https://ria.ru/20221129/oborudovanie-1835091579.html

РФ заинтересована в совместном с КНР производстве оборудования для ВИЭ

РФ заинтересована в совместном с КНР производстве оборудования для ВИЭ - РИА Новости, 29.11.2022

РФ заинтересована в совместном с КНР производстве оборудования для ВИЭ

Минэнерго РФ заинтересовано в создании совместных российско-китайских предприятий, осуществляющих производство оборудования для возобновляемых источников... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T17:47

2022-11-29T17:47

2022-11-29T17:47

россия-китай: главное

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

экономика

китай

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Минэнерго РФ заинтересовано в создании совместных российско-китайских предприятий, осуществляющих производство оборудования для возобновляемых источников энергии (ВИЭ), сообщил директор департамента развития электроэнергетики Минэнерго Андрей Максимов.В РФ по 2035 год действует госпрограмма поддержки зеленой энергетики, в том числе строительства электростанций на основе ВИЭ - солнечных, ветряных и гидроэлектростанций, которые выбираются на конкурсном отборе.Геополитические события 2022 года сказались на работе промышленного кластера ВИЭ-генерации РФ. Компании пытаются перестроить логистические цепочки, выстроить новые системы поставок компонентов и оборудования.По данным Ассоциации развития возобновляемой энергетики, процесс адаптации займет не меньше года и завершится не ранее 2023 года.

https://ria.ru/20221129/kitay-1834952233.html

китай

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

министерство энергетики рф (минэнерго россии), экономика, китай