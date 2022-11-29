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Украинские войска обстреляли ДНР 31 раз за сутки - РИА Новости, 29.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221129/obstrel-1834932679.html
Украинские войска обстреляли ДНР 31 раз за сутки
Украинские войска обстреляли ДНР 31 раз за сутки - РИА Новости, 29.11.2022
Украинские войска обстреляли ДНР 31 раз за сутки
Украинские войска за минувшие сутки 31 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 147 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T09:31
2022-11-29T09:31
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
донецк
украина
сцкк
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ДОНЕЦК, 29 ноя - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 31 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 147 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."За истекшие сутки представительство сообщало о 31 факте ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины). На донецком направлении противник применял РСЗО "Град", артиллерию 155 и 152 миллиметра. На амвросиевском – РСЗО "Himars". На ясиноватском – РСЗО "Ураган", "Град", артиллерию 152 миллиметра. На горловском – артиллерию 155 и 152 миллиметра, минометы 120 миллиметров. Выпустив 147 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Под огнем оказались районы 11 населенных пунктов республики: Донецк, Зайцево, Майорск, Гольмовский, Горловка, Пантелеймоновка, Верхнеторецкое, Каштановое, Яковлевка, Макеевка, Квашино.За прошедшие сутки поступили сведения о гибели мужчины в Ворошиловском районе Донецка.В предыдущие сутки ведомство зафиксировало 35 обстрелов со стороны украинских войск.
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html
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в мире, донецкая народная республика, донецк, украина, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Донецк, Украина, СЦКК
09:31 29.11.2022
 
Украинские войска обстреляли ДНР 31 раз за сутки

ВСУ обстреляли территорию ДНР 31 раз за сутки, сообщило представительство

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкРазбитые витрины в Донецке
Разбитые витрины в Донецке - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Разбитые витрины в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 29 ноя - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 31 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 147 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"За истекшие сутки представительство сообщало о 31 факте ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины). На донецком направлении противник применял РСЗО "Град", артиллерию 155 и 152 миллиметра. На амвросиевском – РСЗО "Himars". На ясиноватском – РСЗО "Ураган", "Град", артиллерию 152 миллиметра. На горловском – артиллерию 155 и 152 миллиметра, минометы 120 миллиметров. Выпустив 147 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Вечерний Киев - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
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Под огнем оказались районы 11 населенных пунктов республики: Донецк, Зайцево, Майорск, Гольмовский, Горловка, Пантелеймоновка, Верхнеторецкое, Каштановое, Яковлевка, Макеевка, Квашино.
За прошедшие сутки поступили сведения о гибели мужчины в Ворошиловском районе Донецка.
В предыдущие сутки ведомство зафиксировало 35 обстрелов со стороны украинских войск.
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 28.11.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаДонецкУкраинаСЦКК
 
 
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