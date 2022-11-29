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РФ заинтересована в совместном с КНР производстве оборудования для ВИЭ - РИА Новости, 29.11.2022
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РФ заинтересована в совместном с КНР производстве оборудования для ВИЭ
РФ заинтересована в совместном с КНР производстве оборудования для ВИЭ - РИА Новости, 29.11.2022
РФ заинтересована в совместном с КНР производстве оборудования для ВИЭ
Минэнерго РФ заинтересовано в создании совместных российско-китайских предприятий, осуществляющих производство оборудования для возобновляемых источников... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T17:47
2022-11-29T17:47
россия-китай: главное
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
экономика
китай
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Минэнерго РФ заинтересовано в создании совместных российско-китайских предприятий, осуществляющих производство оборудования для возобновляемых источников энергии (ВИЭ), сообщил директор департамента развития электроэнергетики Минэнерго Андрей Максимов.В РФ по 2035 год действует госпрограмма поддержки зеленой энергетики, в том числе строительства электростанций на основе ВИЭ - солнечных, ветряных и гидроэлектростанций, которые выбираются на конкурсном отборе.Геополитические события 2022 года сказались на работе промышленного кластера ВИЭ-генерации РФ. Компании пытаются перестроить логистические цепочки, выстроить новые системы поставок компонентов и оборудования.По данным Ассоциации развития возобновляемой энергетики, процесс адаптации займет не меньше года и завершится не ранее 2023 года.
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министерство энергетики рф (минэнерго россии), экономика, китай
Россия-Китай: Главное, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Экономика, Китай
17:47 29.11.2022
 

РФ заинтересована в совместном с КНР производстве оборудования для ВИЭ

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкСотрудник осматривает оборудование на Абаканской солнечной электростанции в Республике Хакасия
Сотрудник осматривает оборудование на Абаканской солнечной электростанции в Республике Хакасия - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник осматривает оборудование на Абаканской солнечной электростанции в Республике Хакасия. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Минэнерго РФ заинтересовано в создании совместных российско-китайских предприятий, осуществляющих производство оборудования для возобновляемых источников энергии (ВИЭ), сообщил директор департамента развития электроэнергетики Минэнерго Андрей Максимов.
"Сейчас созданы хорошие возможности для инвестирования в процессы ВИЭ генерации. Здесь мы заинтересованы в активном участии китайских партнеров... Нам бы конечно виделось оптимальной формой сотрудничества с китайскими партнерами создание совместных предприятий, осуществляющих производство компонентов и оборудования для сферы ВИЭ", - сообщил Максимов, выступая на Российско-китайском энергетическом бизнес-форуме.
В РФ по 2035 год действует госпрограмма поддержки зеленой энергетики, в том числе строительства электростанций на основе ВИЭ - солнечных, ветряных и гидроэлектростанций, которые выбираются на конкурсном отборе.
Геополитические события 2022 года сказались на работе промышленного кластера ВИЭ-генерации РФ. Компании пытаются перестроить логистические цепочки, выстроить новые системы поставок компонентов и оборудования.
По данным Ассоциации развития возобновляемой энергетики, процесс адаптации займет не меньше года и завершится не ранее 2023 года.
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