https://ria.ru/20221129/peregovory-1835143662.html

Пентагон анонсировал переговоры глав Минобороны США и Турции

Пентагон анонсировал переговоры глав Минобороны США и Турции - РИА Новости, 29.11.2022

Пентагон анонсировал переговоры глав Минобороны США и Турции

США поддерживают регулярные контакты с Турцией по ситуации в Сирии и в скором времени намерены провести переговоры на уровне министров обороны, заявил во... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T22:22

2022-11-29T22:22

2022-11-29T22:22

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патрик райдер

цены на нефть

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турция

сирия

министерство обороны сша

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ВАШИНГТОН, 29 ноя – РИА Новости. США поддерживают регулярные контакты с Турцией по ситуации в Сирии и в скором времени намерены провести переговоры на уровне министров обороны, заявил во вторник официальный представитель Пентагона Патрик Райдер."Что касается коммуникации с нашими турецкими партнерами, мы поддерживаем с ними регулярные контакты, будь то по линии Центрального командования (ВС США) или на оперативном уровне. Я готов сообщить, что министр обороны США Ллойд Остин проведет переговоры со своим турецким коллегой в скором будущем", - сказал Райдер в ходе брифинга.Как отметил представитель оборонного ведомства США, Вашингтон обеспокоен возможностью начала наземной операции Турции на севере Сирии, в связи с чем призывает Анкару "проявлять сдержанность"."Мы не станем рассуждать о том, намерена ли турецкая сторона проводить данную операцию", - добавил в заключение он.

https://ria.ru/20221129/patrulirovanie-1835142514.html

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в мире, патрик райдер, цены на нефть, ллойд остин, сша, турция, сирия, министерство обороны сша