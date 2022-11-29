Рейтинг@Mail.ru
Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 29.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221129/pogoda-1834921818.html
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 29.11.2022
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Облачная погода с прояснениями, без осадков и до минус 6 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T08:09
2022-11-29T08:35
общество
москва
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774140308_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f507a74150880444c416943ed9c94aa3.jpg
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Облачная погода с прояснениями, без осадков и до минус 6 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская."Облачно с прояснениями сегодня будет, без осадков. Температура в Москве от минус 4 до минус 6 градусов, по Московской области от минус 3 до минус 8 градусов", - сказала Котилевская.Синоптик отметила, что ветер будет дуть юго-восточный 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 765 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20221129/monitoring-1834887448.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774140308_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2562156cc2de18ddde2be8b8ef28d0b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, московская область (подмосковье)
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье)
08:09 29.11.2022 (обновлено: 08:35 29.11.2022)
 
Москвичам рассказали о погоде во вторник

Синоптик Котилевская: москвичей ждет облачная погода и до минус шести градусов во вторник

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Московский Кремль. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Облачная погода с прояснениями, без осадков и до минус 6 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская.
"Облачно с прояснениями сегодня будет, без осадков. Температура в Москве от минус 4 до минус 6 градусов, по Московской области от минус 3 до минус 8 градусов", - сказала Котилевская.
Синоптик отметила, что ветер будет дуть юго-восточный 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 765 миллиметров ртутного столба.
Глава департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский
Вчера, 07:15Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Владислав Овчинский: в Москве создали систему мониторинга состояния мостов
 
ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала