https://ria.ru/20221129/odessa-1834923233.html
В Одесской области Украины изменили график отключения света
В Одесской области Украины изменили график отключения света - РИА Новости, 29.11.2022
В Одесской области Украины изменили график отключения света
Экстренные отключения электроэнергии введены в Одесской области во вторник, графики стабилизационных отключений не действуют, сообщили в украинском... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T08:38
2022-11-29T08:38
2022-11-29T08:38
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Экстренные отключения электроэнергии введены в Одесской области во вторник, графики стабилизационных отключений не действуют, сообщили в украинском энергохолдинге ДТЭК "Одесские электросети""В регионе происходят экстренные отключения света. Графики стабилизационных отключений, составленные ранее, не действуют", - говорится в сообщении на сайте ДТЭК.
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html
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В мире, ЖКХ, Одесская область, Украина, ДТЭК
В Одесской области Украины изменили график отключения света
В Одесской области Украины введены экстренные отключения света