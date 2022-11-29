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Белгородские школьники приняли участие в олимпиаде "Безопасные дороги" - РИА Новости, 02.12.2022
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Белгородские школьники приняли участие в олимпиаде "Безопасные дороги"
Белгородские школьники приняли участие в олимпиаде "Безопасные дороги" - РИА Новости, 02.12.2022
Белгородские школьники приняли участие в олимпиаде "Безопасные дороги"
В Белгородской области 86 тысяч школьников приняли участие во Всероссийской онлайн-олимпиаде "Безопасные дороги", сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 02.12.2022
2022-11-29T15:20
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белгородская область
белгородская область
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БЕЛГОРОД, 29 ноя – РИА Новости. В Белгородской области 86 тысяч школьников приняли участие во Всероссийской онлайн-олимпиаде "Безопасные дороги", сообщает пресс-служба регионального правительства.Онлайн-олимпиада "Безопасные дороги" проходила с 1 по 27 ноября на платформе Учи.ру. В ней участвовали школьники с 1-го по 9-й класс. В Белгородской области интерактивные задания выполнили 86 тысяч учеников — в 2 раза больше, чем в 2021 году, отмечается в сообщении.В зависимости от результата участники получат сертификат, грамоту или диплом, учителя – благодарственные письма. Награды появятся в личном кабинете на сайте Учи.ру.Впервые Всероссийская онлайн-олимпиада "Безопасные дороги" состоялась в 2020 году. Организаторами проекта выступают министерство транспорта России, МВД России совместно с министерством просвещения России и АНО "Национальные приоритеты".
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белгородская область
Белгородская область, Белгородская область
15:20 29.11.2022 (обновлено: 15:35 02.12.2022)
 

Белгородские школьники приняли участие в олимпиаде "Безопасные дороги"

© РИА Новости / Григорий СысоевШкольнники за компьтерами
Школьнники за компьтерами - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Школьнники за компьтерами
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 29 ноя – РИА Новости. В Белгородской области 86 тысяч школьников приняли участие во Всероссийской онлайн-олимпиаде "Безопасные дороги", сообщает пресс-служба регионального правительства.
Онлайн-олимпиада "Безопасные дороги" проходила с 1 по 27 ноября на платформе Учи.ру. В ней участвовали школьники с 1-го по 9-й класс. В Белгородской области интерактивные задания выполнили 86 тысяч учеников — в 2 раза больше, чем в 2021 году, отмечается в сообщении.
В зависимости от результата участники получат сертификат, грамоту или диплом, учителя – благодарственные письма. Награды появятся в личном кабинете на сайте Учи.ру.
Впервые Всероссийская онлайн-олимпиада "Безопасные дороги" состоялась в 2020 году. Организаторами проекта выступают министерство транспорта России, МВД России совместно с министерством просвещения России и АНО "Национальные приоритеты".
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