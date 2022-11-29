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Россия снизит импорт пива в 2022 году, заявили в ассоциации - РИА Новости, 29.11.2022
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Россия снизит импорт пива в 2022 году, заявили в ассоциации
Россия снизит импорт пива в 2022 году, заявили в ассоциации - РИА Новости, 29.11.2022
Россия снизит импорт пива в 2022 году, заявили в ассоциации
Объем поставок в РФ импортного пива по итогам 2022 года заметно сократится, но доля его в общем объеме реализуемого в стране пива и так была крайне небольшой,... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T06:47
2022-11-29T06:47
экономика
россия
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Объем поставок в РФ импортного пива по итогам 2022 года заметно сократится, но доля его в общем объеме реализуемого в стране пива и так была крайне небольшой, сообщил в интервью РИА Новости исполнительный директор Ассоциации производителей пива Вячеслав Мамонтов."Что касается размера импорта, то в 2020 году он составил 42,9 миллиона декалитров, в 2021 году - превысил 50 миллионов. А по результатам нынешнего года последует заметное снижение этих объемов", - сообщил Мамонтов.Он уточнил, что на импортную продукцию приходится не более 1,5-2% реализуемого в стране пива, но она с полок российских магазинов не исчезла - ушли лишь некоторые бренды. Например, по данным Nielsen, доля импортного пива в присутствующем на сегодня ассортименте сократилась с 15% в январе до 9% в сентябре, а доля в натуральных продажах - с 6% до 2,5%.Мамонтов напомнил, что пиво в список продукции для параллельного импорта решили не включать, хотя такая дискуссия действительно велась. "Мы благодарны, что регулятор учел позицию отрасли, и он не будет распространяться на пиво. Того объема, который производится в РФ, вполне достаточно, чтобы удовлетворить текущий спрос", - подчеркнул он.
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экономика, россия
Экономика, Россия
06:47 29.11.2022
 
Россия снизит импорт пива в 2022 году, заявили в ассоциации

Ассоциация производителей пива: Россия заметно снизит импорт пива в 2022 году

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в медиабанкАлкогольный отдел супермаркета
Алкогольный отдел супермаркета - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
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Алкогольный отдел супермаркета. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Объем поставок в РФ импортного пива по итогам 2022 года заметно сократится, но доля его в общем объеме реализуемого в стране пива и так была крайне небольшой, сообщил в интервью РИА Новости исполнительный директор Ассоциации производителей пива Вячеслав Мамонтов.
"Что касается размера импорта, то в 2020 году он составил 42,9 миллиона декалитров, в 2021 году - превысил 50 миллионов. А по результатам нынешнего года последует заметное снижение этих объемов", - сообщил Мамонтов.
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В России не ожидают роста производства пива, заявили в ассоциации
Он уточнил, что на импортную продукцию приходится не более 1,5-2% реализуемого в стране пива, но она с полок российских магазинов не исчезла - ушли лишь некоторые бренды. Например, по данным Nielsen, доля импортного пива в присутствующем на сегодня ассортименте сократилась с 15% в январе до 9% в сентябре, а доля в натуральных продажах - с 6% до 2,5%.
Мамонтов напомнил, что пиво в список продукции для параллельного импорта решили не включать, хотя такая дискуссия действительно велась. "Мы благодарны, что регулятор учел позицию отрасли, и он не будет распространяться на пиво. Того объема, который производится в РФ, вполне достаточно, чтобы удовлетворить текущий спрос", - подчеркнул он.
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