснил министр юстиции ФРГ Марко Бушман, страны "Большой семерки" хотят добиться того, чтобы обмен доказательствами между их различными правовыми системами проходил легче, и чтобы свидетелей не допрашивали излишне часто."Мы должны добиться успеха в более эффективном преследовании военных преступлений, совершенных на Украине", - приводятся слова Бушмана. Он также отметил, что "военные преступники нигде не могут чувствовать себя в безопасности". "Мы привлечем их к ответственности. Ни одно военное преступление не должно остаться безнаказанным", - заключил министр ФРГ.В неформальный клуб G7 входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

германия

украина

великобритания

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Евгения Нефедова

в мире, германия, украина, великобритания, g7