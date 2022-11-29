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В Тамбове похитили девушку за отказ выйти замуж - РИА Новости, 29.11.2022
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В Тамбове похитили девушку за отказ выйти замуж
В Тамбове похитили девушку за отказ выйти замуж - РИА Новости, 29.11.2022
В Тамбове похитили девушку за отказ выйти замуж
В Тамбове мужчина похитил 18-летнюю девушку после отказа выйти за него замуж, через несколько дней она сбежала и обратилась в полицию, сообщило региональное... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T13:42
2022-11-29T14:48
тамбовская область
тамбов
происшествия
нижегородская область
следственный комитет россии (ск рф)
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ЯРОСЛАВЛЬ, 29 ноя — РИА Новости. В Тамбове мужчина похитил 18-летнюю девушку после отказа выйти за него замуж, через несколько дней она сбежала и обратилась в полицию, сообщило региональное управление СК.В социальных сетях появилась запись с камеры видеонаблюдения, установленной на доме, откуда похитили потерпевшую. На кадрах мужчины выбегают из подъезда, держа на руках девушку, а затем от подъезда отъезжает белая машина, которая, по всей видимости, увозит ее и похитителей.По полученным данным, в преступлении подозревают 20-ти летнего мужчину, его отца и старшего брата."Днем 18 ноября указанные лица ворвались в квартиру, где проживали их знакомые и, применяя физическую силу, схватили девушку, вынесли на улицу и без ее согласия увезли в Нижегородскую область…. Мотивом совершения преступления стал отказ родственников девушки выдать ее замуж", — говорится в заявлении ведомства.В итоге потерпевшей удалось сбежать, а подозреваемого быстро нашли и арестовали. Его отец и старший брат объявлены в федеральный розыск. Возбуждено уголовное дело.
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тамбовская область, тамбов, происшествия, нижегородская область, следственный комитет россии (ск рф)
Тамбовская область, Тамбов, Происшествия, Нижегородская область, Следственный комитет России (СК РФ)
13:42 29.11.2022 (обновлено: 14:48 29.11.2022)
 
В Тамбове похитили девушку за отказ выйти замуж

СК: в Тамбове мужчина, его отец и старший брат похитили девушку после отказа выйти замуж

© Фото : СУ СК по Тамбовской областиМомент похищения девушки в Тамбове
Момент похищения девушки в Тамбове - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© Фото : СУ СК по Тамбовской области
Момент похищения девушки в Тамбове
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 29 ноя — РИА Новости. В Тамбове мужчина похитил 18-летнюю девушку после отказа выйти за него замуж, через несколько дней она сбежала и обратилась в полицию, сообщило региональное управление СК.
В социальных сетях появилась запись с камеры видеонаблюдения, установленной на доме, откуда похитили потерпевшую. На кадрах мужчины выбегают из подъезда, держа на руках девушку, а затем от подъезда отъезжает белая машина, которая, по всей видимости, увозит ее и похитителей.
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По полученным данным, в преступлении подозревают 20-ти летнего мужчину, его отца и старшего брата.
"Днем 18 ноября указанные лица ворвались в квартиру, где проживали их знакомые и, применяя физическую силу, схватили девушку, вынесли на улицу и без ее согласия увезли в Нижегородскую область…. Мотивом совершения преступления стал отказ родственников девушки выдать ее замуж", — говорится в заявлении ведомства.
В итоге потерпевшей удалось сбежать, а подозреваемого быстро нашли и арестовали. Его отец и старший брат объявлены в федеральный розыск. Возбуждено уголовное дело.
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