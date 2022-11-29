Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска выпустили по Донецку и Горловке десять снарядов - РИА Новости, 29.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221129/obstrel-1834948184.html
Украинские войска выпустили по Донецку и Горловке десять снарядов
Украинские войска выпустили по Донецку и Горловке десять снарядов - РИА Новости, 29.11.2022
Украинские войска выпустили по Донецку и Горловке десять снарядов
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка и Горловку, выпустив в общей сложности 10 снарядов, в т.ч. "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T10:48
2022-11-29T10:48
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецк
донецкая народная республика
нато
сцкк
стирол
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/12/1755060380_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_863190535620eec913fdcd051d215403.jpg
ДОНЕЦК, 29 ноя – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка и Горловку, выпустив в общей сложности 10 снарядов, в т.ч. "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:15 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм", - говорится в Telegram-канале ведомства.Отмечается, что в 9.40 по Никитовскому району Горловки украинские военные выпустили шесть снарядов калибром 152 миллиметра.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221129/krym-1834923378.html
https://ria.ru/20221128/obstrel-1834758777.html
горловка
донецк
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/12/1755060380_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_50c5549ed02c147690620fc4d80ae322.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, горловка, донецк, донецкая народная республика, нато, сцкк, стирол
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецк, Донецкая Народная Республика, НАТО, СЦКК, Стирол
10:48 29.11.2022
 
Украинские войска выпустили по Донецку и Горловке десять снарядов

Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Донецку и Горловке десять снарядов

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Осколки снарядов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 29 ноя – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка и Горловку, выпустив в общей сложности 10 снарядов, в т.ч. "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:15 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Паром Мария в Керченском проливе - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
Вчера, 08:39
В Крыму считают, что Украина как государство не переживет зиму
Отмечается, что в 9.40 по Никитовскому району Горловки украинские военные выпустили шесть снарядов калибром 152 миллиметра.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Работа реактивной артиллерии ВС России - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
28 ноября, 14:14Специальная военная операция на Украине
Российские войска уничтожили более ста военных и восемь бронемашин
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаДонецкДонецкая Народная РеспубликаНАТОСЦККСтирол
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала