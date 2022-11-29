https://ria.ru/20221129/odessa-1834923233.html

В Одесской области Украины изменили график отключения света

В Одесской области Украины изменили график отключения света - РИА Новости, 29.11.2022

В Одесской области Украины изменили график отключения света

Экстренные отключения электроэнергии введены в Одесской области во вторник, графики стабилизационных отключений не действуют, сообщили в украинском... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T08:38

2022-11-29T08:38

2022-11-29T08:38

в мире

жкх

одесская область

украина

дтэк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/07/1727245687_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a71acfe639e6c70bb80c878467cd62a1.jpg

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Экстренные отключения электроэнергии введены в Одесской области во вторник, графики стабилизационных отключений не действуют, сообщили в украинском энергохолдинге ДТЭК "Одесские электросети""В регионе происходят экстренные отключения света. Графики стабилизационных отключений, составленные ранее, не действуют", - говорится в сообщении на сайте ДТЭК.

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html

одесская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, жкх, одесская область, украина, дтэк