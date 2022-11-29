https://ria.ru/20221129/obvinenie-1835041218.html

В США миллиардера обвинили в произошедшем 20 лет назад изнасиловании

В США миллиардера обвинили в произошедшем 20 лет назад изнасиловании - РИА Новости, 29.11.2022

В США миллиардера обвинили в произошедшем 20 лет назад изнасиловании

Против миллиардера Леона Блэка подан иск по обвинению в изнасиловании, передает агентство Блумберг со ссылкой на суд штата Нью-Йорк. РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T15:01

2022-11-29T15:01

2022-11-29T15:01

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Против миллиардера Леона Блэка подан иск по обвинению в изнасиловании, передает агентство Блумберг со ссылкой на суд штата Нью-Йорк."На соучредителя Apollo Global Management Леона Блэка подала в суд женщина, которая утверждает, что миллиардер изнасиловал ее в 2002 году в доме Джеффри Эпстина на Манхэттене", - говорится в сообщении издания.В иске против бизнесмена, поданном накануне в Верховный суд штата Нью-Йорк, Черри Пирсон заявила, что в 2000 году с ней связалась некая женщина по имени "Максвел" (вероятно, речь идет о Гилейн Максвел), чтобы познакомить ее с Джефри Эпстином, который якобы должен был финансово помочь девушке.При встрече Эпстин сделал девушке 20-минутный "массаж", а после заплатил 300 долларов, что было значительно больше ее недельного заработка секретарем. После он пригласил ее снова и в следующую встречу познакомил с Блэком, который дал Черри 300 долларов, а затем изнасиловал. Пирсон сообщила, что Блэк еще несколько раз пытался связаться с ней, а затем перечислил ей 5 тысяч долларов, чтобы она расплатилась с долгами, но Черри отказала.Сьюзан Эстрич, адвокат Блэка, заявила, что обвинения Пирсон являются ложными. В обращении она добавила, что будет использовать все средства правовой защиты для опровержения необоснованных обвинений.Ранее сообщалось, что против Леона Блэка подавала иск, иммигрировавшая из России в США, экс-модель Гузель Ганиева. Она утверждала, что миллиардер совершил по отношению к ней "насильственные садистские действия сексуального характера без ее согласия" . Представитель обвиняемого подчеркнул, что Блэк, который женат, состоял в отношениях с Ганиевой по обоюдному согласию на протяжении шести лет.

https://ria.ru/20221127/prigovor-1834533580.html

https://ria.ru/20221019/kr-1825072178.html

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в мире, нью-йорк (город), сша, происшествия