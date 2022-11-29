https://ria.ru/20221129/pokhischenie-1835007691.html

В Тамбове похитили девушку за отказ выйти замуж

В Тамбове похитили девушку за отказ выйти замуж - РИА Новости, 29.11.2022

В Тамбове похитили девушку за отказ выйти замуж

В Тамбове мужчина похитил 18-летнюю девушку после отказа выйти за него замуж, через несколько дней она сбежала и обратилась в полицию, сообщило региональное... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T13:42

2022-11-29T13:42

2022-11-29T14:48

тамбовская область

тамбов

происшествия

нижегородская область

следственный комитет россии (ск рф)

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ЯРОСЛАВЛЬ, 29 ноя — РИА Новости. В Тамбове мужчина похитил 18-летнюю девушку после отказа выйти за него замуж, через несколько дней она сбежала и обратилась в полицию, сообщило региональное управление СК.В социальных сетях появилась запись с камеры видеонаблюдения, установленной на доме, откуда похитили потерпевшую. На кадрах мужчины выбегают из подъезда, держа на руках девушку, а затем от подъезда отъезжает белая машина, которая, по всей видимости, увозит ее и похитителей.По полученным данным, в преступлении подозревают 20-ти летнего мужчину, его отца и старшего брата."Днем 18 ноября указанные лица ворвались в квартиру, где проживали их знакомые и, применяя физическую силу, схватили девушку, вынесли на улицу и без ее согласия увезли в Нижегородскую область…. Мотивом совершения преступления стал отказ родственников девушки выдать ее замуж", — говорится в заявлении ведомства.В итоге потерпевшей удалось сбежать, а подозреваемого быстро нашли и арестовали. Его отец и старший брат объявлены в федеральный розыск. Возбуждено уголовное дело.

https://ria.ru/20221111/pokhischenie-1830781819.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

тамбовская область, тамбов, происшествия, нижегородская область, следственный комитет россии (ск рф)