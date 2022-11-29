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Британия вернет Нигерии артефакты, похищенные более ста лет назад - РИА Новости, 29.11.2022
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Культура
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Британия вернет Нигерии артефакты, похищенные более ста лет назад
Британия вернет Нигерии артефакты, похищенные более ста лет назад - РИА Новости, 29.11.2022
Британия вернет Нигерии артефакты, похищенные более ста лет назад
Великобритания вернет Нигерии артефакты, которые 125 лет назад похитили военнослужащие, пишет The Guardian. РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T17:49
2022-11-29T17:49
культура
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Великобритания вернет Нигерии артефакты, которые 125 лет назад похитили военнослужащие, пишет The Guardian.В общей сложности репатриируют 72 экспоната из коллекции музея Хорнимана. Шесть из них уже передали. Оставшиеся 66 предметов на время останутся в Великобритании на правах аренды и вернутся в Нигерию в срок, который будет определен позднее. Артефакты были украдены британскими военными в городе Бенин-Сити в 1897 году. Позже их приобрел основатель музея Фредерик Хорниман.
https://ria.ru/20221115/skifskoezoloto-1831649345.html
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новости культуры, нигерия, великобритания, музеи
Культура, Новости культуры, Нигерия, Великобритания, Музеи
17:49 29.11.2022
 
Британия вернет Нигерии артефакты, похищенные более ста лет назад

Британия вернет Нигерии артефакты, которые 125 лет назад похитили военные

© Фото : Horniman Museum and GardensЛондонский музей Хорнимана вернет в Нигерию артефакты
Лондонский музей Хорнимана вернет в Нигерию артефакты - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© Фото : Horniman Museum and Gardens
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Великобритания вернет Нигерии артефакты, которые 125 лет назад похитили военнослужащие, пишет The Guardian.
В общей сложности репатриируют 72 экспоната из коллекции музея Хорнимана. Шесть из них уже передали.
Оставшиеся 66 предметов на время останутся в Великобритании на правах аренды и вернутся в Нигерию в срок, который будет определен позднее.
Артефакты были украдены британскими военными в городе Бенин-Сити в 1897 году. Позже их приобрел основатель музея Фредерик Хорниман.
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