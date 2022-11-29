В посольстве в Лондоне призвали не спекулировать на интервью посла Келина
Дипмиссия в Лондоне указала на многочисленные спекуляции из-за интервью посла Келина
Посол РФ в Лондоне Андрей Келин. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Посольство РФ в Лондоне заявило о многочисленных спекуляциях в российских Telegram-каналах в связи с недавним интервью посла в королевстве Андрея Келина и призвало ориентироваться на первоисточник.
Российский посол дал интервью британской Би-би-си, в котором ему задали несколько вопросов относительно его сына и возможности его направления на передовую. Келин заметил, что не видит в данный момент такой возможности, "потому что он никогда не был обучен на военного. У него нет соответствующей профессии". Посол добавил, что "это, конечно, может случиться, почему бы и нет".
"Обратили внимание на многочисленные спекуляции в русскоязычном сегменте Телеграма, связанные с неправильной интерпретацией или искаженным переводом интервью Посла России в Великобритании Андрея Келина корреспонденту "Би-би-си" Виктории Дербишир, опубликованного в эфире программы "Ньюзнайт" 22 ноября 2022 года", - говорится в сообщении в Telegram-аккаунте дипмиссии.
В этой связи посольство подготовило перевод всего интервью на русский язык, приложив ссылку на текст беседы.
"Просили бы "журналистов" Телеграма, прикрывающихся анонимностью данного информационного ресурса, вспомнить о своей ответственности перед аудиторией и ориентироваться на первоисточник", - подчеркнули в посольстве.