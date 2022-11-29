https://ria.ru/20221129/peregovory-1835062154.html

МИД заявил об отсутствии сигналов о готовности США к переговорам по ДСНВ

МИД заявил об отсутствии сигналов о готовности США к переговорам по ДСНВ - РИА Новости, 29.11.2022

МИД заявил об отсутствии сигналов о готовности США к переговорам по ДСНВ

Нет никаких сигналов, что США готовы к возобновлению переговоров с Россией по стратегической стабильности, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T16:07

2022-11-29T16:07

2022-11-29T16:07

в мире

сергей рябков

сша

россия

договор снв-3

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825479022_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c592e41b4e4587beb201903e4383a9b9.jpg

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Нет никаких сигналов, что США готовы к возобновлению переговоров с Россией по стратегической стабильности, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Этот вопрос целиком зависит от выбора, который сделают в Вашингтоне. У нас не было ни до, ни после решения о переносе сессии ДКК (Двусторонней консультативной комиссии) никаких сигналов, признаков в отношении того, что с американской стороны к возобновлению такого диалога проявляется интерес", - сказал Рябков журналистам.Заседание двусторонней консультативной комиссии по ДСНВ должно было пройти в Каире с 29 ноября по 6 декабря. В российском МИД ранее сообщили РИА Новости, что заседание переносится на более поздний срок."Видимо, какая-то пауза вслед за произошедшим последует", - сказал Рябков журналистам.Ранее временная поверенная в делах США в России Элизабет Руд заявила в интервью РИА Новости, что Вашингтон привержен контролю над вооружениями, ждет возможности возобновить диалог с Москвой по стратегической стабильности. По ее словам, США намерены "продолжить прилагать усилия к созданию дополнительных механизмов контроля над вооружениями, когда это будет возможно".

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сергей рябков, сша, россия, договор снв-3, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)