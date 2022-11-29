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В США миллиардера обвинили в произошедшем 20 лет назад изнасиловании - РИА Новости, 29.11.2022
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В США миллиардера обвинили в произошедшем 20 лет назад изнасиловании
В США миллиардера обвинили в произошедшем 20 лет назад изнасиловании - РИА Новости, 29.11.2022
В США миллиардера обвинили в произошедшем 20 лет назад изнасиловании
Против миллиардера Леона Блэка подан иск по обвинению в изнасиловании, передает агентство Блумберг со ссылкой на суд штата Нью-Йорк. РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T15:01
2022-11-29T15:01
в мире
нью-йорк (город)
сша
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Против миллиардера Леона Блэка подан иск по обвинению в изнасиловании, передает агентство Блумберг со ссылкой на суд штата Нью-Йорк."На соучредителя Apollo Global Management Леона Блэка подала в суд женщина, которая утверждает, что миллиардер изнасиловал ее в 2002 году в доме Джеффри Эпстина на Манхэттене", - говорится в сообщении издания.В иске против бизнесмена, поданном накануне в Верховный суд штата Нью-Йорк, Черри Пирсон заявила, что в 2000 году с ней связалась некая женщина по имени "Максвел" (вероятно, речь идет о Гилейн Максвел), чтобы познакомить ее с Джефри Эпстином, который якобы должен был финансово помочь девушке.При встрече Эпстин сделал девушке 20-минутный "массаж", а после заплатил 300 долларов, что было значительно больше ее недельного заработка секретарем. После он пригласил ее снова и в следующую встречу познакомил с Блэком, который дал Черри 300 долларов, а затем изнасиловал. Пирсон сообщила, что Блэк еще несколько раз пытался связаться с ней, а затем перечислил ей 5 тысяч долларов, чтобы она расплатилась с долгами, но Черри отказала.Сьюзан Эстрич, адвокат Блэка, заявила, что обвинения Пирсон являются ложными. В обращении она добавила, что будет использовать все средства правовой защиты для опровержения необоснованных обвинений.Ранее сообщалось, что против Леона Блэка подавала иск, иммигрировавшая из России в США, экс-модель Гузель Ганиева. Она утверждала, что миллиардер совершил по отношению к ней "насильственные садистские действия сексуального характера без ее согласия" . Представитель обвиняемого подчеркнул, что Блэк, который женат, состоял в отношениях с Ганиевой по обоюдному согласию на протяжении шести лет.
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в мире, нью-йорк (город), сша, происшествия
В мире, Нью-Йорк (город), США, Происшествия
15:01 29.11.2022
 
В США миллиардера обвинили в произошедшем 20 лет назад изнасиловании

Американского миллиардера Леона Блэка обвинили в произошедшем 20 лет назад изнасиловании

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Против миллиардера Леона Блэка подан иск по обвинению в изнасиловании, передает агентство Блумберг со ссылкой на суд штата Нью-Йорк.
"На соучредителя Apollo Global Management Леона Блэка подала в суд женщина, которая утверждает, что миллиардер изнасиловал ее в 2002 году в доме Джеффри Эпстина на Манхэттене", - говорится в сообщении издания.
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В иске против бизнесмена, поданном накануне в Верховный суд штата Нью-Йорк, Черри Пирсон заявила, что в 2000 году с ней связалась некая женщина по имени "Максвел" (вероятно, речь идет о Гилейн Максвел), чтобы познакомить ее с Джефри Эпстином, который якобы должен был финансово помочь девушке.
При встрече Эпстин сделал девушке 20-минутный "массаж", а после заплатил 300 долларов, что было значительно больше ее недельного заработка секретарем. После он пригласил ее снова и в следующую встречу познакомил с Блэком, который дал Черри 300 долларов, а затем изнасиловал. Пирсон сообщила, что Блэк еще несколько раз пытался связаться с ней, а затем перечислил ей 5 тысяч долларов, чтобы она расплатилась с долгами, но Черри отказала.
Сьюзан Эстрич, адвокат Блэка, заявила, что обвинения Пирсон являются ложными. В обращении она добавила, что будет использовать все средства правовой защиты для опровержения необоснованных обвинений.
Ранее сообщалось, что против Леона Блэка подавала иск, иммигрировавшая из России в США, экс-модель Гузель Ганиева. Она утверждала, что миллиардер совершил по отношению к ней "насильственные садистские действия сексуального характера без ее согласия" . Представитель обвиняемого подчеркнул, что Блэк, который женат, состоял в отношениях с Ганиевой по обоюдному согласию на протяжении шести лет.
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