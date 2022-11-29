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В Николаеве демонтировали мемориальную доску в честь Пушкина - РИА Новости, 29.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221129/nikolaev-1834964507.html
В Николаеве демонтировали мемориальную доску в честь Пушкина
В Николаеве демонтировали мемориальную доску в честь Пушкина - РИА Новости, 29.11.2022
В Николаеве демонтировали мемориальную доску в честь Пушкина
В украинском городе Николаеве демонтировали мемориальную доску в честь классика русской литературы Александра Пушкина, сообщил начальник управления по вопросам... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T11:53
2022-11-29T12:14
специальная военная операция на украине
в мире
александр пушкин
украина
николаев (украина)
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. В украинском городе Николаеве демонтировали мемориальную доску в честь классика русской литературы Александра Пушкина, сообщил начальник управления по вопросам культуры и охраны культурного наследия Николаевского горсовета Юрий Любаров."Говорят, что когда-то в Николаеве здесь останавливался поэт А.С.П. (Александр Сергеевич Пушкин - ред.). Не знаю, правда это или нет, но то, что сегодня он уехал дальше (и дальше и дальше) от нашего города - это проверенный факт", - написал Любаров на своей странице в соцсети, выложив фотографии до и после демонтажа мемориальной доски. Ранее памятники Пушкину демонтировали в украинских Черновцах, Житомире, Кременчуге и Харькове.Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку фактам сноса и осквернения памятников на Украине.
https://ria.ru/20221114/odessa-1831333092.html
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в мире, александр пушкин, украина, николаев (украина), ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Александр Пушкин, Украина, Николаев (Украина), Ситуация в ДНР и ЛНР
11:53 29.11.2022 (обновлено: 12:14 29.11.2022)
 
В Николаеве демонтировали мемориальную доску в честь Пушкина

Власти Николаева сообщили о демонтаже мемориальной доски в честь Пушкина

© Фото : Юрий ЛюбаровВ Николаеве демонтировали мемориальную доску Пушкину
В Николаеве демонтировали мемориальную доску Пушкину - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© Фото : Юрий Любаров
В Николаеве демонтировали мемориальную доску Пушкину
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. В украинском городе Николаеве демонтировали мемориальную доску в честь классика русской литературы Александра Пушкина, сообщил начальник управления по вопросам культуры и охраны культурного наследия Николаевского горсовета Юрий Любаров.
"Говорят, что когда-то в Николаеве здесь останавливался поэт А.С.П. (Александр Сергеевич Пушкин - ред.). Не знаю, правда это или нет, но то, что сегодня он уехал дальше (и дальше и дальше) от нашего города - это проверенный факт", - написал Любаров на своей странице в соцсети, выложив фотографии до и после демонтажа мемориальной доски. Ранее памятники Пушкину демонтировали в украинских Черновцах, Житомире, Кременчуге и Харькове.
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В Одессе демонтировали бюст Максима Горького
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку фактам сноса и осквернения памятников на Украине.
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