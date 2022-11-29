https://ria.ru/20221129/oruzhie-1835095519.html

Италия рассмотрит резолюцию о поставках оружия Украине и в 2023 году

Италия рассмотрит резолюцию о поставках оружия Украине и в 2023 году - РИА Новости, 29.11.2022

Италия рассмотрит резолюцию о поставках оружия Украине и в 2023 году

Представители партий правящего большинства – "Братья Италии", "Лига" и "Вперед, Италия" – внесли во вторник в Палату депутатов итальянского парламента... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T17:55

2022-11-29T17:55

2022-11-29T17:55

в мире

джузеппе конте

марио драги

украина

италия

братья италии

нато

евросоюз

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РИМ, 29 ноя - РИА Новости. Представители партий правящего большинства – "Братья Италии", "Лига" и "Вперед, Италия" – внесли во вторник в Палату депутатов итальянского парламента совместную резолюцию, которая предусматривает продолжение оказания всеобъемлющей, в том числе военной помощи Украине в 2023 году.О том, что работа над таким документом ведется представителями трех правящих партий, РИА Новости стало известно накануне из парламентских источников."Палата депутатов обязывает правительство предпринять все необходимые инициативы на основе того, что было согласовано в рамках НАТО и Европейского союза, чтобы продолжать поддерживать украинский народ и ограничивать последствия продолжающегося гуманитарного кризиса", - цитирует текст резолюции информагентство Askanews. В документе прямо указывается на необходимость принятия нормативных актов в целях "продления до 31 декабря 2023 года разрешения на передачу военных техники, материалов и оборудования правительственным властям Украины".Кроме того, правящие партии предложили до 2028 года довести национальные расходы на оборону до 2% ВВП, а также продолжить работу над созданием вооруженных сил ЕС.Оппозиционные силы, представленные в парламенте, передали в Палату депутатов четыре отдельных резолюции по данному вопросу. При этом за немедленное прекращение поставок вооружений Киеву однозначно высказались только члены альянса левых и "зеленых". "Движение 5 звезд", лидер которого Джузеппе Конте в последнее время неоднократно требовал пересмотреть политику Рима по данному вопросу и сделать ставку на мирные переговоры, предложило утверждать в парламенте каждую будущую поставку помощи на Украину. В резолюции Демпартии указывается на необходимость гарантировать Киеву право на самозащиту, а объединение центристских партий "Действие" и "Живая Италия" пусть с оговорками, но поддержали продолжение помощи Украине.В марте парламент Италии одобрил правительственный декрет, который предусматривал предоставление разнообразной помощи Украине, включая поставки вооружений. Чтобы провести через сенат этот документ, вызвавший неоднозначные оценки общественности и ряда парламентариев, правительству Марио Драги пришлось увязать его одобрение с голосованием о доверии кабинету министров. Позднее правительство еще пять раз принимало аналогичные декреты уже без голосования в парламенте, обсуждая этот вопрос только в парламентском комитете по безопасности республики (Copasir), заседания которого засекречены.Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, "непрекращающаяся масштабная помощь Киеву" все больше "вовлекает западные страны в конфликт на стороне киевского режима". Глава ведомства Сергей Лавров, выступая на заседании Совбеза ООН по Украине, говорил, что страны Запада, поддерживающие киевский режим, становятся стороной конфликта. Он также отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20221129/oruzhie-1834911275.html

https://ria.ru/20221129/pomosch-1835076638.html

https://ria.ru/20221128/germaniya-1834864553.html

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в мире, джузеппе конте, марио драги, украина, италия, братья италии, нато, евросоюз