Рейтинг@Mail.ru
МИД не исключил обмена заключенными с США до конца года - РИА Новости, 29.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221129/obmen-1835044233.html
МИД не исключил обмена заключенными с США до конца года
МИД не исключил обмена заключенными с США до конца года - РИА Новости, 29.11.2022
МИД не исключил обмена заключенными с США до конца года
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, комментируя перспективы обмена с США заключёнными до конца года, заявил, что "шанс есть всегда". РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T15:11
2022-11-29T15:56
сша
в мире
сергей рябков
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152970/95/1529709518_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_99a4b15c3a92c468e44c70014f51ad10.jpg
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, комментируя перспективы обмена с США заключёнными до конца года, заявил, что "шанс есть всегда"."Шанс всегда есть. К сожалению, раньше было несколько ситуаций, когда казалось, что вот-вот состоится решение в пользу этого. Этого не происходило. Но я просто рассказываю о прежнем опыте, мы как ведомство не ведем соответствующий диалог, поэтому динамики в полной мере не ощущаем", - сказал Рябков журналистам."Хотел бы в этой связи отметить, что если бы это произошло, это несомненно, во-первых, послало положительный сигнал о том, что не все безнадежно в российской-американских отношениях. Наверное, такой сигнал тоже сейчас был бы уместен, если его получится выработать", - добавил замминистра.Во-вторых, по его словам, договоренность об обмене заключёнными с США "показала бы, что тихая дипломатия дает плоды". "Говорю это потому, что в последнее время Вашингтон грешил, что с называется с перебором, использовал приемы не тихой, а мегафонной дипломатии. И это не помогало делу", - отметил Рябков.
https://ria.ru/20221110/svedeniya-1830638944.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152970/95/1529709518_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_cd436e620b473a9cc28692a8868fe14e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, в мире, сергей рябков, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
США, В мире, Сергей Рябков, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
15:11 29.11.2022 (обновлено: 15:56 29.11.2022)
 
МИД не исключил обмена заключенными с США до конца года

Замглавы МИД Рябков заявил, что шанс на обмен заключенными с США всегда есть

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкЗдание министерства иностранных дел РФ
Здание министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Здание министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, комментируя перспективы обмена с США заключёнными до конца года, заявил, что "шанс есть всегда".
"Шанс всегда есть. К сожалению, раньше было несколько ситуаций, когда казалось, что вот-вот состоится решение в пользу этого. Этого не происходило. Но я просто рассказываю о прежнем опыте, мы как ведомство не ведем соответствующий диалог, поэтому динамики в полной мере не ощущаем", - сказал Рябков журналистам.
"Хотел бы в этой связи отметить, что если бы это произошло, это несомненно, во-первых, послало положительный сигнал о том, что не все безнадежно в российской-американских отношениях. Наверное, такой сигнал тоже сейчас был бы уместен, если его получится выработать", - добавил замминистра.
Во-вторых, по его словам, договоренность об обмене заключёнными с США "показала бы, что тихая дипломатия дает плоды". "Говорю это потому, что в последнее время Вашингтон грешил, что с называется с перебором, использовал приемы не тихой, а мегафонной дипломатии. И это не помогало делу", - отметил Рябков.
Олимпийская чемпионка по баскетболу из США, игрок БК УГМК Бриттни Грайнер - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
10 ноября, 23:40
США запросили у России сведения о местонахождении Грайнер
 
СШАВ миреСергей РябковРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала