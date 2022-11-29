https://ria.ru/20221129/peregovory-1835062154.html
МИД заявил об отсутствии сигналов о готовности США к переговорам по ДСНВ
МИД заявил об отсутствии сигналов о готовности США к переговорам по ДСНВ - РИА Новости, 29.11.2022
МИД заявил об отсутствии сигналов о готовности США к переговорам по ДСНВ
Нет никаких сигналов, что США готовы к возобновлению переговоров с Россией по стратегической стабильности, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T16:07
2022-11-29T16:07
2022-11-29T16:07
в мире
сергей рябков
сша
россия
договор снв-3
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825479022_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c592e41b4e4587beb201903e4383a9b9.jpg
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Нет никаких сигналов, что США готовы к возобновлению переговоров с Россией по стратегической стабильности, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Этот вопрос целиком зависит от выбора, который сделают в Вашингтоне. У нас не было ни до, ни после решения о переносе сессии ДКК (Двусторонней консультативной комиссии) никаких сигналов, признаков в отношении того, что с американской стороны к возобновлению такого диалога проявляется интерес", - сказал Рябков журналистам.Заседание двусторонней консультативной комиссии по ДСНВ должно было пройти в Каире с 29 ноября по 6 декабря. В российском МИД ранее сообщили РИА Новости, что заседание переносится на более поздний срок."Видимо, какая-то пауза вслед за произошедшим последует", - сказал Рябков журналистам.Ранее временная поверенная в делах США в России Элизабет Руд заявила в интервью РИА Новости, что Вашингтон привержен контролю над вооружениями, ждет возможности возобновить диалог с Москвой по стратегической стабильности. По ее словам, США намерены "продолжить прилагать усилия к созданию дополнительных механизмов контроля над вооружениями, когда это будет возможно".
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825479022_8:0:2739:2048_1920x0_80_0_0_da6c556b33d02180793bd8647546acec.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сергей рябков, сша, россия, договор снв-3, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Сергей Рябков, США, Россия, Договор СНВ-3, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД заявил об отсутствии сигналов о готовности США к переговорам по ДСНВ
Рябков: США не подает сигналы к возобновлению переговоров по стратегической стабильности
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Нет никаких сигналов, что США готовы к возобновлению переговоров с Россией по стратегической стабильности, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Этот вопрос целиком зависит от выбора, который сделают в Вашингтоне. У нас не было ни до, ни после решения о переносе сессии ДКК (Двусторонней консультативной комиссии) никаких сигналов, признаков в отношении того, что с американской стороны к возобновлению такого диалога проявляется интерес", - сказал Рябков журналистам.
Заседание двусторонней консультативной комиссии по ДСНВ должно было пройти в Каире с 29 ноября по 6 декабря. В российском МИД ранее сообщили РИА Новости, что заседание переносится на более поздний срок.
"Видимо, какая-то пауза вслед за произошедшим последует", - сказал Рябков журналистам.
Ранее временная поверенная в делах США в России Элизабет Руд заявила в интервью РИА Новости, что Вашингтон привержен контролю над вооружениями, ждет возможности возобновить диалог с Москвой по стратегической стабильности. По ее словам, США намерены "продолжить прилагать усилия к созданию дополнительных механизмов контроля над вооружениями, когда это будет возможно".