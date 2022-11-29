https://ria.ru/20221129/oruzhie-1834911275.html

Кулеба посетовал на отказ нескольких стран продавать оружие Киеву

Кулеба посетовал на отказ нескольких стран продавать оружие Киеву - РИА Новости, 29.11.2022

Кулеба посетовал на отказ нескольких стран продавать оружие Киеву

Некоторые страны отказываются продавать оружие Киеву, заявил в интервью Politico министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T02:40

2022-11-29T02:40

2022-11-29T06:07

специальная военная операция на украине

дмитрий кулеба

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Некоторые страны отказываются продавать оружие Киеву, заявил в интервью Politico министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.По его словам, украинцам нужно перестать полагаться на "ненадежных партнеров"."Мы не должны попадать в зависимость от капризов третьих стран, у которых есть запасы на складах, но которые не хотят ими делиться", — добавил Кулеба.Москва с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают отправлять оружие Киеву, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно подчеркивала, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20221127/oruzhie-1834519548.html

https://ria.ru/20221128/tayvan-1834654786.html

москва

украина

киев

россия

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