https://ria.ru/20221129/pereplanirovka-1834905180.html

Россияне с 1 декабря смогут сделать неожиданное переустройство квартиры

Россияне с 1 декабря смогут сделать неожиданное переустройство квартиры - РИА Новости, 29.11.2022

Россияне с 1 декабря смогут сделать неожиданное переустройство квартиры

Россиянам с 1 декабря разрешат устанавливать в квартире сауну или хаммам, рассказала в беседе с агентством "Прайм" юрист Елена Кудерко. РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T02:15

2022-11-29T02:15

2022-11-29T02:15

общество

россия

елена кудерко

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

жилье

ремонт

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Россиянам с 1 декабря разрешат устанавливать в квартире сауну или хаммам, рассказала в беседе с агентством "Прайм" юрист Елена Кудерко.Эксперт напомнила, что в декабре начнут действовать поправки к приказу МЧС “Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям”, в соответствии с которыми хаммам и сауну можно будет установить в любом помещении.А для установки хаммама, отметила она, необходимо дополнительное подведение труб водостока, а также, вероятно, расширение ванной комнаты. В таком случае нужно получать разрешение на перепланировку.

https://realty.ria.ru/20220702/perestanovka-1799731057.html

россия

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2022

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общество, россия, елена кудерко, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), жилье, ремонт