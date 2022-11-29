https://ria.ru/20221129/novgorod-1834950539.html
В Нижнем Новгороде на стоянке сгорели два автобуса
В Нижнем Новгороде на стоянке сгорели два автобуса - РИА Новости, 29.11.2022
В Нижнем Новгороде на стоянке сгорели два автобуса
Два автобуса сгорели утром на автостоянке в Нижнем Новгороде, сообщает региональное управление МЧС. РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T11:00
2022-11-29T11:00
2022-11-29T11:00
происшествия
нижний новгород
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 ноя - РИА Новости. Два автобуса сгорели утром на автостоянке в Нижнем Новгороде, сообщает региональное управление МЧС.Сообщение о пожаре на открытой автостоянке на улице Борской в Автозаводском районе областного центра поступило в 6.06 29 ноября."По прибытию установлено, что происходит горение двух пустых автобусов. В 06.28 пожар локализован на площади 15 квадратных метров. В 07.04 пожар ликвидирован. Погибших, пострадавших нет", - говорится в релизе.Причина пожара устанавливается.
https://ria.ru/20221129/chp-1834929449.html
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происшествия, нижний новгород, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Нижний Новгород, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
В Нижнем Новгороде на стоянке сгорели два автобуса
В Нижнем Новгороде два пустых автобуса сгорели утром на автостоянке