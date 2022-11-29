https://ria.ru/20221129/obstrel-1834948184.html

Украинские войска выпустили по Донецку и Горловке десять снарядов

Украинские войска выпустили по Донецку и Горловке десять снарядов - РИА Новости, 29.11.2022

Украинские войска выпустили по Донецку и Горловке десять снарядов

Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка и Горловку, выпустив в общей сложности 10 снарядов, в т.ч. "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T10:48

2022-11-29T10:48

2022-11-29T10:48

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецк

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нато

сцкк

стирол

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ДОНЕЦК, 29 ноя – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка и Горловку, выпустив в общей сложности 10 снарядов, в т.ч. "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:15 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм", - говорится в Telegram-канале ведомства.Отмечается, что в 9.40 по Никитовскому району Горловки украинские военные выпустили шесть снарядов калибром 152 миллиметра.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221129/krym-1834923378.html

https://ria.ru/20221128/obstrel-1834758777.html

горловка

донецк

донецкая народная республика

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в мире, горловка, донецк, донецкая народная республика, нато, сцкк, стирол