https://ria.ru/20221129/pogoda-1834921818.html

Москвичам рассказали о погоде во вторник

Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 29.11.2022

Москвичам рассказали о погоде во вторник

Облачная погода с прояснениями, без осадков и до минус 6 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T08:09

2022-11-29T08:09

2022-11-29T08:35

общество

москва

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Облачная погода с прояснениями, без осадков и до минус 6 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская."Облачно с прояснениями сегодня будет, без осадков. Температура в Москве от минус 4 до минус 6 градусов, по Московской области от минус 3 до минус 8 градусов", - сказала Котилевская.Синоптик отметила, что ветер будет дуть юго-восточный 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 765 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20221129/monitoring-1834887448.html

москва

московская область (подмосковье)

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2022

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общество, москва, московская область (подмосковье)