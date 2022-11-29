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Более десяти палестинцев пострадали в столкновениях с израильскими военными - РИА Новости, 29.11.2022
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Более десяти палестинцев пострадали в столкновениях с израильскими военными
Более десяти палестинцев пострадали в столкновениях с израильскими военными - РИА Новости, 29.11.2022
Более десяти палестинцев пострадали в столкновениях с израильскими военными
Одиннадцать палестинцев пострадали в столкновениях с израильскими военными в провинции Хеврон на Западном берегу реки Иордан, заявили журналистам в Красном... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T01:56
2022-11-29T01:56
в мире
хеврона
западный берег реки иордан
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ГАЗА, 29 ноя - РИА Новости. Одиннадцать палестинцев пострадали в столкновениях с израильскими военными в провинции Хеврон на Западном берегу реки Иордан, заявили журналистам в Красном полумесяце."Одиннадцать человек пострадали этой ночью в районе Бейт-Оммар возле города Хеврон на Западном берегу в столкновениях с израильскими войсками", - говорится в заявлении организации.Как утверждается, два пострадавших - в тяжелом состоянии.
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хеврона
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в мире, хеврона, западный берег реки иордан
В мире, Хеврона, Западный берег реки Иордан
01:56 29.11.2022
 
Более десяти палестинцев пострадали в столкновениях с израильскими военными

11 палестинцев пострадали в столкновениях с израильскими военными на Западном берегу

© РИА Новости / Алия СудаковаТерритории, разминированные израильской армией, на Западном берегу реки Иордан
Территории, разминированные израильской армией, на Западном берегу реки Иордан - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© РИА Новости / Алия Судакова
Территории, разминированные израильской армией, на Западном берегу реки Иордан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГАЗА, 29 ноя - РИА Новости. Одиннадцать палестинцев пострадали в столкновениях с израильскими военными в провинции Хеврон на Западном берегу реки Иордан, заявили журналистам в Красном полумесяце.
"Одиннадцать человек пострадали этой ночью в районе Бейт-Оммар возле города Хеврон на Западном берегу в столкновениях с израильскими войсками", - говорится в заявлении организации.
Как утверждается, два пострадавших - в тяжелом состоянии.
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