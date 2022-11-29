https://ria.ru/20221129/oruzhie-1834911275.html
Кулеба посетовал на отказ нескольких стран продавать оружие Киеву
Кулеба посетовал на отказ нескольких стран продавать оружие Киеву - РИА Новости, 29.11.2022
Кулеба посетовал на отказ нескольких стран продавать оружие Киеву
Некоторые страны отказываются продавать оружие Киеву, заявил в интервью Politico министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T02:40
2022-11-29T02:40
2022-11-29T06:07
специальная военная операция на украине
дмитрий кулеба
владимир путин
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нато
в мире
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Некоторые страны отказываются продавать оружие Киеву, заявил в интервью Politico министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.По его словам, украинцам нужно перестать полагаться на "ненадежных партнеров"."Мы не должны попадать в зависимость от капризов третьих стран, у которых есть запасы на складах, но которые не хотят ими делиться", — добавил Кулеба.Москва с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают отправлять оружие Киеву, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно подчеркивала, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20221127/oruzhie-1834519548.html
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дмитрий кулеба, владимир путин, москва, украина, киев, нато, в мире, россия
Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Кулеба, Владимир Путин, Москва, Украина, Киев, НАТО, В мире, Россия
02:40 29.11.2022 (обновлено: 06:07 29.11.2022)
Кулеба посетовал на отказ нескольких стран продавать оружие Киеву
Глава МИД Украины Кулеба заявил об отказе некоторых стран от продажи оружия Киеву