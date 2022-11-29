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Пентагон анонсировал переговоры глав Минобороны США и Турции - РИА Новости, 29.11.2022
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Пентагон анонсировал переговоры глав Минобороны США и Турции
Пентагон анонсировал переговоры глав Минобороны США и Турции - РИА Новости, 29.11.2022
Пентагон анонсировал переговоры глав Минобороны США и Турции
США поддерживают регулярные контакты с Турцией по ситуации в Сирии и в скором времени намерены провести переговоры на уровне министров обороны, заявил во... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T22:22
2022-11-29T22:22
в мире
патрик райдер
цены на нефть
ллойд остин
сша
турция
сирия
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 29 ноя – РИА Новости. США поддерживают регулярные контакты с Турцией по ситуации в Сирии и в скором времени намерены провести переговоры на уровне министров обороны, заявил во вторник официальный представитель Пентагона Патрик Райдер."Что касается коммуникации с нашими турецкими партнерами, мы поддерживаем с ними регулярные контакты, будь то по линии Центрального командования (ВС США) или на оперативном уровне. Я готов сообщить, что министр обороны США Ллойд Остин проведет переговоры со своим турецким коллегой в скором будущем", - сказал Райдер в ходе брифинга.Как отметил представитель оборонного ведомства США, Вашингтон обеспокоен возможностью начала наземной операции Турции на севере Сирии, в связи с чем призывает Анкару "проявлять сдержанность"."Мы не станем рассуждать о том, намерена ли турецкая сторона проводить данную операцию", - добавил в заключение он.
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в мире, патрик райдер, цены на нефть, ллойд остин, сша, турция, сирия, министерство обороны сша
В мире, Патрик Райдер, Цены на нефть, Ллойд Остин, США, Турция, Сирия, Министерство обороны США
22:22 29.11.2022
 
Пентагон анонсировал переговоры глав Минобороны США и Турции

Пентагон анонсировал скорые переговоры глав Минобороны США и Турции Остина и Акара

CC BY 2.0 / gregwest98 / Пентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
CC BY 2.0 / gregwest98 /
Пентагон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 29 ноя – РИА Новости. США поддерживают регулярные контакты с Турцией по ситуации в Сирии и в скором времени намерены провести переговоры на уровне министров обороны, заявил во вторник официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.
"Что касается коммуникации с нашими турецкими партнерами, мы поддерживаем с ними регулярные контакты, будь то по линии Центрального командования (ВС США) или на оперативном уровне. Я готов сообщить, что министр обороны США Ллойд Остин проведет переговоры со своим турецким коллегой в скором будущем", - сказал Райдер в ходе брифинга.
Как отметил представитель оборонного ведомства США, Вашингтон обеспокоен возможностью начала наземной операции Турции на севере Сирии, в связи с чем призывает Анкару "проявлять сдержанность".
"Мы не станем рассуждать о том, намерена ли турецкая сторона проводить данную операцию", - добавил в заключение он.
Военный конвой США в Сирии - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
Вчера, 22:07
США сократили патрулирование на севере Сирии
 
В миреПатрик РайдерЦены на нефтьЛлойд ОстинСШАТурцияСирияМинистерство обороны США
 
 
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