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Глава КС призвал не ностальгировать по западному правосудию - РИА Новости, 29.11.2022
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Глава КС призвал не ностальгировать по западному правосудию
Глава КС призвал не ностальгировать по западному правосудию - РИА Новости, 29.11.2022
Глава КС призвал не ностальгировать по западному правосудию
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) оказал положительное влияние на российскую правовую систему, но ностальгировать об "импортном" правосудии не стоит,... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T14:27
2022-11-29T14:27
общество
валерий зорькин
россия
европейский суд по правам человека (еспч)
конституционный суд рф
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) оказал положительное влияние на российскую правовую систему, но ностальгировать об "импортном" правосудии не стоит, считает глава Конституционного суда РФ Валерий Зорькин."Перевернув ту страницу правовой истории, когда Россия находилась под юрисдикцией ЕСПЧ, не хотел бы вспоминать только о плохом, а оно, как известно, было. Участие России в конвенции оказало определенное положительное влияние на развитие отечественной системы защиты прав человека. Этот опыт не должен быть забыт, его следует анализировать и рационально использовать", - заявил он на Х Всероссийском съезде судей.По его мнению, не стоит ностальгировать об "импортном" правосудии, ведь Россия – это территория неуклонного действия правового закона, защищенная национальным правосудием, которое не нуждается в "импортозамещении". "Ныне российская судебная система позволяет оптимально обеспечивать взаимодействие различных ее звеньев и на основе приоритета прав человека, используя национальные судебные механизмы, гарантировать полную и эффективную защиту прав граждан", - добавил глава КС.
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общество, валерий зорькин, россия, европейский суд по правам человека (еспч), конституционный суд рф
Общество, Валерий Зорькин, Россия, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), Конституционный суд РФ
14:27 29.11.2022
 
Глава КС призвал не ностальгировать по западному правосудию

Зорькин: ЕСПЧ положительно влиял на правовую систему, но ностальгировать по нему не стоит

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в медиабанкПредседатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин
Председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) оказал положительное влияние на российскую правовую систему, но ностальгировать об "импортном" правосудии не стоит, считает глава Конституционного суда РФ Валерий Зорькин.
"Перевернув ту страницу правовой истории, когда Россия находилась под юрисдикцией ЕСПЧ, не хотел бы вспоминать только о плохом, а оно, как известно, было. Участие России в конвенции оказало определенное положительное влияние на развитие отечественной системы защиты прав человека. Этот опыт не должен быть забыт, его следует анализировать и рационально использовать", - заявил он на Х Всероссийском съезде судей.
По его мнению, не стоит ностальгировать об "импортном" правосудии, ведь Россия – это территория неуклонного действия правового закона, защищенная национальным правосудием, которое не нуждается в "импортозамещении". "Ныне российская судебная система позволяет оптимально обеспечивать взаимодействие различных ее звеньев и на основе приоритета прав человека, используя национальные судебные механизмы, гарантировать полную и эффективную защиту прав граждан", - добавил глава КС.
Здание Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
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ОбществоВалерий ЗорькинРоссияЕвропейский суд по правам человека (ЕСПЧ)Конституционный суд РФ
 
 
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