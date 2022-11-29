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Украинские войска за сутки потеряли в ЛНР до 80 человек и два танка

Украинские войска за сутки потеряли в ЛНР до 80 человек и два танка - РИА Новости, 29.11.2022

Украинские войска за сутки потеряли в ЛНР до 80 человек и два танка

Потери украинских войск в Луганской Народной Республике за минувшие сутки составили до 80 человек личного состава, два танка и пять бронетранспортеров, сообщила РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T10:28

2022-11-29T10:28

2022-11-29T10:28

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

народная милиция лнр

луганск

россия

украина

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 29 ноя – РИА Новости. Потери украинских войск в Луганской Народной Республике за минувшие сутки составили до 80 человек личного состава, два танка и пять бронетранспортеров, сообщила во вторник Народная милиция республики."За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 80 человек личного состава, два танка, пять бронетранспортеров, четыре артиллерийские установки, один беспилотный летательный аппарат, 17 единиц специальной автомобильной техники", - говорится в Теlegram-канале ведомства.В понедельник Народная милиция сообщала, что украинские войска за сутки потеряли до 50 человек, танк и четыре бронетранспортера.

https://ria.ru/20221128/spetsoperatsiya-1834894653.html

луганская народная республика

луганск

россия

украина

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луганская народная республика, народная милиция лнр, луганск, россия, украина, вооруженные силы украины