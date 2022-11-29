https://ria.ru/20221129/nigeriya-1835088618.html
Британия вернет Нигерии артефакты, похищенные более ста лет назад
Британия вернет Нигерии артефакты, похищенные более ста лет назад - РИА Новости, 29.11.2022
Британия вернет Нигерии артефакты, похищенные более ста лет назад
Великобритания вернет Нигерии артефакты, которые 125 лет назад похитили военнослужащие, пишет The Guardian. РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T17:49
2022-11-29T17:49
2022-11-29T17:49
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Великобритания вернет Нигерии артефакты, которые 125 лет назад похитили военнослужащие, пишет The Guardian.В общей сложности репатриируют 72 экспоната из коллекции музея Хорнимана. Шесть из них уже передали. Оставшиеся 66 предметов на время останутся в Великобритании на правах аренды и вернутся в Нигерию в срок, который будет определен позднее. Артефакты были украдены британскими военными в городе Бенин-Сити в 1897 году. Позже их приобрел основатель музея Фредерик Хорниман.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, нигерия, великобритания, музеи
Культура, Новости культуры, Нигерия, Великобритания, Музеи
Британия вернет Нигерии артефакты, похищенные более ста лет назад
Британия вернет Нигерии артефакты, которые 125 лет назад похитили военные