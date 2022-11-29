https://ria.ru/20221129/pravosudie-1835031410.html

Глава КС призвал не ностальгировать по западному правосудию

Глава КС призвал не ностальгировать по западному правосудию - РИА Новости, 29.11.2022

Глава КС призвал не ностальгировать по западному правосудию

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) оказал положительное влияние на российскую правовую систему, но ностальгировать об "импортном" правосудии не стоит,... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T14:27

2022-11-29T14:27

2022-11-29T14:27

общество

валерий зорькин

россия

европейский суд по правам человека (еспч)

конституционный суд рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732941868_273:148:2820:1581_1920x0_80_0_0_825e50534b2aed4417d387f4f5a37dbf.jpg

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) оказал положительное влияние на российскую правовую систему, но ностальгировать об "импортном" правосудии не стоит, считает глава Конституционного суда РФ Валерий Зорькин."Перевернув ту страницу правовой истории, когда Россия находилась под юрисдикцией ЕСПЧ, не хотел бы вспоминать только о плохом, а оно, как известно, было. Участие России в конвенции оказало определенное положительное влияние на развитие отечественной системы защиты прав человека. Этот опыт не должен быть забыт, его следует анализировать и рационально использовать", - заявил он на Х Всероссийском съезде судей.По его мнению, не стоит ностальгировать об "импортном" правосудии, ведь Россия – это территория неуклонного действия правового закона, защищенная национальным правосудием, которое не нуждается в "импортозамещении". "Ныне российская судебная система позволяет оптимально обеспечивать взаимодействие различных ее звеньев и на основе приоритета прав человека, используя национальные судебные механизмы, гарантировать полную и эффективную защиту прав граждан", - добавил глава КС.

https://ria.ru/20220627/isk-1798402564.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, валерий зорькин, россия, европейский суд по правам человека (еспч), конституционный суд рф