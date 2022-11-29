https://ria.ru/20221129/palestina-1834909638.html
Более десяти палестинцев пострадали в столкновениях с израильскими военными
Более десяти палестинцев пострадали в столкновениях с израильскими военными - РИА Новости, 29.11.2022
Более десяти палестинцев пострадали в столкновениях с израильскими военными
Одиннадцать палестинцев пострадали в столкновениях с израильскими военными в провинции Хеврон на Западном берегу реки Иордан, заявили журналистам в Красном... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T01:56
2022-11-29T01:56
2022-11-29T01:56
в мире
хеврона
западный берег реки иордан
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ГАЗА, 29 ноя - РИА Новости. Одиннадцать палестинцев пострадали в столкновениях с израильскими военными в провинции Хеврон на Западном берегу реки Иордан, заявили журналистам в Красном полумесяце."Одиннадцать человек пострадали этой ночью в районе Бейт-Оммар возле города Хеврон на Западном берегу в столкновениях с израильскими войсками", - говорится в заявлении организации.Как утверждается, два пострадавших - в тяжелом состоянии.
https://ria.ru/20221123/izrail-1833573687.html
хеврона
западный берег реки иордан
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в мире, хеврона, западный берег реки иордан
В мире, Хеврона, Западный берег реки Иордан
Более десяти палестинцев пострадали в столкновениях с израильскими военными
11 палестинцев пострадали в столкновениях с израильскими военными на Западном берегу