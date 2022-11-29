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Пензенский губернатор ввел новые меры поддержки участников спецоперации - РИА Новости, 29.11.2022
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Пензенский губернатор ввел новые меры поддержки участников спецоперации
Пензенский губернатор ввел новые меры поддержки участников спецоперации - РИА Новости, 29.11.2022
Пензенский губернатор ввел новые меры поддержки участников спецоперации
Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко утвердил дополнительные меры поддержки мобилизованных, членов добровольческих отрядов "Барс" и их семей, включая... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T19:27
2022-11-29T19:27
пензенская область
общество
олег мельниченко
пензенская область
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ПЕНЗА, 29 ноя - РИА Новости. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко утвердил дополнительные меры поддержки мобилизованных, членов добровольческих отрядов "Барс" и их семей, включая единовременные выплаты детям по 50 тысяч рублей и компенсацию оплаты проезда на общественном транспорте."Поддержка бойцов, участвующих в специальной военной операции, и членов их семей - это не разовое мероприятие... Утвердил ряд дополнительных мер поддержки. Для семей мобилизованных и добровольцев, проходящих военную службу в подразделениях "Барс", предусматриваются единовременная выплата в размере 50 тысяч рублей несовершеннолетним детям; ...участие в программе по предоставлению единовременной денежной выплаты в размере 110 тысяч рублей на проведение работ по подключению индивидуального жилого дома к сетям газораспределения", - написал Мельниченко в Telegram-канале.По словам главы региона, родители военнослужащего, у которого нет семьи и детей, имеют право на получение ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в размере 50% от величины регионального стандарта стоимости услуг ЖКХ, а супруга и дети до 23 лет, обучающиеся очно в образовательных учреждениях, будут получать ежемесячную денежную выплату на проезд в городском и межмуниципальном транспорте в 1080 рублей.Мельниченко подчеркнул, что региональные льготы для семей мобилизованных теперь будут распространяться и на семьи добровольцев подразделений "Барс". "Речь идет о таких мерах поддержки, как льготы по оплате ЖКУ, преференции для их детей-дошкольников, школьников и студентов среднего профессионального образования, право на соцобслуживание и на бесплатное посещение учреждений культуры и физической культуры и спорта", - пояснил он.По словам губернатора, участники специальной военной операции будут освобождены от уплаты транспортного налога (льгота будет распространяться на одно транспортное средство и будет действовать, начиная с налогового периода 2021 года, то есть они будут освобождены от уплаты налога в 2022 и 2023 годах), получат право в первоочередном порядке получить губернаторский жилищный сертификат, предоставляемый молодым семьям, в которых в течение года после заключения брака родился первый ребенок, и нуждающиеся в улучшении жилищных условий. Также за участниками спецоперации закреплено право на отсрочку по платежам за аренду госимущества и освобождение от оплаты коммунальных платежей по договорам аренды."Неоднократно отмечал, что надежный тыл - это залог и основа успешного проведения СВО. Поэтому забота о семьях наших бойцов - это то, над чем мы работаем и обязательно будем продолжать", - подчеркнул Мельниченко.
https://ria.ru/20221017/pomosch-1824681928.html
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общество, олег мельниченко, пензенская область
Пензенская область, Общество, Олег Мельниченко, Пензенская область
19:27 29.11.2022
 
Пензенский губернатор ввел новые меры поддержки участников спецоперации

Пензенский губернатор ввел новые меры поддержки участников спецоперации и их семей

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в медиабанкГубернатор Пензенской области Олег Мельниченко
Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко . Архивное фото
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ПЕНЗА, 29 ноя - РИА Новости. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко утвердил дополнительные меры поддержки мобилизованных, членов добровольческих отрядов "Барс" и их семей, включая единовременные выплаты детям по 50 тысяч рублей и компенсацию оплаты проезда на общественном транспорте.
"Поддержка бойцов, участвующих в специальной военной операции, и членов их семей - это не разовое мероприятие... Утвердил ряд дополнительных мер поддержки. Для семей мобилизованных и добровольцев, проходящих военную службу в подразделениях "Барс", предусматриваются единовременная выплата в размере 50 тысяч рублей несовершеннолетним детям; ...участие в программе по предоставлению единовременной денежной выплаты в размере 110 тысяч рублей на проведение работ по подключению индивидуального жилого дома к сетям газораспределения", - написал Мельниченко в Telegram-канале.
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По словам главы региона, родители военнослужащего, у которого нет семьи и детей, имеют право на получение ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в размере 50% от величины регионального стандарта стоимости услуг ЖКХ, а супруга и дети до 23 лет, обучающиеся очно в образовательных учреждениях, будут получать ежемесячную денежную выплату на проезд в городском и межмуниципальном транспорте в 1080 рублей.
Мельниченко подчеркнул, что региональные льготы для семей мобилизованных теперь будут распространяться и на семьи добровольцев подразделений "Барс". "Речь идет о таких мерах поддержки, как льготы по оплате ЖКУ, преференции для их детей-дошкольников, школьников и студентов среднего профессионального образования, право на соцобслуживание и на бесплатное посещение учреждений культуры и физической культуры и спорта", - пояснил он.
По словам губернатора, участники специальной военной операции будут освобождены от уплаты транспортного налога (льгота будет распространяться на одно транспортное средство и будет действовать, начиная с налогового периода 2021 года, то есть они будут освобождены от уплаты налога в 2022 и 2023 годах), получат право в первоочередном порядке получить губернаторский жилищный сертификат, предоставляемый молодым семьям, в которых в течение года после заключения брака родился первый ребенок, и нуждающиеся в улучшении жилищных условий. Также за участниками спецоперации закреплено право на отсрочку по платежам за аренду госимущества и освобождение от оплаты коммунальных платежей по договорам аренды.
"Неоднократно отмечал, что надежный тыл - это залог и основа успешного проведения СВО. Поэтому забота о семьях наших бойцов - это то, над чем мы работаем и обязательно будем продолжать", - подчеркнул Мельниченко.
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