https://ria.ru/20221129/pivo-1834918720.html

Россия снизит импорт пива в 2022 году, заявили в ассоциации

Россия снизит импорт пива в 2022 году, заявили в ассоциации - РИА Новости, 29.11.2022

Россия снизит импорт пива в 2022 году, заявили в ассоциации

Объем поставок в РФ импортного пива по итогам 2022 года заметно сократится, но доля его в общем объеме реализуемого в стране пива и так была крайне небольшой,... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T06:47

2022-11-29T06:47

2022-11-29T06:47

экономика

россия

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Объем поставок в РФ импортного пива по итогам 2022 года заметно сократится, но доля его в общем объеме реализуемого в стране пива и так была крайне небольшой, сообщил в интервью РИА Новости исполнительный директор Ассоциации производителей пива Вячеслав Мамонтов."Что касается размера импорта, то в 2020 году он составил 42,9 миллиона декалитров, в 2021 году - превысил 50 миллионов. А по результатам нынешнего года последует заметное снижение этих объемов", - сообщил Мамонтов.Он уточнил, что на импортную продукцию приходится не более 1,5-2% реализуемого в стране пива, но она с полок российских магазинов не исчезла - ушли лишь некоторые бренды. Например, по данным Nielsen, доля импортного пива в присутствующем на сегодня ассортименте сократилась с 15% в январе до 9% в сентябре, а доля в натуральных продажах - с 6% до 2,5%.Мамонтов напомнил, что пиво в список продукции для параллельного импорта решили не включать, хотя такая дискуссия действительно велась. "Мы благодарны, что регулятор учел позицию отрасли, и он не будет распространяться на пиво. Того объема, который производится в РФ, вполне достаточно, чтобы удовлетворить текущий спрос", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20221129/pivo-1834918429.html

https://ria.ru/20221118/vychet-1832411497.html

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экономика, россия