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Россияне с 1 декабря смогут сделать неожиданное переустройство квартиры - РИА Новости, 29.11.2022
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Россияне с 1 декабря смогут сделать неожиданное переустройство квартиры
Россияне с 1 декабря смогут сделать неожиданное переустройство квартиры - РИА Новости, 29.11.2022
Россияне с 1 декабря смогут сделать неожиданное переустройство квартиры
Россиянам с 1 декабря разрешат устанавливать в квартире сауну или хаммам, рассказала в беседе с агентством "Прайм" юрист Елена Кудерко. РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T02:15
2022-11-29T02:15
общество
россия
елена кудерко
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
жилье
ремонт
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Россиянам с 1 декабря разрешат устанавливать в квартире сауну или хаммам, рассказала в беседе с агентством "Прайм" юрист Елена Кудерко.Эксперт напомнила, что в декабре начнут действовать поправки к приказу МЧС “Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям”, в соответствии с которыми хаммам и сауну можно будет установить в любом помещении.А для установки хаммама, отметила она, необходимо дополнительное подведение труб водостока, а также, вероятно, расширение ванной комнаты. В таком случае нужно получать разрешение на перепланировку.
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общество, россия, елена кудерко, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), жилье, ремонт
Общество, Россия, Елена Кудерко, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Жилье, Ремонт
02:15 29.11.2022
 
Россияне с 1 декабря смогут сделать неожиданное переустройство квартиры

Юрист Кудерко: с 1 декабря можно устанавливать хаммам и сауну в любом помещении

© Depositphotos.com / photonskХаммам
Хаммам - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© Depositphotos.com / photonsk
Хаммам. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Россиянам с 1 декабря разрешат устанавливать в квартире сауну или хаммам, рассказала в беседе с агентством "Прайм" юрист Елена Кудерко.
Эксперт напомнила, что в декабре начнут действовать поправки к приказу МЧС “Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям”, в соответствии с которыми хаммам и сауну можно будет установить в любом помещении.
"Индивидуальные сауны с технической точки зрения не требуют капитальных стен, соответственно установка коробки с оборудованием не влечет перепланировки или переустройства квартиры и не требует согласования", — подчеркнула Кудерко.
А для установки хаммама, отметила она, необходимо дополнительное подведение труб водостока, а также, вероятно, расширение ванной комнаты. В таком случае нужно получать разрешение на перепланировку.
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ОбществоРоссияЕлена КудеркоМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ЖильеРемонт
 
 
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