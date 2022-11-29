https://ria.ru/20221129/oruzhie-1834904934.html

Источник: в Италии готовят резолюцию о продолжении поставок оружия Украине

Источник: в Италии готовят резолюцию о продолжении поставок оружия Украине - РИА Новости, 29.11.2022

Источник: в Италии готовят резолюцию о продолжении поставок оружия Украине

Представители партий правящего большинства – "Братья Италии", "Лига" и "Вперед, Италия" работают над проектом совместной парламентской резолюции,... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T00:00

2022-11-29T00:00

2022-11-29T00:01

специальная военная операция на украине

в мире

марио драги

сергей рябков

италия

украина

гуидо крозетто

киев

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РИМ, 28 ноя – РИА Новости. Представители партий правящего большинства – "Братья Италии", "Лига" и "Вперед, Италия" работают над проектом совместной парламентской резолюции, предусматривающей продолжение оказания всеобъемлющей, в том числе военной помощи Украине в 2023 году, стало известно РИА Новости из источников в итальянском парламенте.Резолюция должна быть представлена во вторник в Палате депутатов, где состоится обсуждение этого вопроса, вызывающего на Апеннинах серьезные дискуссии. Ранее оппозиционные силы – "Движение 5 звезд", объединение центристских партий "Действие" и "Живая Италия", а также альянс левых и "зеленых" направили в нижнюю палату три отдельные резолюции по данному вопросу.Одновременно парламентарии "Братьев Италии" и "Лиги" представили в Сенате республики поправку к обсуждаемому там декрету по ряду не связанных с Украиной вопросов, которая предусматривает продолжении поставок оружия Киеву в будущем году.Как сообщил в понедельник вечером новостной телеканал Tgcom24, в текст декрета предлагается внести следующее дополнение: "Вплоть до 31 декабря продлено разрешение на передачу военных техники, материалов и оборудования в пользу правительственных властей Украины".Эта поправка вызвала жесткую критику со стороны левых сил, которые обвинили правительственные партии в попытке протащить через парламент без должного обсуждения решение о продолжении поставок вооружений Киеву.Ранее министр обороны Италии Гуидо Крозетто объявил о готовности внести в национальный парламент предложение о продолжении поставок оружия Киеву в течение всего 2023 года.В марте парламент Италии одобрил правительственный декрет, который предусматривал предоставление разнообразной помощи Украине, включая поставки вооружений. Чтобы провести через сенат этот документ, вызвавший неоднозначные оценки общественности и ряда парламентариев, правительству Марио Драги пришлось увязать его одобрение с голосованием о доверии кабинету министров. Позднее правительство еще пять раз принимало аналогичные декреты уже без голосования в парламенте, обсуждая этот вопрос только в парламентском комитете по безопасности республики (Copasir), заседания которого засекречены.Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, "непрекращающаяся масштабная помощь Киеву" все больше "вовлекает западные страны в конфликт на стороне киевского режима". Глава ведомства Сергей Лавров, выступая на заседании Совбеза ООН по Украине, говорил, что страны Запада, поддерживающие киевский режим, становятся стороной конфликта. Он также отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834597455.html

https://ria.ru/20221122/nato-1833357036.html

италия

украина

киев

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, марио драги, сергей рябков, италия, украина, гуидо крозетто, киев, движение 5 звезд, оон, братья италии