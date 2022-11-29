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Украинские войска за сутки потеряли в ЛНР до 80 человек и два танка - РИА Новости, 29.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221129/poteri-1834943562.html
Украинские войска за сутки потеряли в ЛНР до 80 человек и два танка
Украинские войска за сутки потеряли в ЛНР до 80 человек и два танка - РИА Новости, 29.11.2022
Украинские войска за сутки потеряли в ЛНР до 80 человек и два танка
Потери украинских войск в Луганской Народной Республике за минувшие сутки составили до 80 человек личного состава, два танка и пять бронетранспортеров, сообщила РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T10:28
2022-11-29T10:28
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
народная милиция лнр
луганск
россия
украина
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 29 ноя – РИА Новости. Потери украинских войск в Луганской Народной Республике за минувшие сутки составили до 80 человек личного состава, два танка и пять бронетранспортеров, сообщила во вторник Народная милиция республики."За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 80 человек личного состава, два танка, пять бронетранспортеров, четыре артиллерийские установки, один беспилотный летательный аппарат, 17 единиц специальной автомобильной техники", - говорится в Теlegram-канале ведомства.В понедельник Народная милиция сообщала, что украинские войска за сутки потеряли до 50 человек, танк и четыре бронетранспортера.
https://ria.ru/20221128/spetsoperatsiya-1834894653.html
луганская народная республика
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луганская народная республика, народная милиция лнр, луганск, россия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Народная милиция ЛНР, Луганск, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
10:28 29.11.2022
 
Украинские войска за сутки потеряли в ЛНР до 80 человек и два танка

Народная милиция ЛНР: украинские войска за сутки потеряли до 80 человек и два танка

© РИА Новости / Виктор АнтонюкБоец Народной милиции ЛНР в районе села Спорное в ДНР
Боец Народной милиции ЛНР в районе села Спорное в ДНР - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Боец Народной милиции ЛНР в районе села Спорное в ДНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 29 ноя – РИА Новости. Потери украинских войск в Луганской Народной Республике за минувшие сутки составили до 80 человек личного состава, два танка и пять бронетранспортеров, сообщила во вторник Народная милиция республики.
"За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 80 человек личного состава, два танка, пять бронетранспортеров, четыре артиллерийские установки, один беспилотный летательный аппарат, 17 единиц специальной автомобильной техники", - говорится в Теlegram-канале ведомства.
В понедельник Народная милиция сообщала, что украинские войска за сутки потеряли до 50 человек, танк и четыре бронетранспортера.
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаНародная милиция ЛНРЛуганскРоссияУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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