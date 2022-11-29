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МИД заявил об отсутствии сигналов о готовности США к переговорам по ДСНВ - РИА Новости, 29.11.2022
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МИД заявил об отсутствии сигналов о готовности США к переговорам по ДСНВ
МИД заявил об отсутствии сигналов о готовности США к переговорам по ДСНВ - РИА Новости, 29.11.2022
МИД заявил об отсутствии сигналов о готовности США к переговорам по ДСНВ
Нет никаких сигналов, что США готовы к возобновлению переговоров с Россией по стратегической стабильности, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T16:07
2022-11-29T16:07
в мире
сергей рябков
сша
россия
договор снв-3
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Нет никаких сигналов, что США готовы к возобновлению переговоров с Россией по стратегической стабильности, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Этот вопрос целиком зависит от выбора, который сделают в Вашингтоне. У нас не было ни до, ни после решения о переносе сессии ДКК (Двусторонней консультативной комиссии) никаких сигналов, признаков в отношении того, что с американской стороны к возобновлению такого диалога проявляется интерес", - сказал Рябков журналистам.Заседание двусторонней консультативной комиссии по ДСНВ должно было пройти в Каире с 29 ноября по 6 декабря. В российском МИД ранее сообщили РИА Новости, что заседание переносится на более поздний срок."Видимо, какая-то пауза вслед за произошедшим последует", - сказал Рябков журналистам.Ранее временная поверенная в делах США в России Элизабет Руд заявила в интервью РИА Новости, что Вашингтон привержен контролю над вооружениями, ждет возможности возобновить диалог с Москвой по стратегической стабильности. По ее словам, США намерены "продолжить прилагать усилия к созданию дополнительных механизмов контроля над вооружениями, когда это будет возможно".
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в мире, сергей рябков, сша, россия, договор снв-3, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Сергей Рябков, США, Россия, Договор СНВ-3, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
16:07 29.11.2022
 
МИД заявил об отсутствии сигналов о готовности США к переговорам по ДСНВ

Рябков: США не подает сигналы к возобновлению переговоров по стратегической стабильности

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Нет никаких сигналов, что США готовы к возобновлению переговоров с Россией по стратегической стабильности, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Этот вопрос целиком зависит от выбора, который сделают в Вашингтоне. У нас не было ни до, ни после решения о переносе сессии ДКК (Двусторонней консультативной комиссии) никаких сигналов, признаков в отношении того, что с американской стороны к возобновлению такого диалога проявляется интерес", - сказал Рябков журналистам.
Заседание двусторонней консультативной комиссии по ДСНВ должно было пройти в Каире с 29 ноября по 6 декабря. В российском МИД ранее сообщили РИА Новости, что заседание переносится на более поздний срок.
"Видимо, какая-то пауза вслед за произошедшим последует", - сказал Рябков журналистам.
Ранее временная поверенная в делах США в России Элизабет Руд заявила в интервью РИА Новости, что Вашингтон привержен контролю над вооружениями, ждет возможности возобновить диалог с Москвой по стратегической стабильности. По ее словам, США намерены "продолжить прилагать усилия к созданию дополнительных механизмов контроля над вооружениями, когда это будет возможно".
 
В миреСергей РябковСШАРоссияДоговор СНВ-3Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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