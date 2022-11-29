https://ria.ru/20221129/pereplanirovka-1834905180.html
Россияне с 1 декабря смогут сделать неожиданное переустройство квартиры
Россияне с 1 декабря смогут сделать неожиданное переустройство квартиры - РИА Новости, 29.11.2022
Россияне с 1 декабря смогут сделать неожиданное переустройство квартиры
Россиянам с 1 декабря разрешат устанавливать в квартире сауну или хаммам, рассказала в беседе с агентством "Прайм" юрист Елена Кудерко. РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T02:15
2022-11-29T02:15
2022-11-29T02:15
общество
россия
елена кудерко
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
жилье
ремонт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0e/1589159752_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_b3946bc4e9a293f161f110f9b920200d.jpg
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Россиянам с 1 декабря разрешат устанавливать в квартире сауну или хаммам, рассказала в беседе с агентством "Прайм" юрист Елена Кудерко.Эксперт напомнила, что в декабре начнут действовать поправки к приказу МЧС “Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям”, в соответствии с которыми хаммам и сауну можно будет установить в любом помещении.А для установки хаммама, отметила она, необходимо дополнительное подведение труб водостока, а также, вероятно, расширение ванной комнаты. В таком случае нужно получать разрешение на перепланировку.
https://realty.ria.ru/20220702/perestanovka-1799731057.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0e/1589159752_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7ebb3c579a95ac7ea79a062edfa797f8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, елена кудерко, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), жилье, ремонт
Общество, Россия, Елена Кудерко, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Жилье, Ремонт
Россияне с 1 декабря смогут сделать неожиданное переустройство квартиры
Юрист Кудерко: с 1 декабря можно устанавливать хаммам и сауну в любом помещении