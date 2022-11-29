https://ria.ru/20221129/pravosudie-1835031410.html
Глава КС призвал не ностальгировать по западному правосудию
Глава КС призвал не ностальгировать по западному правосудию - РИА Новости, 29.11.2022
Глава КС призвал не ностальгировать по западному правосудию
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) оказал положительное влияние на российскую правовую систему, но ностальгировать об "импортном" правосудии не стоит,... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T14:27
2022-11-29T14:27
2022-11-29T14:27
общество
валерий зорькин
россия
европейский суд по правам человека (еспч)
конституционный суд рф
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) оказал положительное влияние на российскую правовую систему, но ностальгировать об "импортном" правосудии не стоит, считает глава Конституционного суда РФ Валерий Зорькин."Перевернув ту страницу правовой истории, когда Россия находилась под юрисдикцией ЕСПЧ, не хотел бы вспоминать только о плохом, а оно, как известно, было. Участие России в конвенции оказало определенное положительное влияние на развитие отечественной системы защиты прав человека. Этот опыт не должен быть забыт, его следует анализировать и рационально использовать", - заявил он на Х Всероссийском съезде судей.По его мнению, не стоит ностальгировать об "импортном" правосудии, ведь Россия – это территория неуклонного действия правового закона, защищенная национальным правосудием, которое не нуждается в "импортозамещении". "Ныне российская судебная система позволяет оптимально обеспечивать взаимодействие различных ее звеньев и на основе приоритета прав человека, используя национальные судебные механизмы, гарантировать полную и эффективную защиту прав граждан", - добавил глава КС.
https://ria.ru/20220627/isk-1798402564.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, валерий зорькин, россия, европейский суд по правам человека (еспч), конституционный суд рф
Общество, Валерий Зорькин, Россия, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), Конституционный суд РФ
Глава КС призвал не ностальгировать по западному правосудию
Зорькин: ЕСПЧ положительно влиял на правовую систему, но ностальгировать по нему не стоит
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) оказал положительное влияние на российскую правовую систему, но ностальгировать об "импортном" правосудии не стоит, считает глава Конституционного суда РФ Валерий Зорькин.
"Перевернув ту страницу правовой истории, когда Россия находилась под юрисдикцией ЕСПЧ, не хотел бы вспоминать только о плохом, а оно, как известно, было. Участие России в конвенции оказало определенное положительное влияние на развитие отечественной системы защиты прав человека. Этот опыт не должен быть забыт, его следует анализировать и рационально использовать", - заявил он на Х Всероссийском съезде судей.
По его мнению, не стоит ностальгировать об "импортном" правосудии, ведь Россия – это территория неуклонного действия правового закона, защищенная национальным правосудием, которое не нуждается в "импортозамещении". "Ныне российская судебная система позволяет оптимально обеспечивать взаимодействие различных ее звеньев и на основе приоритета прав человека, используя национальные судебные механизмы, гарантировать полную и эффективную защиту прав граждан", - добавил глава КС.