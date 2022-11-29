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В Одесской области Украины изменили график отключения света - РИА Новости, 29.11.2022
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В Одесской области Украины изменили график отключения света
В Одесской области Украины изменили график отключения света - РИА Новости, 29.11.2022
В Одесской области Украины изменили график отключения света
Экстренные отключения электроэнергии введены в Одесской области во вторник, графики стабилизационных отключений не действуют, сообщили в украинском... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T08:38
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в мире
жкх
одесская область
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Экстренные отключения электроэнергии введены в Одесской области во вторник, графики стабилизационных отключений не действуют, сообщили в украинском энергохолдинге ДТЭК "Одесские электросети""В регионе происходят экстренные отключения света. Графики стабилизационных отключений, составленные ранее, не действуют", - говорится в сообщении на сайте ДТЭК.
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в мире, жкх, одесская область, украина, дтэк
В мире, ЖКХ, Одесская область, Украина, ДТЭК
08:38 29.11.2022
 
В Одесской области Украины изменили график отключения света

В Одесской области Украины введены экстренные отключения света

© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в медиабанкОдесса
Одесса - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© РИА Новости / Игорь Маслов
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Экстренные отключения электроэнергии введены в Одесской области во вторник, графики стабилизационных отключений не действуют, сообщили в украинском энергохолдинге ДТЭК "Одесские электросети"
"В регионе происходят экстренные отключения света. Графики стабилизационных отключений, составленные ранее, не действуют", - говорится в сообщении на сайте ДТЭК.
Вечерний Киев - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
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