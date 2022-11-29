https://ria.ru/20221129/posolstvo-1835082709.html

В посольстве в Лондоне призвали не спекулировать на интервью посла Келина

В посольстве в Лондоне призвали не спекулировать на интервью посла Келина - РИА Новости, 29.11.2022

В посольстве в Лондоне призвали не спекулировать на интервью посла Келина

Посольство РФ в Лондоне заявило о многочисленных спекуляциях в российских Telegram-каналах в связи с недавним интервью посла в королевстве Андрея Келина и... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T16:58

2022-11-29T16:58

2022-11-29T16:58

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андрей келин

би-би-си

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Посольство РФ в Лондоне заявило о многочисленных спекуляциях в российских Telegram-каналах в связи с недавним интервью посла в королевстве Андрея Келина и призвало ориентироваться на первоисточник.Российский посол дал интервью британской Би-би-си, в котором ему задали несколько вопросов относительно его сына и возможности его направления на передовую. Келин заметил, что не видит в данный момент такой возможности, "потому что он никогда не был обучен на военного. У него нет соответствующей профессии". Посол добавил, что "это, конечно, может случиться, почему бы и нет"."Обратили внимание на многочисленные спекуляции в русскоязычном сегменте Телеграма, связанные с неправильной интерпретацией или искаженным переводом интервью Посла России в Великобритании Андрея Келина корреспонденту "Би-би-си" Виктории Дербишир, опубликованного в эфире программы "Ньюзнайт" 22 ноября 2022 года", - говорится в сообщении в Telegram-аккаунте дипмиссии.В этой связи посольство подготовило перевод всего интервью на русский язык, приложив ссылку на текст беседы."Просили бы "журналистов" Телеграма, прикрывающихся анонимностью данного информационного ресурса, вспомнить о своей ответственности перед аудиторией и ориентироваться на первоисточник", - подчеркнули в посольстве.

https://ria.ru/20221129/kelin-1834954932.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, лондон, великобритания, андрей келин, би-би-си