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В посольстве в Лондоне призвали не спекулировать на интервью посла Келина - РИА Новости, 29.11.2022
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В посольстве в Лондоне призвали не спекулировать на интервью посла Келина
В посольстве в Лондоне призвали не спекулировать на интервью посла Келина - РИА Новости, 29.11.2022
В посольстве в Лондоне призвали не спекулировать на интервью посла Келина
Посольство РФ в Лондоне заявило о многочисленных спекуляциях в российских Telegram-каналах в связи с недавним интервью посла в королевстве Андрея Келина и... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T16:58
2022-11-29T16:58
в мире
россия
лондон
великобритания
андрей келин
би-би-си
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Посольство РФ в Лондоне заявило о многочисленных спекуляциях в российских Telegram-каналах в связи с недавним интервью посла в королевстве Андрея Келина и призвало ориентироваться на первоисточник.Российский посол дал интервью британской Би-би-си, в котором ему задали несколько вопросов относительно его сына и возможности его направления на передовую. Келин заметил, что не видит в данный момент такой возможности, "потому что он никогда не был обучен на военного. У него нет соответствующей профессии". Посол добавил, что "это, конечно, может случиться, почему бы и нет"."Обратили внимание на многочисленные спекуляции в русскоязычном сегменте Телеграма, связанные с неправильной интерпретацией или искаженным переводом интервью Посла России в Великобритании Андрея Келина корреспонденту "Би-би-си" Виктории Дербишир, опубликованного в эфире программы "Ньюзнайт" 22 ноября 2022 года", - говорится в сообщении в Telegram-аккаунте дипмиссии.В этой связи посольство подготовило перевод всего интервью на русский язык, приложив ссылку на текст беседы."Просили бы "журналистов" Телеграма, прикрывающихся анонимностью данного информационного ресурса, вспомнить о своей ответственности перед аудиторией и ориентироваться на первоисточник", - подчеркнули в посольстве.
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в мире, россия, лондон, великобритания, андрей келин, би-би-си
В мире, Россия, Лондон, Великобритания, Андрей Келин, Би-би-си
16:58 29.11.2022
 
В посольстве в Лондоне призвали не спекулировать на интервью посла Келина

Дипмиссия в Лондоне указала на многочисленные спекуляции из-за интервью посла Келина

© РИА Новости / Мария ТабакПосол РФ в Лондоне Андрей Келин
Посол РФ в Лондоне Андрей Келин - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© РИА Новости / Мария Табак
Посол РФ в Лондоне Андрей Келин. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Посольство РФ в Лондоне заявило о многочисленных спекуляциях в российских Telegram-каналах в связи с недавним интервью посла в королевстве Андрея Келина и призвало ориентироваться на первоисточник.
Российский посол дал интервью британской Би-би-си, в котором ему задали несколько вопросов относительно его сына и возможности его направления на передовую. Келин заметил, что не видит в данный момент такой возможности, "потому что он никогда не был обучен на военного. У него нет соответствующей профессии". Посол добавил, что "это, конечно, может случиться, почему бы и нет".
"Обратили внимание на многочисленные спекуляции в русскоязычном сегменте Телеграма, связанные с неправильной интерпретацией или искаженным переводом интервью Посла России в Великобритании Андрея Келина корреспонденту "Би-би-си" Виктории Дербишир, опубликованного в эфире программы "Ньюзнайт" 22 ноября 2022 года", - говорится в сообщении в Telegram-аккаунте дипмиссии.
В этой связи посольство подготовило перевод всего интервью на русский язык, приложив ссылку на текст беседы.
"Просили бы "журналистов" Телеграма, прикрывающихся анонимностью данного информационного ресурса, вспомнить о своей ответственности перед аудиторией и ориентироваться на первоисточник", - подчеркнули в посольстве.
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