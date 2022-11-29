https://ria.ru/20221129/obmen-1835044233.html

МИД не исключил обмена заключенными с США до конца года

МИД не исключил обмена заключенными с США до конца года - РИА Новости, 29.11.2022

МИД не исключил обмена заключенными с США до конца года

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, комментируя перспективы обмена с США заключёнными до конца года, заявил, что "шанс есть всегда". РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T15:11

2022-11-29T15:11

2022-11-29T15:56

сша

в мире

сергей рябков

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, комментируя перспективы обмена с США заключёнными до конца года, заявил, что "шанс есть всегда"."Шанс всегда есть. К сожалению, раньше было несколько ситуаций, когда казалось, что вот-вот состоится решение в пользу этого. Этого не происходило. Но я просто рассказываю о прежнем опыте, мы как ведомство не ведем соответствующий диалог, поэтому динамики в полной мере не ощущаем", - сказал Рябков журналистам."Хотел бы в этой связи отметить, что если бы это произошло, это несомненно, во-первых, послало положительный сигнал о том, что не все безнадежно в российской-американских отношениях. Наверное, такой сигнал тоже сейчас был бы уместен, если его получится выработать", - добавил замминистра.Во-вторых, по его словам, договоренность об обмене заключёнными с США "показала бы, что тихая дипломатия дает плоды". "Говорю это потому, что в последнее время Вашингтон грешил, что с называется с перебором, использовал приемы не тихой, а мегафонной дипломатии. И это не помогало делу", - отметил Рябков.

https://ria.ru/20221110/svedeniya-1830638944.html

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Кирилл Волков

сша, в мире, сергей рябков, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)