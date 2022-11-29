https://ria.ru/20221129/pogoda-1834921818.html
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 29.11.2022
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Облачная погода с прояснениями, без осадков и до минус 6 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T08:09
2022-11-29T08:09
2022-11-29T08:35
общество
москва
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Облачная погода с прояснениями, без осадков и до минус 6 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская."Облачно с прояснениями сегодня будет, без осадков. Температура в Москве от минус 4 до минус 6 градусов, по Московской области от минус 3 до минус 8 градусов", - сказала Котилевская.Синоптик отметила, что ветер будет дуть юго-восточный 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 765 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20221129/monitoring-1834887448.html
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общество, москва, московская область (подмосковье)
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье)
08:09 29.11.2022 (обновлено: 08:35 29.11.2022)
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Синоптик Котилевская: москвичей ждет облачная погода и до минус шести градусов во вторник