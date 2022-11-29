https://ria.ru/20221129/olimpiada-1835901840.html

Белгородские школьники приняли участие в олимпиаде "Безопасные дороги"

Белгородские школьники приняли участие в олимпиаде "Безопасные дороги" - РИА Новости, 02.12.2022

Белгородские школьники приняли участие в олимпиаде "Безопасные дороги"

В Белгородской области 86 тысяч школьников приняли участие во Всероссийской онлайн-олимпиаде "Безопасные дороги", сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 02.12.2022

2022-11-29T15:20

2022-11-29T15:20

2022-12-02T15:35

белгородская область

белгородская область

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БЕЛГОРОД, 29 ноя – РИА Новости. В Белгородской области 86 тысяч школьников приняли участие во Всероссийской онлайн-олимпиаде "Безопасные дороги", сообщает пресс-служба регионального правительства.Онлайн-олимпиада "Безопасные дороги" проходила с 1 по 27 ноября на платформе Учи.ру. В ней участвовали школьники с 1-го по 9-й класс. В Белгородской области интерактивные задания выполнили 86 тысяч учеников — в 2 раза больше, чем в 2021 году, отмечается в сообщении.В зависимости от результата участники получат сертификат, грамоту или диплом, учителя – благодарственные письма. Награды появятся в личном кабинете на сайте Учи.ру.Впервые Всероссийская онлайн-олимпиада "Безопасные дороги" состоялась в 2020 году. Организаторами проекта выступают министерство транспорта России, МВД России совместно с министерством просвещения России и АНО "Национальные приоритеты".

https://ria.ru/20220628/belgorod-1798756892.html

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

белгородская область