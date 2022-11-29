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Украинские войска обстреляли ДНР 31 раз за сутки
Украинские войска обстреляли ДНР 31 раз за сутки - РИА Новости, 29.11.2022
Украинские войска обстреляли ДНР 31 раз за сутки
Украинские войска за минувшие сутки 31 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 147 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T09:31
2022-11-29T09:31
2022-11-29T09:31
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 29 ноя - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 31 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 147 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."За истекшие сутки представительство сообщало о 31 факте ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины). На донецком направлении противник применял РСЗО "Град", артиллерию 155 и 152 миллиметра. На амвросиевском – РСЗО "Himars". На ясиноватском – РСЗО "Ураган", "Град", артиллерию 152 миллиметра. На горловском – артиллерию 155 и 152 миллиметра, минометы 120 миллиметров. Выпустив 147 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Под огнем оказались районы 11 населенных пунктов республики: Донецк, Зайцево, Майорск, Гольмовский, Горловка, Пантелеймоновка, Верхнеторецкое, Каштановое, Яковлевка, Макеевка, Квашино.За прошедшие сутки поступили сведения о гибели мужчины в Ворошиловском районе Донецка.В предыдущие сутки ведомство зафиксировало 35 обстрелов со стороны украинских войск.
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html
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в мире, донецкая народная республика, донецк, украина, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Донецк, Украина, СЦКК
Украинские войска обстреляли ДНР 31 раз за сутки
ВСУ обстреляли территорию ДНР 31 раз за сутки, сообщило представительство