https://ria.ru/20221129/palestina-1834909638.html

Более десяти палестинцев пострадали в столкновениях с израильскими военными

Более десяти палестинцев пострадали в столкновениях с израильскими военными - РИА Новости, 29.11.2022

Более десяти палестинцев пострадали в столкновениях с израильскими военными

Одиннадцать палестинцев пострадали в столкновениях с израильскими военными в провинции Хеврон на Западном берегу реки Иордан, заявили журналистам в Красном... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T01:56

2022-11-29T01:56

2022-11-29T01:56

в мире

хеврона

западный берег реки иордан

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ГАЗА, 29 ноя - РИА Новости. Одиннадцать палестинцев пострадали в столкновениях с израильскими военными в провинции Хеврон на Западном берегу реки Иордан, заявили журналистам в Красном полумесяце."Одиннадцать человек пострадали этой ночью в районе Бейт-Оммар возле города Хеврон на Западном берегу в столкновениях с израильскими войсками", - говорится в заявлении организации.Как утверждается, два пострадавших - в тяжелом состоянии.

https://ria.ru/20221123/izrail-1833573687.html

хеврона

западный берег реки иордан

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в мире, хеврона, западный берег реки иордан